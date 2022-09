BIRMINGHAM, Ala. (AP) – Partout, semble-t-il, la rentrée scolaire a été assombrie par les craintes d’une pénurie d’enseignants.

Le secrétaire américain à l’éducation a appelé à des investissements pour empêcher les enseignants de démissionner. Un dirigeant du syndicat des enseignants l’a décrit comme une urgence à cinq alarmes. La couverture médiatique a mis en garde contre une crise de l’enseignement.

En réalité, il y a peu de preuves suggérant que le roulement des enseignants a augmenté à l’échelle nationale ou que les éducateurs partent en masse.

Certes, de nombreuses écoles ont eu du mal à trouver suffisamment d’éducateurs. Mais les défis sont davantage liés à l’embauche, notamment pour les postes de personnel non enseignant. Les écoles qui regorgent d’argent fédéral pour les secours en cas de pandémie créent de nouveaux postes et ont du mal à les pourvoir à une époque de faible taux de chômage et de concurrence féroce pour les travailleurs de toutes sortes.

Bien avant la pandémie de COVID-19, les écoles ont eu du mal à recruter suffisamment d’enseignants dans certaines régions, en particulier dans certaines parties du Sud. Des domaines tels que l’éducation spéciale et l’éducation bilingue manquent également d’enseignants à l’échelle nationale.

Pour certains districts, les pénuries signifient que les enfants ont moins ou moins d’instructeurs qualifiés.

Dans la ceinture noire rurale de l’Alabama, il n’y avait pas de professeurs de mathématiques certifiés l’année dernière au collège public du comté de Bullock.

“Cela a vraiment un impact sur les enfants parce qu’ils n’apprennent pas ce qu’ils doivent apprendre”, a déclaré Christopher Blair, l’ancien surintendant du comté. “Lorsque vous avez ces enseignants non certifiés, d’urgence ou inexpérimentés, les élèves se trouvent dans des salles de classe où ils n’obtiendront pas le niveau de rigueur et d’expériences en classe.”

Alors que le pays manque de données sur les postes vacants dans plusieurs États, les points faibles nationaux sont évidents.

Pour commencer, la pandémie a déclenché la plus forte baisse de l’emploi dans l’éducation jamais enregistrée. Selon le Bureau of Labor Statistics, le nombre de personnes employées dans les écoles publiques est passé de près de 8,1 millions en mars 2020 à 7,3 millions en mai. L’emploi est revenu à 7,7 millions depuis lors, mais cela laisse encore des écoles à court d’environ 360 000 postes.

“Nous essayons toujours de sortir de ce trou”, a déclaré Chad Aldeman, directeur des politiques au Edunomics Lab de l’Université de Georgetown.

On ne sait pas combien de ces postes perdus étaient des emplois d’enseignants ou d’autres membres du personnel comme les chauffeurs d’autobus – des postes de soutien que les écoles ont particulièrement du mal à pourvoir. Une enquête RAND auprès des chefs d’établissement cette année a révélé qu’environ les trois quarts des chefs d’établissement disent qu’ils essaient d’embaucher plus de remplaçants, 58 % essaient d’embaucher plus de chauffeurs de bus et 43 % essaient d’embaucher plus de tuteurs.

Pourtant, les problèmes ne sont pas aussi liés au départ des enseignants que beaucoup l’ont suggéré.

Les enquêtes auprès des enseignants ont indiqué que beaucoup envisageaient de quitter leur emploi. Ils sont sous pression pour protéger les enfants des armes à feu, les rattraper sur le plan scolaire et faire face aux défis pandémiques en matière de santé mentale et de comportement.

La dirigeante syndicale de la National Education Association, Becky Pringle, a tweeté en avril: “La pénurie d’éducateurs est une crise à cinq alarmes.” Mais une étude de l’Université Brown a révélé que le chiffre d’affaires était en grande partie inchangé parmi les États qui disposaient de données.

