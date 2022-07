Les pénuries de gaz pourraient entraîner la fermeture des écoles allemandes – officiel – RT World News

La ministre de l’Éducation, Bettina Stark-Watzinger, a demandé que les écoles soient classées comme “infrastructures critiques” d’ici l’hiver

Les écoles et autres établissements d’enseignement en Allemagne devraient être classés comme des infrastructures essentielles pour éviter leur fermeture cet hiver en raison d’éventuelles pénuries de gaz, a fait valoir le ministre de l’Éducation du pays.

S’adressant au journal allemand Rheinische Post jeudi, Bettina Stark-Watzinger a déclaré que le gouvernement d’Olaf Scholz devrait être une priorité pour s’assurer que les écoles et les universités restent ouvertes même si le pays finit par manquer d’essence cet hiver.

“J’ai fait campagne pendant la [Covid-19] pandémie déjà pour que les établissements d’enseignement soient désignés comme infrastructure critique,», a expliqué le ministre.

Maintenant que la Russie a considérablement réduit les approvisionnements via le gazoduc Nord Stream 1, et avec des discussions sur un arrêt complet à l’avenir, “attention particulière” doit être payé aux écoles et universités en Allemagne, “de sorte qu’il ne s’agisse pas de réductions de classe ou même d’annulation” en hiver, a averti Stark-Watzinger.















Selon le responsable, les établissements d’enseignement devront cependant devenir plus économes dans leur consommation d’énergie, et des réévaluations sont déjà en cours dans de nombreuses écoles et universités.

Faisant écho à l’évaluation du ministre, la chef du syndicat allemand des travailleurs de l’éducation et des sciences, Maike Finnern, a noté que de nombreuses écoles du pays sont déjà économes en énergie.

Cependant, Finnern a également reconnu qu’il y avait encore place à l’amélioration, en particulier en ce qui concerne les personnes plus âgées, “malade” les écoles qui ne sont pas suffisamment isolées.

Le représentant syndical a salué le fait que le gouvernement allemand avait inclus les écoles, ainsi que les ménages privés, dans la catégorie “clients protégés” de son plan d’urgence gaz.

Cette désignation signifie que ces zones seront prioritaires en termes d’approvisionnement en gaz en cas de pénurie.

Les expéditions de gaz vers l’Europe par le russe Gazprom via le gazoduc Nord Stream 1 ont chuté à environ 40 % de la capacité le mois dernier. Moscou a affirmé que c’était le résultat direct des sanctions occidentales, qui ont empêché le retour de certains équipements clés en Russie.

Pour aggraver les choses, le pipeline va s’arrêter complètement pendant 10 jours à la mi-juillet pour une maintenance programmée.