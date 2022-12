Les perfectionnistes sont plus susceptibles de souffrir d’épuisement professionnel, selon une étude

Les personnes ayant des traits perfectionnistes sont plus susceptibles de s’épuiser, et ce n’est pas seulement dû au stress lié au travail, a montré une nouvelle étude.

Selon l’expert en santé mentale et auteur principal, le professeur Gordon Parker, certains outils conventionnels utilisés pour diagnostiquer l’épuisement professionnel se concentrent sur le stress lié au travail, cependant, l’impact est beaucoup plus étendu.

Les résultats de l’étude suggèrent que les personnes qui ont tendance à être perfectionnistes sont plus susceptibles de souffrir d’épuisement professionnel en raison de leurs propres “normes implacables”.

« La plupart des gens pensent que l’épuisement professionnel est un problème de travail. En fait, nous avons constaté que le stress vécu au travail ou à la maison peut mettre en marche les rouages ​​de l’épuisement professionnel. Nos analyses ont indiqué que l’épuisement professionnel peut également se développer à la suite de traits de personnalité prédisposants, en particulier le perfectionnisme », a déclaré le professeur Parker.

« Les personnes ayant des traits perfectionnistes sont généralement d’excellents travailleurs, car elles sont extrêmement fiables et consciencieuses. Cependant, ils sont également sujets à l’épuisement professionnel car ils fixent des normes irréalistes et implacables pour leur propre performance, qui sont finalement impossibles à respecter”, a-t-il ajouté.

L’épuisement professionnel est répandu parmi les personnes les plus performantes sur le lieu de travail, mais devient de plus en plus répandu dans la vie personnelle.

Les experts suggèrent que les symptômes de l’épuisement professionnel incluent l’épuisement constant, l’engourdissement émotionnel et la confusion à la maison ou au travail, contrairement à la fatigue régulière.

“La plupart des gens considèrent l’épuisement professionnel comme une fatigue extrême, mais dans nos études, nous avons constaté que les symptômes sont beaucoup plus variés”, a déclaré le professeur Parker.

“Les personnes aux prises avec l’épuisement professionnel souffrent également de dysfonctionnement cognitif, parfois appelé” brouillard cérébral “et de déconnexion de leurs amis et de leur famille, ainsi que de performances réduites plus généralement reconnues au travail et dans les tâches domestiques”, a-t-il ajouté.

