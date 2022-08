Les pénuries de personnel dans les hôpitaux canadiens augmentent, selon une infirmière des soins intensifs

Près de deux ans et demi depuis le début de la pandémie de COVID-19, une infirmière de première ligne affirme que les salles d’urgence sont épuisées en raison d’une pénurie constante de personnel.

“Les choses sont pires maintenant. Et je ne pense pas que le grand public comprenne à quel point il est difficile d’être patient ou infirmière en ce moment”, a déclaré lundi à CTV News Channel Birgit Umaigba, une infirmière de l’unité de soins intensifs basée à Toronto.

Plusieurs hôpitaux de l’Ontario ont annoncé ce week-end qu’ils fermeraient temporairement ou réduiraient les services dans leurs salles d’urgence et leurs unités de soins intensifs en raison de la pénurie de personnel en cours.

Depuis le début de la pandémie, les infirmières de tout le Canada ont dû faire face à de longues heures de travail avec peu de temps pour les pauses et les vacances.

“C’est difficile pour les patients qui doivent attendre des heures aux urgences juste pour être vus, sans parler d’être soignés”, a déclaré Umaigba. “Les gens souffrent, tant le personnel que les patients. C’est très difficile en ce moment.”

C’est une histoire similaire en Colombie-Britannique, où les salles d’urgence de quatre hôpitaux de l’intérieur de la province ont été temporairement fermées à la mi-juillet. Et au Nouveau-Brunswick, plusieurs salles d’urgence ont dû réduire leurs heures en raison d’un manque de personnel.

En juin, Statistique Canada a signalé un sommet sans précédent de 136 800 postes vacants dans le secteur de la santé au cours du premier trimestre de 2022, soit près du double du nombre signalé au premier trimestre de 2020. De plus, une infirmière sur quatre a déclaré qu’elle prévoyait de démissionner. leur travail au cours des trois prochaines années.

Un sondage mené par le Syndicat canadien de la fonction publique cette année a révélé que 87 % des 2 600 infirmières auxiliaires autorisées dans les hôpitaux envisageaient de quitter leur emploi après avoir été confrontées à de mauvaises conditions de travail et à des abus de la part des familles des patients.

“Les infirmières sont vraiment fatiguées et disent:” Vous savez quoi? J’ai terminé. Et les conditions de travail ne se sont pas améliorées. En fait, elles se sont détériorées », a déclaré Umaigba.

L’infirmière des soins intensifs a déclaré qu’elle avait dû faire un quart de travail de 16 heures la semaine dernière car il n’y avait aucune autre infirmière pour prendre en charge les soins d’un patient gravement malade.

“J’ai des collègues dans la vingtaine, pas plus tard que la semaine dernière dans le salon des soins infirmiers, qui parlent de commencer à prendre des médicaments anti-anxiété, juste à cause du stress du travail, ne sachant pas à quoi s’attendre quand vous entrez, en prenant plus que vous ne pouvez vraiment gérer », a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, les premiers ministres du Canada se sont réunis à Victoria pour réclamer davantage de financement des soins de santé de la part du gouvernement fédéral afin de remédier aux pénuries chroniques de personnel.

Le bureau de la ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, a déclaré vendredi à La Presse canadienne dans une déclaration écrite que la province travaillait avec « tous les partenaires », y compris les hôpitaux et les syndicats, et a déclaré que l’Ontario avait « un plan ambitieux pour le plus grand recrutement et formation en soins de santé ». initiative dans l’histoire de la province.

Mais Umaigba reste sceptique quant au plan de recrutement de la province, ajoutant que depuis 2019, les augmentations de salaire des infirmières ont été plafonnées en raison du projet de loi 124.

“D’où vont-ils recruter des infirmières? Quelles infirmières vont entrer dans ce type de main-d’œuvre en ce moment et ne pas démissionner? La charge de travail a augmenté et les salaires des infirmières sont plafonnés à une augmentation de 1% par an”, a-t-elle déclaré. « C’est la première chose sur laquelle le gouvernement Ford doit travailler : abroger la loi 124. »



Avec des fichiers de Deena Zaidi de CTVNews.ca, Melissa Lopez-Martinez et La Presse canadienne.