Les pénuries de carburant s’aggravent dans certaines régions alors qu’une station-service facture 2,67 £ par litre

Les pénuries de CARBURANT s’aggravent dans certaines régions, car une station-service du centre de Londres facture 2,67 £ le litre.

D’innombrables pompes fonctionnent toujours à vide dans tout le pays, la crise du carburant étant un « vraiment gros problème » à Londres et dans le sud-est, selon la Petrol Retailers Association (PRA).

Les automobilistes ont de nouveau fait la queue toute la nuit pour le carburant Crédit : LNP

La crise du carburant est maintenant entrée dans son 9e jour au milieu d’avertissements qui pourraient durer des semaines Crédit : LNP

Les camions-citernes de réserve restent inactifs parce qu’il n’y a personne pour les conduire Crédit : Geoff Robinson

Des files de conducteurs ont serpenté le long des routes à l’extérieur des stations-service à partir de 1 heure du matin ce matin, les conducteurs cherchant désespérément à être les premiers à ouvrir.

Et maintenant, 200 soldats devraient commencer à livrer de l’essence lundi dans le but de mettre fin à la crise après avoir suivi un cours intensif pour poids lourds.

Dans une grande frénésie pour éviter de manquer – et pour capitaliser sur la ruée vers l’essence – un parvis gourmand de Londres facture 2,67 £ par litre.

Les automobilistes ont vu le coût de l’essence augmenter de 35% par rapport à 1,98 £ déjà cher à la gare Gulf de Slone Avenue, à l’ouest de Londres.

Le résident local Simon Lloyd, 56 ans, a déclaré: «Je pensais que c’était élevé à 1,98,5 £, puis il a augmenté.

«Cela ne me surprendrait pas dimanche, il frappera à la porte à trois livres. Ça a toujours été cher.

« Ce n’est qu’une petite station-service avec trois pompes, ils essaient de dissuader gentiment les gens de faire le plein.

«Mais le gars sur la photo a fait le plein de 55 litres, donc ça ne dissuade pas du tout les gens, ils paieront n’importe quel prix.

« Il y avait des gars garés là-dedans pendant des heures à attendre l’ouverture. »

Dans le but d’encourager le calme et de dissuader les acheteurs de panique, le secrétaire à la Santé Sajid Javid a déclaré que la situation du carburant se « stabilise » dans la plupart des régions du pays et que l’armée est déployée par « précaution ».

Il vient comme…

Il a déclaré à Sky News: « Je pense qu’il est juste que, par précaution, le gouvernement ait demandé l’aide de l’armée.

« Je pense que c’est la bonne mesure à prendre pour s’assurer que les gens ont toute la confiance dont ils ont besoin.

« Je pense que cela stabilisera davantage la situation et donnera plus de confiance. »

Mais le président de la Petrol Retailers Association (PRA), Brian Madderson, a averti aujourd’hui que les pénuries de carburant s’aggravent dans certaines parties du pays.

Il a déclaré à l’émission BBC Radio 4 Today: « À Londres et dans le sud-est et peut-être dans certaines parties de l’est de l’Angleterre, la situation a empiré. »

M. Madderson s’est félicité de l’annonce du déploiement de chauffeurs militaires à partir de lundi, mais il a averti que cela n’aurait qu’un impact limité.

« Ce ne sera pas la panacée majeure », a-t-il déclaré. « C’est une grande aide mais en termes de volume, ils ne pourront pas transporter autant.

« Nous avons besoin d’une priorisation des livraisons aux stations-service – en particulier les indépendantes que sont les sites de vente au détail de quartier – à Londres et dans le sud-est dès maintenant. »

Il a déclaré que la hausse des prix mondiaux du pétrole signifie que les automobilistes doivent s’attendre à des prix plus élevés à la pompe lorsque les stations-service sont réapprovisionnées.

« Attendez-vous à des augmentations de 1, 2 ou même 3 pence par litre à la pompe. Ce n’est pas du profit. Il s’agit de véritables augmentations des prix de gros causées par des facteurs mondiaux. »