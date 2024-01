Les pénuries de médicaments auxquelles les Floridiens seront confrontés en 2024. Voici ce que vous devez savoir – Sun Sentinel

La pandémie est peut-être terminée, mais pas les pénuries de médicaments.

Qu’il s’agisse de médicaments contre le cancer ou de médicaments contre le TDAH, les pénuries de médicaments menacent de perturber le traitement des maladies à court terme et des maladies chroniques, et menacent potentiellement la santé des personnes. Dans le sud de la Floride, les pénuries poussent certaines personnes à se rendre de pharmacie en pharmacie pour faire exécuter leur ordonnance. L’Associated Press rapporte que les prescriptions de traitements pour le TDAH ont augmenté chez les adultes pendant la pandémie de COVID-19, alimentant les pénuries.

Les quatre principales catégories où les pénuries prévalent en 2024 sont les médicaments contre le TDAH, les médicaments de chimiothérapie, les médicaments amaigrissants et l’antibiotique couramment utilisé, l’amoxicilline, sous forme de poudre.

En janvier, 125 médicaments différents étaient en pénurie aux États-Unis – des injections aux comprimés. Certains des médicaments les plus couramment utilisés et connaissant des pénuries sont l’albutérol pour l’asthme et le clonazépam pour les troubles paniques et l’anxiété. La Food & Drug Administration des États-Unis maintient un base de données consultable où les Américains peuvent savoir si un médicament connaît une pénurie, si une pénurie précédente a été résolue et si un médicament a été interrompu.

Jusqu’à présent, en 2024, de nouveaux médicaments ont été ajoutés à ceux en pénurie :

Injection de diazépam : Ce médicament est utilisé contre l’anxiété, les spasmes musculaires, les convulsions et le sevrage alcoolique. Trois solutions sont en rupture de stock.

: Ce médicament est utilisé contre l’anxiété, les spasmes musculaires, les convulsions et le sevrage alcoolique. Trois solutions sont en rupture de stock. Gélule de lénalidomide : 23 solutions du médicament pour les patients atteints du syndrome myélodysplasique sont en pénurie.

: 23 solutions du médicament pour les patients atteints du syndrome myélodysplasique sont en pénurie. Capsule de dimésylate de lisdexamfétamine : Dix fabricants signalent une pénurie d’approvisionnement pour ce médicament contre le déficit d’attention/hyperactivité (TDAH) en raison de retards réglementaires, de l’augmentation de la demande et d’une pénurie d’ingrédients.

: Dix fabricants signalent une pénurie d’approvisionnement pour ce médicament contre le déficit d’attention/hyperactivité (TDAH) en raison de retards réglementaires, de l’augmentation de la demande et d’une pénurie d’ingrédients. Comprimé de mercaptopurine : Quatre solutions du médicament chimiothérapeutique utilisé pour le traitement du cancer sont en pénurie.

: Quatre solutions du médicament chimiothérapeutique utilisé pour le traitement du cancer sont en pénurie. Immunoglobuline Rho(D) : Ce médicament est administré aux mères pendant et après la grossesse. L’un des fabricants de l’anticorps, Kedrion Biopharma, manque de trois solutions.

: Ce médicament est administré aux mères pendant et après la grossesse. L’un des fabricants de l’anticorps, Kedrion Biopharma, manque de trois solutions. Injection de liraglutide : Ce médicament est utilisé pour contrôler la glycémie chez les adultes et les enfants atteints de diabète de type 2. Il est également utilisé pour perdre du poids.

: Ce médicament est utilisé pour contrôler la glycémie chez les adultes et les enfants atteints de diabète de type 2. Il est également utilisé pour perdre du poids. Injection de carboplatine: Ce médicament est utilisé pour traiter le cancer des ovaires.

Les pénuries de médicaments « sont une préoccupation constante aux États-Unis ». un nouveau rapport fédéral indique. Les pénuries ont souvent un impact sur les consommateurs en créant des dépenses plus élevées, des primes d’assurance plus élevées et peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé.

Parallèlement aux pénuries, les coûts des médicaments augmentent. Mercredi, une nouvelle étude a révélé que les fabricants de médicaments ont augmenté les prix d’environ 775 médicaments de marque, y compris les médicaments populaires pour la perte de poids, Ozempic et Mounjaro. Eloquist, un anticoagulant populaire de Bristol Myers Squibb et Pfizer, a vu son prix catalogue grimper de 6 % à environ 594 $ pour un mois d’approvisionnement, selon recherche menée par 46brooklyn et le Wall Street Journal. Dans le même temps, les Centers for Medicare & Medicaid Services entament des négociations visant à faire baisser les prix de certains des médicaments les plus coûteux.

