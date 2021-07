Les pères afghans craignent que les voyous talibans ne transforment leurs filles en esclaves alors que les chefs de guerre jurent de se battre jusqu’à la mort pour protéger Kaboul

Les pères AFGHAN craignent que les voyous talibans n’enlèvent leurs filles et les forcent à être des esclaves alors que les chefs de guerre jurent de faire tout ce qu’il faut pour défendre Kaboul.

Des femmes terrifiées qui redoutent leur avenir fuient le pays déchiré par la guerre alors que les militants islamiques se battent pour prendre le contrôle total – ayant déjà pris 85 % de l’Afghanistan.

Les pères de ce pays déchiré par la guerre craignent que leurs filles ne soient réduites en esclavage par les talibans[/caption]

Les chefs de guerre afghans ont juré de se battre jusqu’au bout pour défendre Kaboul[/caption]

Les militants talibans ont mené une offensive majeure ces dernières semaines, s’emparant de pans de territoire, forçant des milliers de soldats à fuir ou à se rendre et capturant un arsenal d’armes lourdes américaines.

Ils ont été autorisés à sévir alors que les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays retirent les dernières troupes restantes après près de 20 ans de guerre.

Mais les talibans ne montrent aucun signe de ralentissement de leur offensive éclair et envisagent plutôt de faire valoir le code de loi dérivé du Coran s’ils s’avèrent victorieux, et les Afghans sont de plus en plus inquiets des mesures barbares mises en œuvre par les militants.

L’aîné afghan Haji Rozi Baig a déclaré que la prise de contrôle par les talibans du district de Khwaja Bahauddin à Takhar – l’ancien siège de l’Alliance du Nord tombé aux mains des extrémistes en juin – avait fait craindre que les militants n’épousent de force leurs filles.

« Sous le contrôle du gouvernement, nous étions heureux et avons au moins bénéficié d’une certaine liberté », a déclaré Baig, rapporte le Temps Financier.

« Depuis que les talibans ont pris le pouvoir, nous nous sentons déprimés.

« À la maison, nous ne pouvons pas parler fort, ne pouvons pas écouter de musique et ne pouvons pas envoyer de femmes au marché du vendredi.

«Ils posent des questions sur les membres de la famille. le [Taliban] le sous-commandant a dit que vous ne devriez pas garder les filles de plus de 18 ans ; c’est un péché, ils doivent se marier.

« Je suis sûr que le lendemain ils viendront prendre mes filles de 23 et 24 ans et les marier de force.

DES PEINES TORTUELLES

Un autre aperçu alarmant de l’avenir potentiel de l’Afghanistan si les talibans conquièrent le pays a été mis à nu par le juge djihadiste Gul Rahim.

Rahim a expliqué qu’il prévoyait de réintroduire les peines de torture pour les homosexuels et les criminels dans tout le pays une fois que les forces américaines se seraient complètement retirées, promettant d’écraser les homosexuels à mort en leur imposant des murs.

Il a déclaré au journal allemand Bild de son district contrôlé par les talibans dans le centre de l’Afghanistan : « C’était notre objectif et le sera toujours. »

Les femmes auront même besoin d’un permis pour quitter leur domicile si le groupe islamiste reprend le contrôle et applique la charia.

Le port du hijab sera obligatoire, mais les femmes seront autorisées à fréquenter l’école si leur enseignante est une femme.

La formidable présence des talibans continue de s’étendre alors qu’ils s’emparent de plus en plus de districts afghans et les implications de leur style de leadership inhumain ont suscité des inquiétudes internationales.

Leur séquence victorieuse menace d’annuler les efforts des deux décennies de service des États-Unis et de l’OTAN et de gaspiller les coûts colossaux de la « longue guerre ».

Cela survient alors que les forces spéciales afghanes sont laissées pour mortes alors que les militants talibans encerclent les grandes villes et coupent les routes d’approvisionnement essentielles.

Les forces gouvernementales ont perdu les munitions des combats contre les militants talibans alors que les Afghans promettent de protéger Kaboul de ses griffes.

Les islamistes ont encerclé dix grandes villes et des escarmouches ont éclaté dans les villes du sud de Ghazni et Lashkah Gar, et Pul-e-Khumri et Taluqan dans le nord.





Des combattants ont également encerclé l’ancienne base d’attache britannique de Kandahar dans la province d’Helmand.

La ville occidentale de Qala-i-Naw a été brièvement envahie par les insurgés la semaine dernière jusqu’à ce que les troupes gouvernementales lancent une contre-attaque, qui a vu la ville piégée dans des jours de bataille acharnée.

Il ne reste que 600 soldats américains pour protéger l’ambassade américaine à Kaboul et l’aéroport international de la capitale alors que les forces occidentales poursuivent leur retrait.