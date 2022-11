Les pères Noël offriront la joie des fêtes dans le cadre du projet de Noël du centre commercial Franklin – Shaw Local

La collecte d’aliments non périssables pour le projet de Noël de Franklin Mall a commencé et se poursuivra jusqu’au 12 décembre. Recherchez les bacs de collecte rouges dans les entreprises locales de la communauté de Sandwich.

En plus de fournir des boîtes d’épicerie et des cartes-cadeaux aux familles et aux individus de la communauté, 250 boîtes de joie remplies de biscuits et de bonbons seront assemblées et livrées aux personnes âgées et aux personnes enfermées à leur domicile, dans les maisons de soins infirmiers ou à l’hôpital, et dans résidence pour personnes âgées. Les membres du Sandwich Lions Club porteront des costumes et des barbes de Père Noël pour livrer les friandises des Fêtes la veille de Noël ou à l’approche de celle-ci.

Au cours des années passées, la communauté a fourni des dizaines et des dizaines de biscuits et de bonbons faits maison pour remplir les boîtes de joie. Les réglementations sanitaires en vigueur exigent que toutes les friandises distribuées au public proviennent de cuisines agréées. Cette année, les boîtes fournies par les Lions seront remplies de friandises préparées par le département des arts culinaires du centre de formation professionnelle d’Indian Valley avec l’aide d’Angie’s Sugar Buzz Bakery.

Si vous connaissez une personne âgée ou enfermée qui vit dans une résidence privée et que vous souhaitez recevoir une visite rapide du Père Noël, appelez Lion Kyle Wallis au 815-304-3175 avec son nom et son adresse.

Les dons monétaires sont également acceptés à tout moment. Ceux-ci permettront de financer toutes les phases du projet. Ceux qui souhaitent faire un don peuvent le faire en envoyant des chèques, à l’ordre de Franklin Mall Christmas Project, à la First National Bank, Attn. Austin Smith, 100 West Church Street, Sandwich IL 60548 ou au Sandwich Lions Club, PO Box 32, Sandwich IL 60548. Les espèces ou les chèques peuvent également être déposés à la First National Bank.

Ceux qui souhaitent recommander des personnes ou des familles ayant besoin d’une boîte de nourriture cette année doivent appeler Lion Karen Spangler au 815-786-2189 au plus tard le 5 décembre. Les anciens bénéficiaires qui souhaitent rester sur la liste sont également priés d’appeler Spangler pour confirmer leurs informations d’adresse.