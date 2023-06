Les pépites commencent à bouger pour essayer de rester au sommet de la montagne du championnat NBA

Les Denver Nuggets se remettent à peine des effets champagne de la victoire de leur premier championnat NBA. Mais avec le repêchage de la NBA à venir jeudi soir, l’agence libre la semaine prochaine et la NBA Summer League une semaine après, le business du basket-ball et ses réalités sont là.

Maintenant que les Nuggets sont au sommet de la montagne, comment y restent-ils ?

Cette quête a commencé mercredi.

Le garde Bruce Brown, qui a fait partie intégrante de la rotation de l’entraîneur-chef Michael Malone, a décliné son option de joueur et frappera l’agence libre sans restriction, un mouvement signalé pour la première fois par L’athlétisme. Mercredi après-midi, les Nuggets ont exécuté un échange avec les Indiana Pacers qui leur rapportera les 29e et 32e choix du repêchage de jeudi, ont confirmé des sources de la ligue qui ont obtenu l’anonymat pour parler librement. L’athlétisme. Cela donnera à Denver trois choix jeudi soir, dont un premier tour très convoité.

ALLER PLUS LOIN Bruce Brown fait sa marque à Denver, comme Michael Malone l’espérait: « Un ajustement parfait pour nous »

La situation de Brown est unique. Selon des sources de la ligue, il y a un intérêt mutuel à ce qu’il revienne à Denver, mais le maximum que les Nuggets peuvent lui offrir est de 7,8 millions de dollars car ils ne détiennent pas les droits de Brown’s Bird. Brown a été formidable pour Denver cette saison et encore mieux en séries éliminatoires. Ce qu’il a fourni – défense stellaire, tir depuis le périmètre, pression sur la jante du dribble et maniement efficace du ballon secondaire – ne serait pas facilement reproduit dans la rotation de Denver si Brown partait en agence libre.

En raison de sa polyvalence, le marché de Brown devrait être important. Une équipe pourrait très bien venir et lui faire une offre que les Nuggets ne peuvent tout simplement pas égaler. C’est l’une des raisons pour lesquelles Denver a fait preuve d’une telle urgence en route vers le championnat. On a toujours pensé qu’il serait difficile de conserver la liste complète 2022-23.

Cela ne signifie pas que Brown ne reviendra pas aux Nuggets. Il a construit un bon lien avec Denver – l’organisation, la base de fans et la communauté dans son ensemble. Mais cela signifie que les Nuggets doivent se préparer à la possibilité que Brown ne revienne pas.

En tant que tel, le front office a été agressif récemment. L’échange de mercredi est conçu pour maximiser la fenêtre de titre de Denver alors que l’équipe continue de renforcer sa rotation autour de Nikola Jokić et Jamal Murray. La formule de cette saison autour des deux meilleurs joueurs des Nuggets était simple mais pas facile à exécuter : trouver autant de défenseurs de périmètre coriaces, athlétiques et longs que possible, de préférence des gars qui peuvent faire des tirs. Attendez-vous à ce que les Nuggets maintiennent cette formule lors du repêchage de jeudi.

Denver a envisagé quelques perspectives exceptionnelles du processus de pré-projet, que les Nuggets ont poursuivi avec des séances d’entraînement mardi, ont indiqué des sources. Si les Nuggets perdent Brown, cela signifie également probablement une légère augmentation de la responsabilité de Christian Braun, qui a joué des minutes importantes en tant que recrue et est devenu grand quand cela comptait vraiment. Les Nuggets sont également élevés sur Peyton Watson, une aile de premier tour de 2022 de l’UCLA qui a mis du temps à se développer mais qui a des traits physiques dans un cadre de 6 pieds 8 pouces difficiles à ignorer.

Watson n’a pas fait la rotation des séries éliminatoires de Malone, mais il a montré une promesse défensive dans de longues minutes vers la fin de la saison régulière. Il a l’avantage avec le ballon dans les mains et c’est un athlète dynamique. Si Brown va ailleurs, Watson a une chance d’avoir un impact pour les Nuggets la saison prochaine.

Les Nuggets ayant trois choix dans ce repêchage peuvent sembler énormes, compte tenu de la profondeur, du talent et de la valeur tout au long du premier tour et au-delà. Avec Denver valorisant les ailes – en particulier celles à fort potentiel – il y aura beaucoup de projets parmi lesquels choisir. S’ils veulent frapper quelqu’un qui peut éventuellement devenir une star, quelqu’un comme Gregory « GG » Jackson pourrait être disponible. S’ils apprécient les gars qui sont de formidables défenseurs, quelqu’un comme Jalen Wilson ou Ryan Rupert pourrait être disponible tous les deux. S’ils veulent quelqu’un qui pourrait contribuer instantanément à une rotation, quelqu’un comme Jamie Jacquez pourrait être la voie à suivre.

Si Brown ne revient pas, ce dont les Nuggets ont besoin, ce sont des défenseurs et un autre joueur secondaire pour aider Murray et Jokić. Ils doivent également prendre autant de swings que possible dans le repêchage afin d’avoir des gars jouables dans la rotation autour de Murray et Jokić qui ont des contrats de recrue à coûts contrôlés et contrôlés par l’équipe. Il y a un élément financier important à considérer maintenant que la ligue entre dans la nouvelle convention collective, et les Nuggets pourraient flirter avec le redoutable deuxième tablier fiscal de luxe s’ils ne trouvent pas l’aide des joueurs sous contrat de recrue.

Plus important encore, cette semaine a été consacrée à l’extension d’une fenêtre de titre d’un noyau qui vient d’entrer dans son apogée. Les Nuggets ont un championnat. Ils en veulent plus. Les mouvements de mercredi sont conçus pour maintenir Denver en position d’en faire plus.

(Photo de Bruce Brown : C. Morgan Engel / NBAE via Getty Images)