Les taux d’abandon dans l’éducation ont légèrement augmenté cette année, mais c’est vrai pour l’ensemble du pays, et les enseignants restent beaucoup plus susceptibles de conserver leur emploi qu’un travailleur typique.

L’embauche a été si difficile en grande partie à cause d’une augmentation du nombre de postes vacants. De nombreuses écoles ont indiqué leur intention d’utiliser l’argent de secours fédéral pour créer de nouveaux emplois, cherchant dans certains cas à embaucher encore plus de personnes qu’elles n’en avaient avant la pandémie. Certaines écoles voisines se disputent moins de candidats, car les inscriptions dans les collèges des programmes de préparation des enseignants ont diminué.

Le district scolaire d’Upper Darby en Pennsylvanie compte environ 70 postes qu’il essaie de pourvoir, en particulier des chauffeurs de bus, des aides-déjeuners et des enseignants suppléants. Mais il ne trouve pas assez de candidats. Le district a averti les familles qu’il pourrait devoir annuler l’école ou passer à l’apprentissage à distance les jours où il manque de sous-marins.

“C’est devenu une compétition financière de district en district pour faire cela, et c’est malheureux pour les enfants des communautés qui méritent les mêmes opportunités partout dans l’État”, a déclaré le surintendant Daniel McGarry.

Le nombre de postes vacants a conduit certains États et systèmes scolaires à assouplir les exigences en matière de diplômes, afin d’élargir le bassin de candidats. Le secrétaire américain à l’Éducation, Miguel Cardona, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que des approches créatives étaient nécessaires pour attirer davantage d’enseignants, tels que des éducateurs à la retraite, mais que les écoles ne devaient pas abaisser leurs normes.

Les écoles du Sud sont plus susceptibles d’être aux prises avec des postes vacants d’enseignants. Une enquête fédérale a révélé une moyenne de 3,4 postes d’enseignants vacants par école cet été; ce nombre était le plus bas dans l’Ouest, avec 2,7 postes vacants en moyenne, et le plus élevé dans le Sud, avec 4,2 postes vacants.

À Birmingham, le district scolaire a du mal à pourvoir environ 50 postes d’enseignement, dont 15 en éducation spécialisée, malgré des primes de signature de 10 000 $ pour les enseignants en éducation spécialisée. Jenikka Oglesby, responsable des ressources humaines pour le district, explique que le problème est dû en partie aux bas salaires dans le Sud qui ne compensent pas toujours un coût de la vie plus bas.

Le système scolaire de Moss Point, une petite ville près de la côte du golfe du Mississippi, a augmenté les salaires pour attirer plus de candidats. Mais d’autres quartiers voisins ont fait de même. Certains enseignants ont réalisé qu’ils pouvaient gagner 30 000 $ de plus en travaillant à 30 minutes à Mobile, en Alabama.

“J’ai personnellement perdu de très bons enseignants au profit des écoles du comté de Mobile”, a déclaré Tenesha Batiste, directrice des ressources humaines du district de Moss Point. Et elle a également perdu des enseignants pas si géniaux, a-t-elle ajouté – des personnes qui ont rompu leur contrat et ont démissionné trois jours avant le début de l’année scolaire.

“C’est le travail qui rend tous les autres possibles, mais ils sont payés une fois par mois, et ils peuvent aller à Chick-fil-A à certains endroits et gagner plus d’argent”, a déclaré Batiste.

Un point positif pour Moss Point cette année est quatre étudiants enseignants de l’Université du sud du Mississippi. Ils passeront l’année scolaire à travailler avec des enfants dans le cadre d’un programme de résidence pour les futurs éducateurs. L’État a investi près de 10 millions de dollars de fonds de secours fédéraux dans des programmes de résidence, dans l’espoir que les résidents resteront et deviendront enseignants dans les districts qui leur sont assignés.

Michelle Dallas, une enseignante résidente dans une classe de première année de Moss Point, a récemment quitté une carrière en santé mentale et est convaincue qu’elle est censée être enseignante.

“C’est pourquoi je suis ici”, a-t-elle dit, “pour remplir ma vocation.”

