Les pères Noël du Royaume-Uni apprennent à utiliser la vidéoconférence alors que les grottes deviennent virtuelles

Les enfants du Royaume-Uni pourront encore visiter une grotte du Père Noël cette année alors que les artistes du Père Noël de tout le pays se préparent à utiliser la vidéoconférence.

Cela intervient alors que le verrouillage national du coronavirus en Angleterre devrait se terminer la semaine prochaine. Mais la plupart des gens continueront de faire face à des restrictions strictes en matière de socialisation et d’affaires, les pubs et les restaurants ayant reçu l’ordre de rester fermés dans une grande partie du pays.

Face à un mois de décembre avec peu de réservations, Le ministère du plaisir lance une alternative numérique aux visites de grottes physiques appelée SANTA HQ.

Les jeunes utilisateurs peuvent accéder à du contenu festif quotidien tout au long du mois, y compris des chants, de la danse, des arts et de l’artisanat.

Un appel vidéo en direct avec le Père Noël en tête-à-tête est l’un des moments forts.

L’agence de divertissement de Londres fournit traditionnellement des artistes du Père Noël aux magasins et centres commerciaux du Royaume-Uni tout au long de la saison des fêtes.

Mais le directeur général Matt Grist s’attend à au plus 15 pour cent des réservations habituelles cette année en raison des restrictions.

“C’est énorme pour l’industrie de l’événementiel, c’est énorme pour l’industrie du divertissement, comme toute l’année a été, et certainement pour tous les artistes du Père Noël qui sortent habituellement et rencontrent des enfants à partir de la fin novembre tous les jours”, a déclaré Grist.

“Donc, nous voulions nous assurer que ce n’était pas le cas pour leur bénéfice, mais aussi et principalement pour les enfants, évidemment.”

Même le Père Noël apprend à utiliser Zoom

“Le Père Noël est très vieux et parfois crotch, et ce nouveau IT peut être un peu difficile à apprendre pour un vieux chien, mais j’y suis arrivé et chaque enfant peut avoir une visite”, a déclaré l’artiste ‘Santa John’.

«Le moyen évident pour le Père Noël de pouvoir encore rencontrer autant de personnes que possible était de lui permettre également de communiquer en ligne», a déclaré Grist. “Alors, c’est là que Santa HQ est né. Ainsi, il peut parler aux enfants du monde entier, directement chez eux depuis sa maison au pôle Nord.”

Les appels vidéo du Père Noël commencent à partir de 30 GBP (environ 34 euros). Grist dit que le prix n’est pas très éloigné des visites physiques des grottes, en tenant compte des frais de déplacement et plus encore.

Le projet est soutenu par l’entrepreneur Internet et fondateur de Wikipedia Jimmy Wales, qui a eu une idée pour un projet similaire cet été.

«J’ai commencé à réfléchir à la façon dont tout le monde passait à Zoom et faisait toutes ces choses virtuellement, et cela m’a frappé que, wow, en fait cette année, il est vraiment important que nous donnions aux enfants un excellent Noël», a déclaré Wales.

«Cela a été une année difficile pour tout le monde. Et beaucoup de mauvaises nouvelles sont assez effrayantes pour les jeunes enfants. Et j’ai réalisé que nous ne devrions pas non plus nous rassembler dans les centres commerciaux et les grands magasins pour visiter le Père Noël, et que tout devrait bouger en ligne. “

Le coronavirus a changé la façon dont nous socialisons en ligne

Le Pays de Galles a déclaré que l’épidémie de virus avait peut-être changé la façon dont nous socialisons en ligne.

“Cette année, pour la première fois, le nombre de minutes que les gens passent sur Zoom est désormais plus élevé que le nombre de minutes qu’ils ont passées sur Facebook, ce qui est une comparaison assez étrange car c’est une chose complètement différente. Mais c’est intéressant, n’est-ce pas? ” il a dit.

«Et je pense que l’idée qu’un réseau social consiste vraiment à cliquer comme sur la photo de votre ami par opposition à une vraie socialisation est quelque chose qui peut changer maintenant.»

Cet artiste du Père Noël a hâte de parler aux enfants de sa grotte virtuelle à la place. Il a dit que beaucoup avaient besoin d’un Noël magique, après une année difficile:

“Noël n’a pas changé. Il y aura toujours des gens qui voudront parler au Père Noël, il y aura encore des gens qui voudront fêter Noël. Le fait qu’il n’y ait pas de grottes n’est qu’un facteur dans ce que nous pourrions appeler l’ensemble portrait de Noël, tout l’esprit de Noël », dit-il.

“Le fait est que le Père Noël est toujours autant, peut-être plus nécessaire, cette année que jamais.”

SANTA HQ a été lancé le 25 novembre. Le contenu est accessible via une application disponible sur iOS et Android.