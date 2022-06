Les pénuries de personnel signifient le chaos pour les voyageurs et les travailleurs des compagnies aériennes

Des vacances reposantes en Belgique se sont rapidement transformées en fiasco de 19 jours lorsque les bagages de Laura Pichette n’ont pas pu faire le voyage – un exemple des procès qui affligent actuellement les voyageurs et le personnel de l’aéroport.

Pendant près de trois semaines, Pichette a attendu ses sacs.

« Nous avons attendu et nous avons attendu et nous avons attendu, et bien sûr les bagages ne se sont pas présentés », a-t-elle déclaré à CTV National News.

Les bagages de la consultante en croisières et vacances ont été perdus pendant la totalité de son voyage, pour n’être restitués qu’une semaine après son retour à Ottawa.

« Ce qui est intéressant, c’est que nous n’étions pas seuls – il y avait environ 8 ou 10 autres passagers dans la même situation », a-t-elle déclaré.

L’expérience fait partie d’une litanie de frustrations récentes pour les passagers, dont beaucoup sont causées par des pénuries de personnel.

Pourquoi y a-t-il si peu de personnel en ce moment ? Selon les travailleurs, certaines des principales raisons sont qu’ils ne sont pas bien traités et que leur salaire n’est pas suffisant pour la difficulté du travail.

«Il y a tellement d’agents de contrôle qui ont démissionné en raison de bas salaires et de mauvaises conditions de travail que les aéroports manquent cruellement de personnel», a déclaré David Lipton, représentant du syndicat USW à Ottawa, à CTV National News.

Lundi, les agents de contrôle de 42 aéroports à travers le pays prennent des mesures au travail, s’habillant de vêtements décontractés au lieu d’uniformes pour protester contre les salaires et les heures de travail.

« Les travailleurs travaillent des heures et des heures et des heures sans pause, dans de nombreux cas avec des heures supplémentaires forcées », a déclaré Lipton. « Leurs taux de rémunération ne sont tout simplement pas à la hauteur. De nombreux employés seniors partent pour trouver un autre emploi en conséquence.

Ces défis surviennent à un moment où le personnel est si restreint que certains syndicats offrent au personnel de contrôle des centaines de dollars par semaine s’ils ne prennent pas de vacances ou de jours de maladie. Le syndicat affirme que l’amélioration des heures et des conditions de travail doit avoir lieu le plus tôt possible.

Alors que certains experts mettent en garde contre les nouvelles sous-variantes d’Omicron et que le mandat du vaccin tombe pour les vols intérieurs le 20 juin, on craint que cela ne conduise encore plus de personnel à quitter son emploi.

Lipton dit qu’à Ottawa, il y a habituellement 350 contrôleurs de sécurité, mais l’aéroport fonctionne actuellement avec un peu plus de 200.

Cela a un impact mesurable sur les voyageurs, soulignant à quel point ces postes sont cruciaux.

« Il y a eu des retards de plus en plus prononcés, une à deux heures juste pour passer la sécurité », a déclaré Hunter Dickson, qui voyageait de Phoenix, à CTV National News.

La grève à venir ne devrait pas avoir d’incidence sur les attentes de sécurité et n’aura pas lieu à Toronto, Vancouver ou Calgary, où le personnel relève d’un autre syndicat.

Le gouvernement fédéral a également annoncé mardi qu’il était au courant des retards et qu’il travaillait à des solutions, ajoutant que près de 900 agents de contrôle ont été embauchés depuis avril à travers le Canada. Ils ont déclaré que les temps d’attente diminuent, environ 10 % des passagers au départ devant attendre plus de 15 minutes à l’aéroport international Pearson de Toronto au début juin, contre 23 % à la mi-mai.

Mais après une tentative cauchemardesque, certains voyageurs sont prêts à abandonner complètement l’avion jusqu’à ce que les compagnies aériennes aient résolu les problèmes qui ont poussé le personnel à fuir le travail.

« Ce que je dirais en tant que consultant en vacances, c’est, ne partez pas maintenant », a déclaré Pichette. « Je veux dire, cela va se rectifier, mais cela va prendre du temps. »