Une clinique du sommeil pas comme les autres

De nombreuses personnes dans le sud de la Floride ont des problèmes de sommeil : soit elles ont du mal à s’endormir, soit à rester endormies. Nouvelle recherche montre que les gens perdent 113 nuits de sommeil par an à cause du stress.

Dans toute la région, les cliniques du sommeil font leur apparition et les rayons des magasins se remplissent de produits destinés à améliorer le sommeil. Récemment, une astuce consistant à dormir avec des chaussettes pour une meilleure nuit de sommeil a fait vibrer Internet avec des opinions.

PROSOMNIA Sommeil Santé et Bien-être a un concept inhabituel qu’il a introduit dans le sud de la Floride pour aider les personnes ayant des problèmes de sommeil. Les clients arrivent et sont plongés dans un sommeil paradoxal pendant environ une heure grâce à une perfusion IV induite par anesthésie. L’objectif est de restaurer votre cycle de sommeil naturel et de vous permettre de dormir toute la nuit.

La procédure à la clinique Aventura est menée par des anesthésiologistes et des professionnels de la santé qualifiés, a déclaré Nyree Penn, fondatrice et assistante anesthésiologiste certifiée. Un dépistage est effectué en premier pour déterminer la cause du problème de sommeil et les antécédents médicaux.

“Nous devons nous assurer que vous êtes en suffisamment bonne santé pour faire une séance de sommeil”, a déclaré Penn. “Il s’agit d’une véritable procédure médicale, nous veillons donc à ce que vous n’ayez pas de problèmes d’anesthésie.”

Penn dit que la théorie derrière PROSOMNIA est de réinitialiser votre sommeil. “Une fois votre problème de sommeil paradoxal résolu, votre cycle de sommeil peut s’améliorer.”

Beaucoup de ses patients ont développé une résistance aux somnifères, a déclaré Penn. Certains patients n’ont besoin que d’un seul traitement. Certains pourraient avoir besoin de plus, dit-elle.

Un nouveau centre de santé cérébrale dans le sud de la Floride

Si vous souhaitez connaître votre risque de maladie d’Alzheimer ou détecter une apparition précoce, vous souhaiterez peut-être visiter le nouveau centre de santé cérébrale de Boca Raton.

Thème Santé du cerveau a ouvert un centre de santé cognitive du cerveau sur le campus de Parc de recherche à la FAU à Boca Raton. Le centre vise à aider les habitants du sud de la Floride à détecter le risque de maladie d’Alzheimer et d’autres démences associées en fournissant des évaluations et des mesures correctives sur la santé cérébrale. Grâce à divers produits d’évaluation, les spécialistes de Thema identifient les facteurs de risque génétiques et liés au mode de vie de la maladie d’Alzheimer et de la démence et proposent des méthodes pour améliorer ces domaines afin d’aider à prévenir la progression des maladies.

En plus de servir les patients, Thema Brain Health prévoit de devenir un site de formation important pour les étudiants en médecine et les médecins résidents de la FAU. Thema Brain Health travaillera en étroite collaboration avec la FAU Collège de médecine Schmidt et d’autres collèges et départements de la FAU.

“Les neurologues et les neuropsychologues sont submergés de patients”, a déclaré Seth Harlem, co-fondateur et PDG de Thema Brain Health dans un communiqué. « Cela laisse aux personnes présentant des facteurs de risque et des préoccupations antérieures en matière de déficits cognitifs peu d’options pour répondre à ces préoccupations et prévenir la progression de la maladie. C’est là qu’intervient Thema.

En Floride, 580 000 personnes âgées de 65 ans et plus vivent avec la maladie d’Alzheimer, et ce nombre devrait atteindre 720 000 d’ici 2025.

Toujours dans le domaine de la maladie d’Alzheimer, un nouveau projet de loi présenté à l’Assemblée législative de Floride pourrait avoir un impact sur les Floridiens confrontés à la maladie d’Alzheimer, au cancer et à d’autres maladies. Le projet de loi (BS 964 / HB885) exigerait que les régimes d’assurance maladie réglementés par l’État couvrent des tests complets de biomarqueurs pour des maladies comme la maladie d’Alzheimer. Les chapitres de Floride du Association Alzheimer font partie d’une coalition nationale de défenseurs des patients qui plaident en faveur d’une couverture d’assurance pour les tests complets de biomarqueurs.

