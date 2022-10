Les pénuries d’énergie en France inquiètent les gens à l’approche de l’hiver

NEUILLY-SUR-MARNE, France — Peu de pays ont pris des mesures plus audacieuses que la France pour protéger leurs citoyens de l’impact de la crise énergétique en Europe. Mais alors qu’Helene Bakker marchait le long d’une file interminable de voitures klaxonnantes attendant le carburant dans une station-service débordée cette semaine, elle n’a pas pu s’empêcher de se demander : Est-ce que ça va suffire ?

Les conducteurs se criaient dessus alors qu’ils se dirigeaient vers un panneau manuscrit avertissant qu’il n’y avait «plus d’essence» à la station. Des policiers armés de fusils ont eu du mal à apaiser les tensions dans la banlieue de Neuilly-sur-Marne, à seulement 20 minutes en train du centre de Paris. Les pneus ont crié alors que les agents poursuivaient les conducteurs qui tentaient de faire la queue.

La réduction de la production de pétrole par l’OPEP Plus alimente les craintes d’une récession en Europe

“Ce n’est pas un quartier riche”, a déclaré Bakker, 59 ans. “Le contexte est assez explosif. Cela pourrait bien mener à quelque chose de plus grand.

Les pénuries de carburant en France cette semaine ont été provoquées par des travailleurs de raffinerie en grève réclamant des salaires plus élevés, en partie parce que les sociétés pétrolières et gazières tirent d’importants bénéfices de la flambée des prix de l’énergie en Europe. Mais les pénuries de carburant sont devenues un puissant catalyseur d’un sentiment beaucoup plus large : l’hiver va être difficile, mais seulement pour ceux qui n’en ont pas les moyens.

“Les riches pourront toujours s’en sortir”, a déclaré une retraitée d’une soixantaine d’années qui s’est exprimée à condition qu’elle ne soit identifiée que sous le nom de Madame Chauvette. “Mais cela frappe la classe moyenne et la classe ouvrière.”

Elle avait espéré obtenir de l’essence pour la voiture de sa fille et la rapporter dans un petit bidon d’essence, mais a quitté la station les mains vides, passant devant un panneau de prix électronique qui était devenu noir. La télévision française a rapporté que 28 % de toutes les stations-service sont à court d’essence ou de diesel.

À proximité se trouvait un chauffeur d’Uber Eats qui avait pu faire le plein de sa voiture pour la dernière fois il y a quatre jours. Il n’a pu accepter aucune livraison depuis le week-end, a-t-il déclaré.

Certains ont commencé à établir des comparaisons entre le mécontentement actuel et le mouvement des gilets jaunes en 2018, qui a commencé par des augmentations proposées des taxes sur le carburant, mais s’est rapidement élargi à des préoccupations plus larges concernant les inégalités sociales. La tournure violente de ces manifestations en 2019 a contrecarré l’agenda du président Emmanuel Macron à l’époque.

Avec ces protestations fermement à l’esprit, les prix du gaz naturel ont été plafonnés aux niveaux de l’automne 2021 et les hausses des prix de l’énergie limitées à 4 %. Les prix de l’essence ont également été fortement subventionnés. L’inflation est ainsi restée plus faible en France que dans de nombreux autres pays.

Alors que les plafonds français augmenteront progressivement l’année prochaine, ils devraient toujours être inférieurs à ceux de la plupart des pays européens aux prises avec la hausse des coûts de l’énergie.

La France – un pays où le mécontentement social s’exprime souvent tôt et bruyamment – est particulièrement sensible à toute augmentation du coût de la vie à la suite des efforts de grande envergure de Macron pour libéraliser l’économie au cours des cinq dernières années, accélérant les critiques qui ont soulevé des inquiétudes sur l’impact social.

Mais la France offre toujours un avertissement clé aux autres pays d’Europe : ses plafonds de prix étendus profitent le plus à ceux qui en ont le moins besoin, exacerbant davantage les inégalités au lieu de les combattre.

Comment l’Europe réagit à la “guerre énergétique” de la Russie à l’approche de l’hiver

Les plafonds français s’appliquent à tous les ménages à peu près de la même manière. Mais “il faut avoir une limite là-dessus, pour que les ménages qui consomment beaucoup d’énergie n’en profitent pas dans la même mesure” à moins qu’ils n’aient une bonne raison pour leur surconsommation, a déclaré Ray Galvin, un scientifique environnemental.

Même si les habitants des quartiers les plus pauvres ont réduit leur consommation d’énergie pour réduire les coûts bien avant cette crise, l’inflation et la hausse des prix de l’essence continueront de frapper ces zones le plus durement. En revanche, la crise ne touchera peut-être que marginalement les quartiers les plus riches de la région de la capitale française, sur les boulevards proches de la Tour Eiffel ou des Champs-Élysées, même si les habitants ont tendance à consommer cinq fois plus de chauffage, d’électricité et de gaz par habitant que habitants des quartiers pauvres.

