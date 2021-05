Les pénuries de gaz ponctuelles peuvent s’aggraver si le pipeline ne rouvre pas bientôt

Image montrant l’installation de la station Colonial Pipeline Houston à Pasadena, au Texas (à l’est de Houston), prise le 10 mai 2021. Francois Picard | AFP | Getty Images

Si le pipeline Colonial n’est pas de retour en activité d’ici la fin de semaine, les prix pourraient continuer d’augmenter à la pompe et il y aura des pénuries de carburant localisées plus importantes dans les régions du sud-est et du centre de l’Atlantique. Les stations-service qui ne pouvaient pas obtenir suffisamment de carburant étaient déjà fermées dans certains États, et les prix ont bondi du jour au lendemain, jusqu’à 10 cents ou plus le gallon dans certaines régions. « Cela se transforme en crise d’ici la fin de la semaine, si elle n’est pas résolue, en particulier avec l’arrivée du Memorial Day », a déclaré John Kilduff, associé fondateur de Again Capital. « Les gens vont commencer à recharger leurs réservoirs. » Ce n’est pas qu’il n’y a pas assez de carburant. Il y en a beaucoup dans les centres de raffinage de la côte du Golfe. Le problème est que l’essence, le carburéacteur et le diesel sont coincés aux mauvais endroits. Le déplacer nécessite un méli-mélo de solutions, et les analystes estiment qu’il sera impossible de répondre à la demande sans le pipeline.

Attaque du pipeline colonial

Colonial Pipeline a arrêté ses opérations vendredi et a informé les autorités fédérales qu’il était victime d’une attaque de ransomware. L’attaque, menée par un groupe criminel de cybercriminalité connu sous le nom de DarkSide, a entraîné la fermeture de 5500 miles de pipeline. L’artère fournit la moitié de l’essence à la côte est et va du Texas au New Jersey. La société pipelinière a déclaré qu’elle prévoyait de rétablir un nombre substantiel d’opérations d’ici la fin de la semaine, mais ce n’est pas clair. La secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm, a déclaré que les agences fédérales travaillaient 24 heures sur 24 pour aider le pipeline à reprendre ses activités normales. L’arrêt arrive à un moment inopportun: le début de ce qui pourrait être une saison de conduite estivale record alors que les Américains rattrapent l’année dernière. «Compte tenu de la taille et de la direction du pipeline et du marché qu’il alimente, le pipeline Colonial est la plus importante artère transportant des produits raffinés au pays», a déclaré Michael Tran, analyste énergétique chez RBC. « C’est déjà un tremblement de terre et la magnitude du tremblement de terre ne fait qu’augmenter de jour en jour. »

Prix ​​à la hausse

le la moyenne nationale pour un gallon d’essence sans plomb a grimpé à 2,985 $ mardi, soit une augmentation de 6 cents la semaine dernière, selon AAA. Au niveau régional, cependant, les hausses de prix ont été plus marquées, AAA trouvé. En Caroline du Sud, par exemple, les prix de l’essence ont augmenté de plus de 6 cents depuis lundi et de 13 cents la semaine dernière. En Géorgie, les conducteurs payaient 2,87 $ le gallon mardi, soit une augmentation de plus de 10 cents en un seul jour et de 17 cents en une semaine. Une hausse de 3 cents de plus le gallon placerait le prix de vente moyen aux États-Unis au plus haut niveau depuis novembre 2014. « Nous assistons actuellement à la panique totale dans certains des endroits où je soupçonnais que nous pourrions la voir », a déclaré Tom Kloza, responsable de l’analyse énergétique mondiale chez OPIS. « Il n’y a pas assez de chauffeurs pour amener les camions des terminaux qui ont de l’essence aux stations. Nous voyons beaucoup de stations s’épuiser. La Géorgie semble être le point zéro. » Kloza a déclaré qu’il s’attend à ce que les prix de l’essence augmentent, mais pas à une hausse brutale. Le plus gros problème est que l’essence sera en pénurie dans la région, car il faut du temps pour le remplacer une fois que le pipeline sera mis en marche et que les pannes pourraient se poursuivre. L’essence dans le pipeline se déplace à seulement 5 miles par heure.

Selon GasBuddy, 7,6% des stations-service de Virginie étaient à court de carburant mardi après-midi, tandis que 7,5% des stations de Caroline du Nord se sont taries. L’impact sur les stations-service dans d’autres États le long du gazoduc était plus faible bien que 5,2% des stations de Géorgie étaient à court de carburant. GasBuddy note également que la demande d’essence lundi dans cinq États clés du sud-est était de 40,1% supérieure à ce qu’elle était le lundi précédent. Ces États sont la Géorgie, la Floride, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord et la Virginie. «La demande d’essence dans son ensemble a augmenté de 20%» pour les États-Unis lundi, selon Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy. De Haan a déclaré que pour chaque jour où le pipeline est en panne, il faut cinq à sept jours pour revenir à la normale. «Les raffineurs commencent à réserver des camions-citernes pour stocker les produits à l’étranger parce qu’ils sont sauvegardés dans le système», a déclaré Kilduff. « Vous avez un genre de problème étrange », at-il ajouté. «Les niveaux d’exploitation des raffineries de la côte du golfe des États-Unis ont atteint des niveaux records. Ils étaient supérieurs à 90%. Ils ont le problème inverse. Il y a une surabondance de l’approvisionnement dans la région de la côte du golfe. Certains raffineurs, comme Motiva, ont déjà réduit leurs tirages.

Modes alternatifs de transport du gaz