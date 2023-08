Les pénuries d’eau en Irak entraînent la disparition du riz ambré

AL-MASHKHAB, Irak — Quand Abbas Al-Zalemi se promène dans ses champs, il se souvient de temps meilleurs. Le riz ambré a autrefois prospéré sur les huit acres qu’il a hérités de son père, les peignant d’un vert luxuriant. Les champs sont secs et stérile maintenant, peuplée de plantes du désert, la seule espèce assez robuste pour survivre.

Le riz ambré a longtemps été vénéré en Irak pour son parfum distinctif ; dans le dialecte irakien, « ambre » est utilisé pour décrire tout arôme odorant. Le riz est un aliment de base du régime alimentaire national – consommé à presque tous les repas – et dans la ville d’Al-Mashkhab, dans la province de Najaf, la culture de l’ambre fait partie intégrante de l’identité locale. Alors que le changement climatique resserre son emprise sur l’Irak, le riz ambré est la dernière victime. Les agriculteurs ici sont aux prises non seulement avec une perte de revenus, mais aussi avec un mode de vie.

Ravagé par des années de sécheresse, l’Irak connaît actuellement sa pire vague de chaleur depuis des décennies. Les débits d’eau sur l’Euphrate et le Tigre sont proches de niveaux record, entraînant une crise de l’eau en cascade dans la campagne irakienne, où les techniques agricoles n’ont pas suivi le rythme de l’époque. La culture de l’ambre, qui s’étend généralement de fin juin à octobre, nécessite que le riz reste immergé dans l’eau tout au long de l’été. En 2021, le ministère irakien de l’Agriculture a pris la décision « difficile » d’interdire la plupart des plantations de riz dans le but de conserver l’eau.

« En raison de la diminution des rejets d’eau des pays voisins et de la rareté des pluies, nous avons dû réduire les zones de culture de l’ambre », a déclaré Hakim Al-Khazraji, directeur adjoint du département de l’agriculture à Najaf.

Les experts disent que les politiques gouvernementales ont laissé le secteur particulièrement vulnérable aux pénuries d’eau. Alors que les ministères ont proposé des équipements subventionnés pour soutenir la transition coûteuse vers des méthodes d’irrigation moins gourmandes en eau, les conglomérats agricoles politiquement connectés ont souvent reçu plus de soutien que les agriculteurs ordinaires. Sous les champs, des infrastructures de drainage vieilles de plusieurs décennies ont été laissées à l’abandon.

Les rizières couvrent plus de 21 miles carrés dans la province de Najaf. Aujourd’hui, moins de 2 % des terres sont officiellement cultivées, a déclaré Al-Khazraji : « L’objectif n’est pas la production mais la préservation des semences et la protection de cette variété de riz unique contre l’extinction.

« Nous avions l’habitude d’avoir une très bonne autonomie économique, nous ne nous soucions pas des changements politiques ou de la hausse du taux de change du dollar », a-t-il déclaré. « L’ambre était notre monnaie, mais maintenant je ne peux même plus faire face aux dépenses quotidiennes de ma maison.

Son fils aîné avait prévu d’hériter de la ferme. Il gagne sa vie dans la construction maintenant et a mis ses projets de mariage en attente.

« Al-Mashkhab est témoin d’une ère qu’il n’a pas vue à travers l’histoire », a déclaré Abdulameer. « Je ne peux même pas appeler ça une mort lente. C’est une mort rapide, et nous n’avons pas de solutions alternatives.

Jusqu’à récemment, le riz ambré était un incontournable de toutes les tables ici et était exporté dans toute la région. Désormais, les habitants ont dû se tourner vers des variétés importées plus chères d’Inde et d’Iran.