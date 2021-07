Les pépites de Popeyes sont là, ainsi que des offres, de la nourriture gratuite pour le Chicken Finger Day

Même la pénurie actuelle de poulet ne peut pas empêcher les restaurants de marquer la semaine des offres de poulet.

La fête de la volaille débute mardi avec la Journée nationale du poulet tendre, suivie jeudi de la Journée nationale des ailes de poulet.

Popeyes déploie mardi ses nouvelles pépites de poulet dans tout le pays.

La chaîne de style Nouvelle-Orléans avait déjà des offres sur son menu, mais dit que les pépites sont faites avec la même recette que son sandwich au poulet, qui en 2019 a lancé la guerre du sandwich au poulet.

Les guerres de poulet et les envies de nourriture réconfortante du pays pendant la pandémie ont rendu la volaille si rare et si chère que certains restaurants limitent ou manquent de sandwichs, d’ailes et de filets de poulet. D’autres ont apporté des modifications aux menus et aux promotions.

Mais Popeyes dit qu’il dit adieu à la guerre des poulets et a ce qu’il appelle une offre de « pièce ».

La chaîne a déclaré avoir acheté l’équivalent en espèces d’un million de pépites auprès de concurrents McDonald’s, Wendy’s, Chick-fil-A et Burger King par l’intermédiaire de la Fondation Popeyes. Les pépites seront données à la Second Harvest Food Bank of Greater New Orleans & Acadiana. Il correspond également aux dons des consommateurs jusqu’à 25 000 $ qui sont placés sur le site Web de la fondation.

Pour Raising Cane’s, le mardi n’est pas le Chicken Tender Day mais le Chicken Finger Day, un jour inventé par la chaîne de restauration rapide dont le siège est à Baton Rouge, en Louisiane.

Outre la Journée nationale des ailes de poulet, le 29 juillet est également la Journée nationale de la lasagne et la Journée nationale du rouge à lèvres.

Et pour la nouvelle marque virtuelle de Wingstop, Thingstop, la réponse de la chaîne à la pénurie d’ailes de poulet, jeudi a été rebaptisé « Thighstop Thigh Day ».

« La Journée nationale de l’aile de poulet est une célébration importante pour nous et nous ne voudrions jamais que les fans manquent un événement passionnant pour quelque raison que ce soit », a déclaré Charlie Morrison de Wingstop dans un communiqué. « Le plan est de célébrer un peu différemment cette année en récompensant toujours nos fans avec de la nourriture gratuite tout en les encourageant à essayer nos cuisses croustillantes et juteuses pour le tout nouveau » Thighstop Thigh Day « . »

Offres de la Journée nationale du poulet tendre

Voici les rabais et offres disponibles le mardi 27 juillet dans les succursales participantes, sauf indication contraire. Les offres peuvent varier et la plupart des horaires sont offerts jusqu’à épuisement des stocks. Pour être du bon côté, vérifiez auprès de votre emplacement le plus proche avant de partir. En outre, certains nécessiteront que vous ayez une application de restaurant ou que vous soyez inscrit aux e-mails.

Burger King: Trouvez diverses offres sur l’application de la chaîne et sur BK.com/offers.

McDonalds: Vérifiez l’application de la chaîne de restauration rapide pour les coupons et les cadeaux. Il existe également des offres avec le nouveau programme de récompenses McDonald’s.

PDQ : La chaîne a ramené son Chicken Tender Shake pour une journée pour célébrer. Le shake à la vanille filé à la main mélangé à un tendre de poulet avec un autre tendre sur le dessus est disponible mardi pour 3,99 $ pour un petit et 5,29 $ pour un régulier.

Popeyes : Obtenez trois offres pour 2,99 $ avec une offre Popeyes.com/offers ou sur l’application de la chaîne et trouvez d’autres offres, y compris un sandwich au poulet gratuit sur votre premier achat de 10 $ ou plus. De plus, avec les nouvelles pépites qui font leurs débuts mardi, il y aura le double de points sur les achats de pépites du 2 au 16 août pour les membres des récompenses.

Élever la canne : Commandez un repas combiné pour adultes en utilisant l’application mobile du restaurant mardi et obtenez un doigt de poulet gratuit.

Wendy : Jusqu’au 5 septembre, la chaîne de restauration rapide propose plusieurs articles dans le cadre d’une offre « BOGO pour 1 $ », y compris des pépites de 10 pièces (épicées et croustillantes). Les autres articles inclus dans l’offre sont le sandwich au poulet épicé, le sandwich au poulet classique et un Dave’s Single. L’offre est disponible dans les restaurants et avec l’application Wendy’s. Lors de la commande avec l’application, ajoutez deux des articles inclus dans la promotion à votre panier et la réduction s’appliquera automatiquement.

Plus d’offres : Les entreprises locales et les chaînes régionales peuvent également proposer des offres spéciales pour le Chicken Tender Day. L’un des moyens les plus simples de le savoir est de consulter les réseaux sociaux des restaurants.

Ailes gratuites, offres pour la Journée nationale des ailes de poulet

Les offres suivantes sont disponibles le jeudi 29 juillet sauf mention contraire.

7 onze: La chaîne de dépanneurs propose jeudi deux offres d’achat un pour un. Avec la livraison 7-Eleven via l’application 7-Eleven, obtenez cinq ailes non désossées gratuites lorsque vous en achetez cinq. Ou avec le programme de fidélité 7Rewards, obtenez des brochettes d’ailes désossées BOGO. N’oubliez pas non plus que le 31 juillet est le dernier jour pour obtenir un Slurpee gratuit avec 7Rewards, dans la limite d’un par client.

Ailes sauvages de buffle : La chaîne propose jeudi une offre d’achat un pour un sur des ailes désossées. Buffalo Wild Wings a déclaré à USA TODAY que les détails varient selon l’emplacement pour la disponibilité des repas sur place et à emporter et que les consommateurs devraient vérifier auprès des restaurants locaux.

Sirènes : Dînez sur place jeudi et obtenez 10 ailes désossées gratuites à l’achat de 10 ailes dans les établissements participants à l’échelle nationale.

Os fumés : Achetez quatre « ailes entières » et obtenez huit ailes désossées gratuitement jeudi.

Cuisse : La marque virtuelle de Wingstop a conclu un accord jeudi. Obtenez deux cuisses non désossées gratuites avec un achat de 15 $ ou plus jeudi sur Thighstop.com ou DoorDash.

L’expérience de l’aile : Achetez quatre « ailes entières » et obtenez huit ailes désossées gratuitement jeudi.

