Les pépites montrent beaucoup d’aplomb dans ces finales NBA contre Heat

Les Denver Nuggets agissent comme s’ils étaient déjà venus ici.

Il y a un équilibre indubitable chez les Nuggets, qui sont une seule victoire à l’extérieur de leur premier championnat NBA et pourraient soulever le trophée Larry O’Brien dès lundi soir, lorsque la finale reviendra à Denver pour le match 5. Leurs stars ont été étoilées lors de leur première apparition en finale. Leurs acteurs ont livré. Il n’y a pas eu de gaffe colossale. Et même à l’aube d’un titre, ils refusent de changer d’approche.

« Nous devons en gagner un de plus », a déclaré le double MVP Nikola Jokic.

C’est les Nuggets. Simple. Efficace. Émoussé.

Avec Jokic et Jamal Murray en tête, et avec fondamentalement une personne différente qui devient le troisième héros chaque soir jusqu’à présent pour les Nuggets, ils ont maintenant le Miami Heat en difficulté. Ils mènent la finale 3-1 et avec potentiellement deux des trois prochains matchs – si nécessaire – à Denver.

« Nous avons l’opportunité de jouer un match super compétitif dans un environnement formidable », a déclaré l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra. « Ça va être un environnement génial. Nos gars sont faits pour ça. Ils adorent ça. … Oui, nous comprenons ce que sera le récit, mais c’est comme ça avec notre équipe. »

L’histoire dit que cette série est pratiquement terminée. Une seule équipe dans l’histoire de la NBA s’est sortie d’un tel trou lors de la finale, à savoir les Cleveland Cavaliers 2016 contre les Golden State Warriors. L’attaquant de Heat Kevin Love a joué pour cette équipe de Cleveland.

« Oubliez le jeu », a déclaré Love. « C’est juste une possession, un quart, moitié par moitié. Faites-le par tous les moyens nécessaires et nous trouverons le reste. »

Ce sera une tâche ardue.

Les Nuggets ont tenu Miami sous les 100 points à trois reprises au cours des quatre premiers matchs; ce sont les trois victoires de Denver dans la série. Ils ont une fiche de 9-1 à domicile, la seule défaite à venir dans le match 2 de cette série lorsque Miami a réussi un gros rallye et a survécu lorsqu’un 3 points potentiellement égalisateur de Murray a raté le buzzer.

« C’est ce que je dis toujours à mes gars : gagner un championnat sera la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite », a déclaré l’attaquant du Heat Udonis Haslem, triple champion dont la carrière de 20 ans se termine à la fin de cette série. « Les gens ne parlent que du défilé et de la tenue du trophée. Ils ne parlent pas du voyage, des nuits blanches, de la frustration, des larmes, de la douleur. Ils ne parlent pas de ça (des choses). Tout cela fait partie de ça. »

Denver ne parle pas d’un défilé ; certains officiels de la ville de Dallas étaient lors de la finale de 2006 lorsque les Mavericks ont mené Miami 2-0, et le Heat a remporté les quatre matchs suivants. Les Nuggets ne commettent pas de telles gaffes. Pas de gaffes du tout, vraiment. Chaque détail est couvert, même en se rappelant de courir le chronomètre de 24 secondes jusqu’à la toute fin sur plusieurs possessions dans les dernières minutes du match 4, juste pour raccourcir le jeu et limiter les chances que Miami ait de faire un retour.

« Nous avons fait notre travail. Mais nous ne célébrons pas comme si nous n’avions encore rien fait », a déclaré l’entraîneur des Nuggets, Michael Malone. « Nous savons que nous allons devoir rentrer chez nous et éteindre la télévision, la radio, ne lisez pas les journaux, n’écoutez pas tout le monde vous dire à quel point vous êtes formidable. … Nous restons fidèles à notre identité. »

Voici ce que cela signifie: Les Nuggets ont deux joueurs exceptionnels, un double MVP à Jokic jouant le rôle de Batman et une étoile toujours montante à Murray, jouant joyeusement le rôle de Robin dans le duo de super-héros de Denver.

Jokic – qui n’entamera jamais volontairement une conversation sur ses incroyables statistiques – est sur le point de devenir le premier joueur à mener la NBA aux points, rebonds et passes décisives lors d’une séries éliminatoires. Murray est le premier joueur à avoir au moins 10 passes décisives dans chacun de ses quatre matchs de la finale. Ils ont été le coup de poing 1-2 qui a mis Miami dans les cordes tout au long de cette série.

Et puis il y a toujours un troisième ou un quatrième héros pour terminer le travail. Dans le match 1, c’était Michael Porter Jr. avec 14 points et 13 rebonds. Dans le match 3, c’était la recrue Christian Braun avec 15 points sur un tir de 7 contre 8. Dans le match 4, c’était Aaron Gordon avec un sommet d’équipe de 27 points et Bruce Brown avec 21 sur le banc.

« C’est comme ça que cette équipe est construite », a déclaré Gordon. « Nous avons des gars qui peuvent intervenir nuit après nuit. Parfois, ce ne sera pas votre soirée, et parfois ce sera votre soirée. Cette équipe fait du bon travail pour trouver les personnes qui sont en quelque sorte dans un rythme et genre d’aller. »

Jokic obtient l’essentiel du crédit et n’en veut pas. Murray n’obtient pas assez de crédit et ne s’en soucie pas non plus. Les autres gars, ils s’inspirent simplement de Jokic et Murray et trouvent un moyen.

S’ils le font une fois de plus, ils auront des bagues dans quelques mois.

« Nous sommes juste prêts à gagner un championnat », a déclaré Murray. « Nous avons les outils pour le faire. Cela nous préoccupe depuis un moment. Nous sommes juste enfermés. Je ne pense pas que vous deviez trop y penser. Nous sommes juste connectés, prêts à gagner. »

Reportage de l’Associated Press.