Hors de France, certains pays ou villes tentent de remédier à ce déséquilibre en mettant en place des mesures ciblant les plus aisés. L’Espagne met en place un impôt temporaire de solidarité sur la fortune pour les riches. En Autriche, le maire de la station de ski huppée de Kitzbühel a voulu aller encore plus loin en proposant de couper l’alimentation en énergie des riches propriétaires s’ils n’écoutent pas les avertissements et continuent de chauffer leurs garages Ferrari ou d’éclairer les façades de leurs villas. L’Allemagne ne devrait plafonner les prix du gaz naturel que jusqu’à un certain seuil de consommation cet hiver, ce qui inciterait également les personnes les plus riches à économiser.

Visant à réduire la consommation d’énergie de 10 % d’ici deux ans, la Première ministre Élisabeth Borne a lancé un appel à la retenue et à la baisse du chauffage.

Mais pour beaucoup, le principal point à retenir de son plan de «sobriété énergétique» était les photos qui accompagnaient la campagne: Borne enfilant une doudoune zippée alors qu’elle était assise dans les somptueuses pièces de sa résidence et Macron en pull à col roulé au Palais de l’Élysée .

La campagne a rencontré des moqueries en ligne. Mais dans de nombreux quartiers pauvres, cela a exacerbé les craintes existentielles concernant l’hiver à venir.

Alors que l’élite parisienne célébrait une semaine de la mode éclair ce mois-ci, les maires français ont baissé les températures dans les écoles, fermé les piscines et réduit les heures d’ouverture des musées.

Pour éviter les coupures de courant, le radiodiffuseur public français a commencé à diffuser des bulletins de type bulletin météo sur la consommation d’énergie actuelle du pays. Dans les zones rurales, où le sentiment de négligence du gouvernement a été particulièrement prononcé, les associations médicales avertissent que les ambulanciers, les infirmières et les médecins manquent de carburant.

À Neuilly-sur-Marne, les habitants et les responsables craignent que le gouvernement favorable aux entreprises de Macron ne comprenne pas l’ampleur du problème social qui les attend.

Le monument aux morts de la ville est encadré par des drapeaux français et la devise nationale “liberté, égalité, fraternité”. Mais avec un taux de pauvreté d’environ 20 %, bon nombre de ses 36 000 habitants vivent à un monde éloigné de son homonyme de l’autre côté de Paris, Neuilly-sur-Seine, où de vastes manoirs bordent les boulevards.

Le maire de Neuilly-sur-Marne, Zartoshte Bakhtiari, a déjà baissé les températures dans les salles de classe – même s’il reconnaît que cela rendra l’apprentissage plus difficile – et a sabré dans les projets de décorations de Noël que certains habitants attendaient avec impatience depuis des mois.

Mais cela ne suffira probablement pas. La ville est confrontée à une multiplication par six de ses dépenses énergétiques au cours des prochains mois, car les plafonds tarifaires imposés par le gouvernement français aux citoyens ne s’appliquent pas à de nombreuses municipalités.

“Même si nous éteignons toutes les lumières”, a-t-il dit, cela ne compenserait qu’environ un dixième de l’augmentation des dépenses.

Bakhtiari a lancé une pétition, exhortant le gouvernement à aider. « Les villes qui ont moins de ressources – ou dont les habitants dépendent davantage des services publics – seront durement touchées », a-t-il déclaré au Post.

Les résidents locaux comme Bakker s’inquiétaient également des inégalités. L’effet combiné de l’inflation et de la mauvaise isolation de nombreuses maisons ici transformera les appartements en “passoires thermiques”, a-t-elle déclaré.

Pour apporter un soulagement à court terme, le gouvernement français distribue jusqu’à 195 dollars aux ménages vulnérables. Mais les critiques considèrent ces paiements comme insuffisants pour compenser l’impact de l’inflation qui a durement touché des communautés comme Neuilly-sur-Marne.

“Nous sommes confrontés à une crise énergétique sans précédent, une crise que nous n’avions pas vue en France depuis le choc pétrolier de 1973”, a déclaré Sébastien Jumel, député d’extrême gauche au Parlement français. “Et alors que, d’une certaine manière, des mesures de guerre seraient nécessaires, on nous offre une cuillère à café.”

La question devrait dominer un grand rassemblement de gauche qui doit avoir lieu à Paris dimanche.

Quelque 58 % des Français se disent « mécontents » de l’état de leur pays, et un tiers sont « très en colère », selon un récent sondage. Le pouvoir d’achat est trois fois plus cité comme la principale préoccupation des Français que l’immigration et la délinquance.