Les pépites poussent Heat au bord du gouffre : meilleurs mèmes et tweets

Les Denver Nuggets ont surmonté les fautes de Nikola Jokic pour battre le Miami Heat lors du match 4 et prendre le commandement de la finale de la NBA.

Le Miami Heat, 8 têtes de série, s’est retrouvé en territoire inconnu en entrant dans le match 4: du mauvais côté d’un déficit en début de série. Pendant ce temps, les Nuggets de Denver, tête de série n ° 1, ont ressemblé à la meilleure équipe de la NBA pendant toutes les séries éliminatoires. Cela n’a pas changé dans le match 4.

Malgré tous les efforts de Miami pour gâcher le match et rendre les choses compétitives, les Nuggets ont fini par remporter la victoire malgré le fait que Nikola Jokic ait commis sa cinquième faute au début du quatrième quart.

Le Joker a tout de même réussi 23 points et 12 rebonds sur 18 tirs. Aaron Gordon et Bruce Brown étaient les vedettes du casting de soutien de Denver avec 27 points et 21 points, respectivement. Jamal Murray a récolté 15 points et 12 passes.

Le score final était de 108-95. Jimmy Butler a marqué 25 points et fourni sept passes décisives, mais il continue de paraître plus passif que le Jimmy Butler que nous avons vu plus tôt dans les séries éliminatoires.

Avec Denver en tête 3-1 et Miami officiellement au bord du gouffre, Twitter était fiable comme toujours avec des réactions de qualité supérieure.

NBA Twitter réagit à la victoire des Denver Nuggets dans le match 4 contre Miami Heat

C’est fini pour la chaleur. C’est fini à Denver – malcom delaney (@foe23) 10 juin 2023

Et ils ne vont nulle part non plus. Jokic, Murray, MPJ, Gordon, KCP et Braun sont tous sous contrat à l’avenir. Bruce Brown a une option de joueur, mais il pourrait aussi être de retour. https://t.co/rydiG3SVhA — Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) 10 juin 2023

Miami Heat avec seulement 8 trios ce soir. La seule équipe qu’ils ont battue en séries éliminatoires avec si peu de 3 points est les Knicks (deux fois). – Tom Haberstroh (@tomhaberstroh) 10 juin 2023

Les pépites ont besoin d’une victoire de plus, mais cela a été une course dominante jusqu’à présent. Un excellent coaching, une grande polyvalence, des ajustements et des schémas ont été formidables, écrasant chaque équipe. Quelle saison à ce point. Tellement amusant et impressionnant. — Jackson Frank (@jackfrank_jjf) 10 juin 2023

Les Nuggets ont certainement tout l’élan. Il est impossible de compter cette équipe de Miami – ils ont déjà surmonté des obstacles insondables pour atteindre ce point – mais Denver opère à un niveau bien supérieur à toute équipe de la Conférence de l’Est. Les Celtics, les Bucks et les Knicks avaient tous des défauts fatals. Denver n’est pas parfait, mais il y a des moments où ils semblent sacrément proches.

Jokic a été le meilleur joueur sur le terrain pendant quatre matchs. Il n’est plus qu’à un match d’ajouter un joueur par excellence de la finale à son impressionnant curriculum vitae. Si Denver peut conclure l’affaire, le cas de Jokic en tant que l’un des meilleurs joueurs de sa génération sera solide comme le roc.

Pendant ce temps, l’ascension de Jamal Murray a été tout simplement historique. Il a été prolifique en saison régulière, mais sa capacité à s’élever sur la grande scène est fascinante. Murray est le premier joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer plus de 10 passes décisives lors de ses quatre premiers matchs de la finale.

Les Nuggets sont à une victoire du premier championnat de l’histoire de la franchise. Le Heat devra voler le match 5 sur la route devant une foule bruyante de Denver afin de ramener la série à Miami pour le match 6… Jimmy Butler peut-il sortir un dernier lapin de son chapeau ?