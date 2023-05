Les perceptions de la hausse de la criminalité en Colombie-Britannique se sont « aggravées » au fil des ans : sondage

Selon un nouveau sondage de Research Co., plus de la moitié des Britanno-Colombiens estiment que la criminalité est en hausse.

Près de 60% des 800 personnes interrogées en mai ont déclaré que le niveau de criminalité dans leurs communautés avait augmenté au cours des quatre dernières années, soit huit points de pourcentage de plus qu’un sondage similaire mené par Research Co. en juillet 2022.

Dix-huit pour cent des Britanno-Colombiens disent avoir été victimes d’un crime dans leur propre communauté, comme une agression ou un cambriolage de voiture, et 52 pour cent disent craindre d’être victimes d’un crime, un nombre qui monte à 72 pour cent. parmi les 18-34 ans.

« Les perceptions des Britanno-Colombiens sur les activités criminelles se sont détériorées chaque année depuis que nous avons commencé à poser ces questions en 2018 », a déclaré le président de Research Co., Mario Canseco.

Trente-six pour cent des Britanno-Colombiens disent qu’ils ne se sentiraient pas en sécurité à marcher seuls dans leur propre quartier après la tombée de la nuit, et le pourcentage monte à 45 et 47 pour cent pour le nord de la Colombie-Britannique et la vallée du Fraser, respectivement.

Les problèmes de toxicomanie et de santé mentale, ainsi que les gangs et le commerce de drogues illicites, sont les principaux facteurs mentionnés par les Britanno-Colombiens en ce qui concerne la perception actuelle de la sécurité publique dans la province, avec 59 et 41 % respectivement.

D’autres facteurs comprennent un système judiciaire inadéquat, la pauvreté et l’égalité, le manque de valeurs et une mauvaise éducation pour les jeunes, plus de 33 % des Britanno-Colombiens mentionnant ces problèmes.

Plus de la moitié des répondants interrogés sont maintenant en faveur de l’établissement d’un corps de police à l’échelle de la province, passant de 39 % en juin 2022 à 51 % en mai 2023. Plus de la moitié des résidents de la région métropolitaine de Vancouver et du nord de la Colombie-Britannique sont également en faveur d’un corps de police à l’échelle de la province. pour aider à combattre le crime dans leurs communautés.

Selon les statistiques sur la criminalité de Statistique Canada, il y a eu 626 infractions violentes de plus signalées par la police en Colombie-Britannique en 2021, soit près de 1 % de plus qu’en 2020. plus d’homicides également, soit une augmentation d’environ 24 % par rapport à l’année précédente.

Les statistiques sur la criminalité pour 2022 n’ont pas encore été publiées.

