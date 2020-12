John Tyreman avait toujours aidé dans la maison, mais la cuisine et les soins des enfants se sont intensifiés lorsqu’il a commencé à travailler à temps plein à la maison pendant la pandémie de COVID-19.

Son employeur encourage les pauses de travail que Tyreman passe souvent à jouer avec son fils de 5 ans pendant que ses deux plus jeunes enfants font la sieste. Et s’il devait passer à une autre entreprise après la crise des coronavirus, Tyreman dit qu’il voudrait le même soutien.

«Ce type de flexibilité serait désormais une exigence si je devais accepter un nouvel emploi», déclare Tyreman, qui travaille pour une agence de publicité numérique et vit avec sa femme et ses enfants à Culpepper, en Virginie. «Si une entreprise ne fournissait pas ce genre de flexibilité, ce serait un grave drapeau rouge. «

Avec le premier vaccin COVID-19 déployé à travers le pays, la vie pourrait bientôt revenir à un semblant de normal, car les parents qui travaillaient à domicile parce que leurs lieux de travail ou les écoles de leurs enfants étaient fermés retournent de plus en plus au bureau.

Mais certains pères qui ont assumé une plus grande part des tâches ménagères et de la garde des enfants pendant la pandémie et qui ont passé plus de temps de qualité avec leurs enfants, peuvent ne pas vouloir retourner à leurs anciennes habitudes.

« Je suis sûr que certains pères prendront le premier train pour retourner à leur ancienne vie », déclare Richard Weissbourd, maître de conférences à la Harvard Graduate School of Education. « Mais je suppose qu’au moins certains papas, parce qu’ils ont trouvé une gratification réelle et profonde dans leurs relations avec leurs enfants pendant cette période travaillera dur pour préserver cette proximité », ajoute Weissbourd, co-auteur d’une étude qui a révélé qu’une majorité de pères se sentaient plus proches de leurs enfants pendant la crise sanitaire.

L’équilibre durera-t-il?

Les mères qui travaillaient se sont acquittées de la majeure partie des tâches ménagères pendant la pandémie, un fardeau qui a conduit beaucoup d’entre elles à envisager de quitter complètement la population active en raison de la tension. Mais certains pères ont assumé une plus grande part des responsabilités ménagères pendant la crise sanitaire.

Le nombre de couples qui ont déclaré que leur répartition des tâches de garde d’enfants était à peu près égale est passé à 56% pendant la crise du COVID-19, contre 45% qui ont déclaré que c’était le cas avant la pandémie, selon une étude co-écrite par des universitaires du Université de l’Utah, Ball State University et Université du Texas.

«Une plus grande égalité dans la répartition des tâches ménagères et des soins aux enfants est due au fait que … les papas sont à la maison», déclare Dan Carlson, professeur d’études sur la famille et la consommation à l’Université de l’Utah, qui a co-écrit le rapport. c’était parce que les pères ne se rendaient plus au travail, avaient des heures réduites, ont pris un congé volontaire ou ont été licenciés, « simplement être plus à la maison … a été une impulsion majeure pour les pères à contribuer davantage à la maison. »

On ne sait cependant pas si cet équilibre accru s’est poursuivi alors que la pandémie persistait, dit-il.

«Une grande partie de la recherche qui a été effectuée examine ce qui se passait très tôt dans la pandémie», explique Carlson, notant que son enquête a eu lieu en avril. «La question est donc de savoir si ces gains à court terme ont été était une crise, et ces contributions se sont-elles estompées à mesure que la réalité s’est installée? » ‘

COVID a-t-il créé un nouveau type de papa?

Des recherches sur l’impact du congé paternel pourraient offrir un indice.

Lorsque les hommes prennent congé après la naissance ou l’adoption d’un enfant, les études montrent qu’ils aident davantage à la maison et que leur participation reste plus élevée même après la fin de leur congé.

«Donc, si nous pensons à la pandémie de la même manière … qu’en raison de la crise, ils ont dû affronter davantage, il est probable que leurs contributions resteront plus élevées qu’elles ne l’étaient avant la pandémie», dit Carlson.

Pourtant, la part du lion des tâches ménagères et des soins aux enfants incombait aux mères qui travaillaient, selon une étude de Lean In qui a révélé qu’elles étaient plus de trois fois plus susceptibles que les pères d’assumer la plupart de ces responsabilités.

Le rapport a également révélé que 25% des femmes envisageaient de quitter leur emploi ou de faire d’autres changements professionnels en raison de ces défis.

«De plus en plus de femmes décidaient non seulement de quitter leur emploi en raison de ces responsabilités», dit Carlson, «mais il y avait une augmentation du fait qu’elles seraient licenciées ou licenciées si elles avaient ces responsabilités», ajoute-t-il, faisant référence à les résultats séparés de sa propre recherche. «Cette responsabilité scolaire est à l’origine de nombreuses inégalités sur le marché du travail que nous constatons. »

Plus de temps pour papa et plus de qualité

Mais la crise a également renforcé les liens, 68% des pères déclarant se sentir plus proches ou beaucoup plus proches de leurs enfants pendant la pandémie, selon le rapport publié en juin par la Harvard Graduate School of Education et co-écrit par Weissbourd.

Une enquête de suivi a révélé que les pères « semblent parler davantage aux enfants de choses qui sont importantes pour eux … se promener ensemble, profiter des activités ensemble », dit Weissbourd. « La pandémie a été misérable pour les familles dans beaucoup de pays. des façons, mais cela semble être une lueur d’espoir. »

Maintenant que les vaccins sont arrivés et que d’autres bureaux pourraient rouvrir, certains pères pourraient être confrontés à un choix.

«La question est de savoir si les forces qui les ramèneront à la reprise de leurs vies antérieures seront si fortes que certaines des routines, des habitudes et de la proximité commenceront à se dissiper?», Demande Weissbourd.

Alors que certains accepteront avec impatience le retour de leur ancien emploi du temps, dit-il, « d’autres pères développeront vraiment un nouveau style de vie qui implique beaucoup plus de temps avec leurs enfants.

Pour les papas qui veulent conserver cette proximité, ils peuvent établir des marqueurs pour une nouvelle routine.

«S’ils vont se promener avec leurs enfants, ils devraient s’engager à le faire tous les week-ends», dit Weissbourd. «S’ils prennent des repas, ils devraient s’engager à prendre au moins quatre repas (ensemble) chaque semaine. Si certaines de ces choses deviennent des habitudes, elles sont beaucoup plus susceptibles de continuer après la pandémie. »

Nouvelle normale

Tyreman, père de trois enfants en Virginie, dit que son entreprise a mis en place à l’automne une politique exigeant que les employés prennent au moins un jour de congé toutes les deux semaines pour se ressourcer.

Au lieu de prendre une journée entière, Tyreman dit qu’il « prendra une heure chaque jour pour sortir et couper du bois ou jouer avec les enfants, et je ne me sens pas mal parce que c’est pratiqué et prêché de haut en bas. »

Lorsque la pandémie diminuera, Tyreman dit qu’il ira probablement au bureau un ou deux jours par semaine.

« Il y a une tonne de valeur pour moi à travailler en face à face avec certaines personnes à certains moments pour faire certaines choses », dit-il, « donc il y aura des moments où je voudrai être de retour dans un bureau. »

Mais Tyreman continuera à chérir les jours où il est capable de travailler à distance et de passer plus de temps avec sa famille.

«Notre maison est super active en ce moment», dit-il. «Il y a tous ces dégâts et ces plats… Parfois, cela crée des conflits. Mais les avantages l’emportent sur les inconvénients du fait que nous sommes ensemble. »

