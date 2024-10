Les pénuries de CO2 ont conduit les brasseries du Maine à adopter cette solution durable

17 octobre — Vous vous souvenez des pénuries pandémiques ? Dans votre foyer, il s’agissait peut-être de papier toilette, de farine ou d’ailes de poulet. Pour les quelque 150 brasseries artisanales du Maine, la pandémie de COVID-19 a engendré des pénuries effrayantes de CO2, un gaz essentiel à la fabrication de la bière.

Ce qui est drôle, c’est que les brasseries produisent également du CO2, ou dioxyde de carbone, lors du processus de fabrication de la bière. Récemment, quelques brasseries du Maine se sont tournées vers une technologie nouvellement adaptée aux petites brasseries artisanales qui leur permet de récupérer le CO2 qu’elles produisent et de le réutiliser pour fabriquer leur bière. Ces systèmes en boucle fermée peuvent permettre aux brasseries d’économiser de l’argent, offrir une sécurité en cas de futures pénuries de CO2 et réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique.

Ils pourraient bien être l’avenir.

« À mesure que ces systèmes deviendront plus personnalisables et abordables, ils deviendront vraiment la nouvelle norme », a déclaré Dave Love, responsable du développement durable de la Maine Beer Company, dans un e-mail.

La Maine Beer Company, basée à Freeport, est l’une des trois brasseries au moins de l’État à avoir acheté la technologie de récupération du carbone. Les autres sont Lone Pine Brewing, qui l’a installé quelques jours après Maine Beer en 2022, et Sebago Brewing, qui vient tout juste de se familiariser avec son nouveau système dans sa brasserie de Gorham. Bissell Brothers, Baxter Brewing et d’autres étudient cette technologie qui, jusqu’aux cinq dernières années environ, était trop coûteuse et, dans certains cas, trop encombrante pour que les petites brasseries l’envisagent.

« Être capable de collecter ce que nous avons a d’énormes implications car nous le produisons (au cours du processus de fermentation), le gaspillons et l’achetons également », a déclaré Peter Dahlen, directeur des opérations de la brasserie Sebago, à propos du gaz CO2. « Ainsi, lorsque nous avons appris qu’il existait une technologie adaptée à notre installation, cela nous a vraiment semblé logique de relier ces points.

« Si vous pouvez gérer vos finances, cela a beaucoup de sens pour tout producteur de bière artisanale », a poursuivi Dahlen, alors que lui et le fondateur et propriétaire de Sebago Brewing, Kai Adams, dirigeaient avec enthousiasme une visite de leur nouveau système.

Cela leur permettra, espèrent-ils, à terme de capter 70 à 80 % du CO2 émis pendant la fermentation de leur bière. Pour l’instant, ils achètent encore du CO2, mais un jour, peut-être – « à petits pas », a déclaré Adams – le gaz qu’ils produisent sera non seulement utilisé à la brasserie, mais pourra également alimenter les robinets de leurs quatre brasseries. aussi.

« Les brasseries sont convaincues à 100 % » des mérites de la récupération du carbone, a déclaré Luke Truman, coordinateur du développement durable pour le secteur des boissons artisanales à l’Université du sud du Maine. « Chacun d’entre eux adorerait, adorerait avoir un de ces systèmes. »

CONTRÔLE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

À la base, la bière est fabriquée à partir de céréales (souvent d’orge maltée), de houblon, de levure et d’eau. Mais le CO2 est si essentiel à sa production qu’il constitue pratiquement un autre ingrédient.

« Dans le secteur brassicole, vous utilisez le CO2 pour pratiquement tout, au-delà du brassage », a déclaré Truman, cochant la fermentation, la carbonisation, l’emballage et le transport comme processus nécessitant du gaz. Les robinets des brasseries et des brasseries nécessitent également du CO2 pour fonctionner, comme Great Lost Bear à Portland l’a douloureusement vécu en 2022. Un samedi après-midi de cette année-là, une pénurie nationale de gaz a empêché le pub de desservir aucun de ses 60 robinets. .

