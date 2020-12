Les habitants du Kosovo se sont réunis dimanche dans le centre de Pristina pour organiser le mini-marathon annuel du Père Noël et collecter des fonds pour aider les personnes touchées par la pandémie de coronavirus.

La capitale du Kosovo organise depuis cinq ans le mini-marathon «Run Santa Claus» pour soutenir les personnes dans le besoin.

Cette année, les participants ne sont pas passés par Pristina; au lieu de cela, ils se sont rassemblés sur la place Zahir Pajaziti pour vendre des costumes du Père Noël à des fins caritatives.

Jusuf Islami, l’organisateur de l’événement, a déclaré que cette année, beaucoup courraient virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus, tous vêtus de costumes.

Islami a déclaré que le but était « d’apporter la joie et l’harmonie », en particulier à tous ceux qui ont été isolés à cause de la pandémie.