Les pénuries de ciment mettent la pression sur l’industrie de la construction au Canada

Le camion de béton crache le dernier de son contenu alors qu’il remplit le patio arrière d’un couple de personnes âgées à Calgary. Emad Sleiman laisse échapper un rire qui est un mélange de satisfaction et de soulagement.

“Nous en avons juste assez.”

L’entreprise locale de Sleiman a été submergée de demandes de projets cette année, mais son équipe chez Apex Concrete and Landscaping a un problème majeur : trouver suffisamment de béton.

Apex avait l’habitude de programmer des camions de béton en fonction des projets qu’ils avaient à venir. Maintenant, ils réservent tout béton disponible et essaient de faire entrer les clients dans ces jours-là. Certains emplois sont repoussés de plusieurs semaines en attendant les matériaux et d’autres entreprises de Calgary, comme Omega 2000 Cribbing Inc., refusent des clients.

“Je ne sais pas comment les autres entrepreneurs vont survivre. Je ne sais pas comment les fournisseurs [are] continuerons à fournir », a déclaré Sleiman.

Le secteur de la construction connaît une année faste, alors que les consommateurs et les entreprises investissent davantage dans la construction d’infrastructures. Mais le ciment, un ingrédient clé dans la fabrication du béton, est devenu rare, et la pénurie – causée par une confluence de la demande accrue, des pénuries de main-d’œuvre, de l’inflation et des problèmes dans les grandes usines – crée de sérieux problèmes pour l’industrie de la construction à travers le pays.

Un camion BURNCO verse du ciment dans une conduite sous pression pour le livrer à un projet résidentiel d’arrière-cour pour Apex Concrete. (Justin Pennell/CBC News)

Augmentation de la demande, diminution de la main-d’œuvre

Une cause incontestée de la pénurie est une augmentation de la demande. “C’est un bel été. Et les gens ont reporté la construction pendant un certain temps, et l’argent est venu des gouvernements. … Et maintenant, tout le monde veut tout faire en même temps”, a déclaré Michael Veall, professeur d’économie à l’Université McMaster. , a dit.

“Il n’est pas surprenant que l’économie mette un peu de temps à s’adapter à ce nouveau niveau de croissance rapide de la construction.”

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l’offre peine à suivre la demande. BURNCO, un producteur nord-américain de béton prêt à l’emploi, affirme avoir des problèmes avec les chaînes d’approvisionnement (en particulier avec les machines, les réparations et la maintenance) et des contraintes mondiales limitant la quantité de matières premières disponibles pour fabriquer du ciment. Le Canada a importé pour environ 895 millions de dollars de ciment et de produits liés au béton en 2021, selon Industrie Canada, principalement des États-Unis et de la Chine.

“Les pénuries semblent persister jusqu’à la fin de l’année au moins”, a déclaré Tom Zais, PDG de BURNCO, à CBC News.

Un ouvrier lisse du béton fraîchement coulé pour un patio à Calgary. (Justin Pennell/CBC News)

Cette demande croissante est également exacerbée par une diminution de la main-d’œuvre – qui était un problème pour l’industrie avant même le début de la pandémie.

« Nous avions déjà prévu qu’il y aurait probablement une pénurie de main-d’œuvre, principalement parce que les baby-boomers représentent une proportion si importante de notre main-d’œuvre », a déclaré Mary Van Buren, présidente de l’Association canadienne de la construction, expliquant que ces départs à la retraite et la pandémie ont dévasté la main-d’œuvre.

L’inflation est également un facteur. Les prix de nombreux matériaux de construction bruts ont augmenté au cours des 12 derniers mois. Les coûts de catégories comme le gravier et l’argile ont également augmenté, en hausse de 8 % depuis l’été dernier, selon l’indice des prix des matières brutes de Statistique Canada. En avril 2022, la National Association of Home Builders aux États-Unis a publié des chiffres montrant que le béton prêt à l’emploi est neuf pour cent plus cher qu’il ne l’était au début de 2021. L’association a également trouvé les prix des matériaux de construction pour des articles comme le bois, la peinture et béton, ont augmenté de plus de 30 % depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Sleiman dit qu’Apex dépense environ 30 % de plus pour son béton que l’année dernière.

Les problèmes dans les grandes usines sont un autre élément de la crise. En mai, l’une des plus grandes cimenteries de la Colombie-Britannique, l’usine Lafarge de Richmond, a pris feu. La production a été réduite en conséquence.

Toujours en mai, une grève de cinq semaines des travailleurs du béton dans le Lower Mainland a entraîné la fermeture de 12 installations exploitées par trois entreprises et, à un moment donné, touché la moitié des projets de construction dans la région métropolitaine de Vancouver et la vallée du Fraser. Cette action s’est terminée fin juin.

“Ça allait montrer des fissures quelque part”

Les gens de l’industrie cherchent des moyens d’alléger la pression. Une vision à plus long terme des plans d’infrastructure à travers le pays, permettant aux immigrants qualifiés de déménager au Canada et facilitant la formation des étudiants dans les métiers, sont autant de moyens d’aller de l’avant, a déclaré Van Buren.

En attendant, Veall dit qu’il suffit peut-être d’attendre que le marché suive son cycle naturel et se calme.

“Nous avons eu une très forte augmentation de la demande au cours des six derniers mois, et cela allait montrer des fissures quelque part.”

Sur le terrain, la Ready Mixed Concrete Association of Ontario l’a qualifiée de période de “défis sans précédent” pour obtenir les approvisionnements nécessaires à la production de béton cette année, et la société torontoise St Marys Cement a annoncé fin juin qu’elle suspendait temporairement les ventes. dans la majeure partie de l’Ontario, et n’a pas pu livrer de ciment à partir de trois installations pendant une semaine entière en raison des problèmes.

La pénurie de matériaux affectant le béton devrait durer au moins jusqu’en décembre, selon les prévisions de l’industrie. Et cette incertitude prolongée pour le reste de la saison de construction conduit à des choix difficiles pour des entreprises comme celle de Sleiman.

“Qu’est-ce que je vais faire”, a-t-il demandé. « Un demi-travail ? »