Les pépites reçoivent un joyau de la finale de la NBA du créateur de différence Murray

DENVER –

Le point culminant du match 1 pour Jamal Murray est survenu lorsqu’il a dribblé au milieu, a planté son genou gauche réparé chirurgicalement dans la peinture, a fait un tour complet dans le sens des aiguilles d’une montre, puis s’est évanoui et a balayé un sauteur de milieu de gamme.

Sa contribution la plus importante à la première victoire de Denver lors de la première apparition de la franchise en finale de la NBA – eh bien, faites votre choix.

La soirée de 26 points et 10 passes décisives de Murray lors de la victoire 104-93 contre Miami jeudi semblait presque accessoire pour une équipe qui comprend un joueur réalisant en moyenne un triple-double dans ces séries éliminatoires à Nikola Jokic, qui a les compétences pour faire de chaque joueur sur la liste une menace.

Et pourtant, quiconque suit les Nuggets depuis un certain temps sait que c’est le retour de Murray en pleine santé – et son retour en séries éliminatoires pour la première fois en trois saisons – qui a été un catalyseur dans la course à laquelle ils sont.

« C’est un marqueur à trois niveaux. Il peut tirer le 3. Il peut remonter et atteindre la jante », a déclaré le garde du Heat Haywood Highsmith, décrivant le défi de ralentir Murray. « C’est un joueur rusé, il a un bon manche. Il est en bon état. »

Mis à part tous ces points et passes décisives, on peut soutenir que la contribution la plus importante de Murray dans ce match est survenue pendant une séquence de 106 secondes après que Miami ait réduit un déficit de 24 points à 10. C’est quelque peu remarquable – et tellement typique de la septième année. garde du Kentucky – que pendant ces 106 secondes qui ont changé le jeu, Murray n’a pas enregistré une seule statistique.

Cela a commencé à 9:02 du quatrième quart quand il a fait un lancer instantané à Jokic, ce qui a desserré la défense du Heat et a permis à Jokic de trouver Jeff Green pour un lay-up incontesté.

Quelques possessions vides plus tard, Murray a trouvé un espace libre au milieu pour frapper Jokic, qui a raté le lay-up facile mais a été victime d’une faute et a effectué les deux lancers francs.

La possession après cela, Murray a récupéré le ballon après que Bruce Brown ait pris la poche de Highsmith. Murray a parcouru le terrain, a dribblé autour de son dos, à travers ses jambes, puis l’a retourné à Michael Porter Jr. qui, avec le terrain maintenant grand ouvert, a trouvé Jokic pour un lay-up.

L’avance de Denver était revenue à 16.

« J’ai adoré son rythme ce soir, juste le rythme auquel il a joué toute la nuit », a déclaré l’attaquant des Nuggets Aaron Gordon. « Le rythme auquel il jouait, contrôlant le jeu et contrôlant le déroulement du jeu était génial. »

Pour mémoire, le revirement de Murray s’estompe sur Highsmith – le sauteur de la nuit – est venu avec 3:27 à faire, a porté l’avance de Denver à 14 après une autre mini-rafale du Heat et a dissipé tout doute sur le résultat.

Cela a également servi de rappel supplémentaire que s’ils Heat ont une chance de contenir les Nuggets sur le reste de cette série, ils devront rendre compte du joueur qui n’a jamais fait de match All-Star et n’a jamais reçu de MVP vote mais est tout aussi essentiel au succès de Denver que le joueur qui l’a, Jokic.

« C’est un buteur dynamique. Il pose des menaces de différentes manières et il est implacable », a déclaré le garde de Miami Gabe Vincent. « Ce sera une tâche ardue, et nous continuerons à y travailler. »

Murray est tombé lors d’un match à Golden State et s’est déchiré le genou à la fin de la saison 2020-21, une blessure qui l’a forcé à manquer les séries éliminatoires de 21 ans et toute l’année dernière. Même avec Jokic remportant le titre de MVP au cours de ces deux saisons, les Nuggets ont été balayés des demi-finales de conférence de 21 par les Suns et démolis par les Warriors au premier tour en 22.

À ce moment-là, l’expression « Bubble Murray » – un hommage à sa percée lors des séries éliminatoires de 2020 dans la bulle COVID à Orlando – devenait populaire. Il en a eu assez de cette étiquette et de la question de savoir si « Bubble Murray » réapparaîtrait une fois qu’il serait en pleine santé.

Réponse : Oui.

Il a récolté en moyenne 27,6 points et 6,2 passes décisives en 16 matchs éliminatoires cette année, dépassant ses chiffres de saison régulière de 7,6 et 1,4. En comptant 2019 et 2020, Murray augmente son score de 33% et ses passes décisives de 13% en séries éliminatoires. En bref, il se forge une réputation comme l’un de ces joueurs spéciaux qui apparaissent le plus lorsque les lumières sont les plus brillantes.

Fidèle à lui-même, Murray était plus qu’heureux de répartir le crédit après que les Nuggets aient fait 1-0 en tant que franchise lors de la finale de la NBA.

« C’est difficile de garder tout le monde, au lieu d’un ou deux gars seulement », a déclaré Murray. « Je pense que ce soir était juste un excellent exemple de la façon dont cela pourrait être la nuit de n’importe qui et le quartier de n’importe qui, peut-être pas votre quartier. C’est juste le basket des Nuggets. »