Les performances de l’Intel Core Ultra 9 285 Non-K approchent les 265K dans une nouvelle fuite

Core Ultra 9 285 avec monocœur rapide

Les processeurs Arrow Lake-S 65 W devraient être meilleurs que la dernière génération.

L’une des caractéristiques clés de la nouvelle architecture est l’efficacité énergétique. Intel a beaucoup investi dans le marketing autour des besoins en énergie inférieurs de ses nouveaux processeurs de bureau par rapport à la série de dernière génération. Avec la baisse des niveaux de puissance, il faut maintenant s’attendre à ce qu’Intel réserve à ses modèles grand public, également connus sous le nom de série non-K, qui ont un TDP inférieur.

Le Core Ultra 9 285 sera livré avec une horloge boost de 5,6 GHz, soit 100 MHz plus lente que le 285K, mais en même temps, sa limite de puissance sera abaissée à 65 W au lieu de 125 W. Bien entendu, la limite de puissance variera en fonction des paramètres de la carte mère (Intel Default Profile, etc.). Nous ne savons encore rien de la limite de puissance du VTT (ou PL2) pour le non-K 285, mais sur la base de la fuite suivante, il y a quelque chose à espérer.

Pour rappel, le Core Ultra 9 285 est un CPU 24 cœurs avec la même configuration que le 285K, sauf avec des fréquences et un TDP inférieurs. Nous avons déjà vu ce CPU dans le benchmark Geekbench 6, où il ne nous a pas surpris positivement par ses performances (score à droite en bas). Le CPU a marqué 3081 points en monocœur et 14150 en multicœur :

Core Ultra 9 285, Source : Geekbench

Cependant, il y a un nouveau score avec respectivement 3245 et 20078 points, ce qui signifie un boost de 5% en monocœur et une augmentation massive de 40% en multicœur. Bien sûr, ce test aurait pu être effectué avec des horloges déverrouillées sur tous les P-Cores et E-Cores, ce qui conduirait à des performances plus élevées, mais il semble qu’il reste beaucoup de potentiel dans le CPU.

Une vérification rapide des performances (basée sur des données un peu plus anciennes, il convient de le noter) révèle que le non-K 285 peut désormais fonctionner de manière similaire à la série 125 W 265K, atteignant presque les mêmes performances monocœur. C’est assez intéressant si les données se traduisent par des performances de jeu similaires. Ce serait peut-être une alternative viable au Core Ultra 7 265K à un prix inférieur.

Malheureusement, Intel n’a pas encore dit un mot sur ses processeurs Arrow Lake-S de 65 W. Nous n’attendons plus que le lancement de la série 200K la semaine prochaine, alors que ces processeurs devraient faire leurs débuts vers janvier de l’année prochaine.

Banc de geek 6 VidéoCardz.com Score ST ⤵️ Score MT AMD Ryzen 9 9950X INTEL Core Ultra 9 285K AMD Ryzen 7 9700X AMD Ryzen 9 9900X INTEL Core Ultra 7 265K ➡️INTEL Core Ultra 9 285(nouveau) Intel Core i9-14900K ➡️INTEL Core Ultra 9 285(vieux) Intel Core i7-14700K AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 5 7600X

Source: Banc de geek