« Je pense que beaucoup de gens tenaient le CO2 pour acquis », a déclaré le maître brasseur d’Allagash, Jason Perkins, à propos de l’ère pré-pandémique. « C’était toujours disponible et relativement peu coûteux. »

Les pénuries pandémiques ont bouleversé ces attitudes décontractées. Les brasseries stockent le gaz sous forme liquide dans des réservoirs. « Nous avions notre réservoir à l’extérieur, et il descendait, descendait, descendait, et il n’y avait aucune certitude qu’un camion viendrait » pour le livrer, a rappelé Adams à propos de la période de graves pénuries en 2022. « Pour nous en tant qu’entreprise , quand cela atteint zéro, nous fermons. »

Sebago et d’autres brasseries du Maine ont réagi par une série de mesures : récupérer des unités dans de très rares cas, mais également remplacer le CO2 par de l’azote dans les parties du processus de fabrication de la bière où cela est possible ; gazéifier naturellement la bière pendant sa fermentation, une technique connue sous le nom de spunding ; et trouver des gains d’efficacité tout au long du processus de fabrication de la bière pour minimiser le gaspillage de CO2. De telles techniques ont permis à Baxter Brewing de Lewiston de réduire sa consommation de CO2 de 33 %, selon le directeur qualité de l’entreprise, Merritt Waldron, tandis qu’Allagash a réduit sa consommation de CO2 de 20 % au cours des deux dernières années, a déclaré Perkins.

La crise immédiate du CO2 semble s’être atténuée dans cette région. Sarah Bryan, directrice exécutive de la Maine Brewers’ Guild, a déclaré que des problèmes nationaux subsistent, mais elle n’a pas entendu parler des récentes interruptions de service dans le Maine. Certaines brasseries locales ont cependant signalé de récents avis de « force majeure » de la part de leurs fournisseurs, la clause de leurs contrats invoquée pour les alerter de la possibilité d’une pénurie et l’ajout d’un centime par livre de supplément au prix du CO2.

Dans les deux cas, ces dernières années, les inquiétudes concernant l’approvisionnement en CO2 sont devenues une réalité.

« Cela va d’une pénurie de fièvre à » Oh, maintenant, c’est juste une préoccupation générale tout le temps « », a déclaré Dahlen. « C’est juste la nouvelle réalité – ouais, ça pourrait toujours être un problème demain. »

La majeure partie du CO2 est un sous-produit de l’industrie des combustibles fossiles et de l’éthanol ; c’est une ressource limitée, dépendante de perturbations qui peuvent sembler éloignées de l’industrie de la bière. Toutes sortes d’événements, nationaux et internationaux, peuvent affecter son approvisionnement. Supposons, suggérait Truman, qu’une zone qui fournit normalement le gaz soit frappée par un ouragan ; étant donné les conditions météorologiques féroces et imprévisibles d’aujourd’hui, l’idée ne semble pas farfelue. Et les petites brasseries artisanales du Maine, au bout d’une longue chaîne d’approvisionnement, sont particulièrement vulnérables aux pénuries, a-t-il déclaré.

À moins qu’une brasserie ne puisse contrôler son propre approvisionnement en CO2, a-t-il déclaré, « c’est un risque énorme qu’elle prend chaque jour ».

ANALYSE COÛT/BÉNÉFICE

Les brasseries doivent toutefois évaluer tout risque concernant l’approvisionnement futur en CO2 par rapport au coût d’installation d’un système de récupération. Sebago Brewing a payé environ 150 000 dollars pour son nouveau système, fabriqué par la société danoise Dalum, « une grosse dépense en capital », a déclaré Adams. Maine Beer a payé à peu près le même montant, environ 135 000 $ et 5 000 $ supplémentaires pour modifier son bâtiment afin d’accueillir l’unité, a déclaré Love. « L’unité était définitivement un investissement dans l’infrastructure ! » il a envoyé un e-mail.

À Allagash, la plus grande brasserie du Maine, les coûts seraient plus élevés, d’au moins un demi-million de dollars, a estimé Perkins. La brasserie a envisagé d’acheter un système mais, pour l’instant, elle se concentre sur l’utilisation de moins de CO2 et – dans le cadre de sa grande démarche environnementale – sur l’approvisionnement en céréales locales. En 2016, Allagash a utilisé 60 000 livres de céréales locales. Aujourd’hui, il consomme 2 millions de livres par an.

