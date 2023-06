Les pépites aux commandes de la finale de la NBA, top Heat 108-95 pour une avance de 3-1

MIAMI (AP) – Aaron Gordon a marqué 27 points, Nikola Jokic en a ajouté 23 et les Denver Nuggets se sont éloignés d’une victoire de leur premier championnat NBA en battant le Miami Heat 108-95 vendredi soir pour prendre une avance de 3-1 dans la série de titres. .

Bruce Brown a marqué 21 sur le banc pour les Nuggets, qui ont remporté les deux matchs à Miami pour prendre le commandement complet.

Les Nuggets auront trois chances de gagner un match pour un titre. Deux de ces matchs se déroulent à Denver et une atmosphère bruyante est attendue pour le match 5 de lundi.

Jamal Murray, de Kitchener, en Ontario, a amassé 15 points et 12 passes — son quatrième match consécutif à deux chiffres — pour Denver.

Jimmy Butler a marqué 25 points pour Miami, qui est maintenant tombé dans des trous 3-1 lors de chacune de ses trois dernières apparitions en finale – celle-ci rejoignant 2014 et 2020.

Bam Adebayo avait 20 points et 11 rebonds pour le Heat, tandis que Kyle Lowry avait 13 points.

Le Heat quitta le sol en silence, pleinement conscient des problèmes qu’ils avaient maintenant.

Les Nuggets étaient les favoris écrasants pour commencer la série, pour des raisons évidentes.

Denver était la tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest; Miami était la tête de série n ° 8 de la Conférence Est.

Les Nuggets avaient remporté neuf des 10 dernières rencontres de saison régulière entre les équipes, et leur série de succès contre le Heat s’est poursuivie pendant quatre matchs de la finale.

Denver menait par 13 avant le quatrième, et Miami est sorti pour le dernier quart avec un désespoir approprié.

Le Heat a marqué les huit premiers points. Jokic a commis sa cinquième faute et s’est dirigé vers le banc avec 9:24 à faire – et c’était à 86-81 lorsque Butler a converti un jeu à trois points avec 8:42 à jouer.

Mais les Nuggets – qui se sont effondrés au quatrième quart du match 2 pour leur seule défaite de la série jusqu’à présent – ​​ne se sont pas repliés, même avec leur double MVP toujours absent.

Murray a fait un 3 points pour arrêter la poussée 8-0 de Miami, et Jeff Green a fait un énorme corner 3 près du banc du Heat pour un avantage de 94-85 avec 6:21 à jouer.

Jokic a vérifié avec Denver jusqu’à 10. Il est revenu avec les Nuggets jusqu’à neuf.

Miami n’a pas profité de cette chance et se retrouve maintenant du mauvais côté de l’histoire.

Les équipes qui prennent une avance de 3-1 lors de la finale de la NBA ont remporté 35 des 36 fois précédentes. Le Heat devra renverser cette tendance pour empêcher Denver de remporter son titre.

Les Nuggets ont cependant eu peur.

Jokic s’est tordu la cheville droite lorsqu’il a atterri à l’arrière du pied de Max Strus au milieu du premier quart.

Il est resté dans le match après que cela se soit produit, s’est brièvement retiré dans le vestiaire de Denver avant le début du deuxième quart-temps et a joué le reste du chemin sans problèmes évidents.

CONSEILS

Nuggets: Murray a joué avec du ruban adhésif protégeant le bas de sa main gauche à cause d’une vilaine brûlure au sol qu’il a subie lors du match 3. … C’était la 25e victoire de Denver sur la route cette saison pour égaler le record de franchise établi la saison dernière. … Michael Porter Jr. a marqué 11 pour les Nuggets.

Heat: C’était le 43e anniversaire du vétéran de 20 ans Udonis Haslem et le 20e anniversaire de la recrue Nikola Jovic. Jovic avait 58 jours lorsque Haslem a signé son premier contrat Heat. … Si c’était la finale à domicile de Miami cette saison, alors le Heat est allé 613-299 dans son arène au cours de sa carrière. … Miami a commencé les séries éliminatoires 6-0 à domicile. Les Heat ont une fiche de 0-4 à domicile depuis.

DÉMARRAGE LENT

Miami menait 21-20 après un quart-temps. Les 41 points combinés étaient les moins élevés du premier quart des 24 derniers matchs de la finale ; le premier quart du match 4 de la série Toronto-Golden State en 2019 avait 40 points.

MONTRE CELEB

L’entraîneur du Kentucky, John Calipari, était dans la foule, tout comme Forest Whitaker, lauréat d’un Oscar, A’ja Wilson, deux fois MVP de la WNBA, des Aces de Las Vegas, le quart-arrière des Bears de Chicago, Justin Fields, et les jumelles Haley et Hanna Cavinder, qui ont aidé les Hurricanes de Miami à faire l’Elite Eight au tournoi féminin de la NCAA de cette année.

Tim Reynolds, l’Associated Press