« C’est l’apport le plus important, en termes de livre, pour fabriquer une pinte de bière, et le plus grand effet que nous pouvons avoir sur l’économie locale et en réduisant notre empreinte (carbone) », a-t-il déclaré.

Il y a aussi d’éventuelles économies. Bissell Brothers, par exemple, affirme dépenser environ 30 000 dollars par an pour acheter du CO2. Mais même si l’idée à l’extrémité de la récupération du carbone est que les brasseries économisent de l’argent en mettant fin ou en réduisant leurs achats de CO2, le coût d’investissement initial des systèmes reste élevé.

Sebago Brewing a reçu une subvention de la ville de Gorham pour aider à couvrir les dépenses. Chez Maine Beer, Love a déclaré que « l’urgence » de l’installation ne laissait pas à l’entreprise le temps de rechercher des subventions. Du côté positif, « le retour sur investissement de l’unité est immédiat si nous rencontrons un autre problème d’approvisionnement », a-t-il écrit.

Pendant ce temps, Truman a déclaré qu’il était en pourparlers avec Efficiency Maine. Il aimerait voir un jour où les brasseries du Maine pourront demander des rabais à l’agence afin d’encourager l’adaptation de la technologie. Son prix a déjà considérablement baissé. Les systèmes d’origine, a déclaré Truman, exigeaient qu’une brasserie produise au moins 500 000 barils de bière par an pour justifier la dépense. « Maintenant, ils peuvent travailler pour une brasserie qui produit 10 000 barils par an », a-t-il déclaré.

C’est ce qui a fait la différence pour Sebago Brewing, qui produit 12 000 barils par an. Bien qu’Adams s’attende, comme pour la plupart des technologies, à ce que les coûts continuent de baisser, pour lui, le moment était venu. « Le CO2 », a-t-il déclaré, « est une évidence ».

AUTRES DIVIDENDES

Le CO2 est créé lors de la fermentation de la bière. Vous pouvez voir les bulles de gaz gargouiller dans un seau relié par un tuyau à l’une des cuves de fermentation géantes de Sebago Brewing. Dans le passé, ce gaz aurait simplement été dispersé dans le système CVC de l’usine et aurait finalement quitté l’installation. Avec le nouvel équipement Dalum, cependant, un tuyau l’acheminera des cuves de fermentation vers un réservoir de collecte. De là, il sera envoyé dans une unité qui comprime et met sous pression le CO2 et l’envoie – désormais extrêmement froid et sous forme liquide – vers un réservoir de rétention extérieur. Lorsque la brasserie est prête à utiliser le gaz pour fabriquer de la bière, le CO2 liquide purifié sous haute pression s’écoule à travers des tubes vers l’intérieur, où il est à nouveau vaporisé sous forme de gaz.

Sebago Brewing a atteint ce point pour la première fois avec son nouveau système à la mi-octobre : « Ça a l’air bien en matière de durabilité », a envoyé un courriel enthousiaste à Adams alors qu’ils testaient le processus ce matin-là.

Le processus présente des avantages environnementaux qui peuvent contribuer à réduire l’empreinte carbone d’une brasserie : le CO2 est réutilisé. Les émissions des camions qui livraient auparavant du CO2 chaque mois disparaissent. L’industrie de la bière réduit sa dépendance à l’égard de l’industrie des combustibles fossiles, qui autrement serait la source du gaz.

Mais alors que Sebago Brewing teste son nouveau système et apprend à l’utiliser le plus efficacement possible, Adams attend avec impatience quelque chose de complètement différent, quelque chose auquel le buveur de bière ordinaire peut s’identifier. Après avoir décrit avec animation le goût incroyable de la bière fermentée par spunding, il a ajouté : « Nous avons entendu dire – nous n’avons pas fait beaucoup d’évaluations parce que nous sommes si nouveaux, mais ce gaz récupéré introduit dans la bière rend la bière le goût est encore meilleur. »

« L’idée étant qu’elle est produite à partir d’ingrédients avec lesquels vous fabriquez de la bière, alors que le CO2 autre n’est pas produit à partir des produits qui fabriquent la bière », a expliqué Dahlen.

« Il n’est pas fabriqué à partir de gaz. Il n’est pas fabriqué à partir de combustibles fossiles », a réitéré Adams. « C’est fait avec de la bière. »

