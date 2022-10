Les pénuries d’armes pourraient signifier des appels durs pour les alliés de l’Ukraine

WASHINGTON (AP) – Les pénuries d’armes à travers l’Europe pourraient forcer des choix difficiles pour les alliés de l’Ukraine alors qu’ils équilibrent leur soutien à l’Ukraine contre le risque que la Russie puisse les cibler ensuite.

Pendant des mois, les États-Unis et d’autres membres de l’OTAN ont envoyé des milliards de dollars d’armes et d’équipements en Ukraine pour l’aider à riposter contre la Russie. Mais pour de nombreux petits pays de l’OTAN, et même certains des plus grands, la guerre a mis à rude épreuve des stocks d’armes déjà épuisés. Certains alliés ont envoyé tout leur armement de réserve de l’ère soviétique et attendent maintenant des remplaçants américains.

Il peut être difficile pour certains pays européens de se réapprovisionner rapidement car ils ne disposent plus d’un secteur de défense solide pour construire rapidement des remplaçants, beaucoup s’appuyant sur une industrie de défense américaine dominante qui a évincé certains concurrents étrangers.

Maintenant, ils sont confrontés à un dilemme : continuent-ils d’envoyer leurs stocks d’armes en Ukraine et augmentent-ils potentiellement leur propre vulnérabilité aux attaques russes ou retiennent-ils ce qui reste pour protéger leur patrie, risquant la possibilité d’une victoire russe en Ukraine plus probable ?

C’est un calcul difficile.

Après huit mois de combats intenses, les alliés s’attendent à ce que la guerre se poursuive pendant des mois, voire des années, les deux parties consommant rapidement des stocks d’armes. La victoire peut dépendre de qui peut durer plus longtemps.

La pression sur les stocks revient “tout le temps”, en particulier parmi les petits pays de l’OTAN, a déclaré le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, un pays balte qui partage une frontière de 183 miles (295 kilomètres) avec la Russie.

Cela pèse sur eux alors même que le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a exhorté les membres de l’alliance occidentale, lors d’un récent rassemblement de l’OTAN à Bruxelles, « à creuser profondément et à fournir des capacités supplémentaires » à l’Ukraine.

Des responsables européens, dans des commentaires publics et des entretiens avec l’Associated Press, ont déclaré que la Russie ne devait pas être autorisée à gagner en Ukraine et que leur soutien se poursuivrait. Mais ils ont souligné que la défense nationale pèse sur eux tous.

“Notre estimation est que la Russie restaurera ses capacités le plus tôt possible”, car le président russe Vladimir Poutine peut ordonner aux fabricants d’armes de se lancer dans la production 24 heures sur 24, a déclaré Pevkur.

La Russie a dirigé des troupes vers des usines au lieu de la ligne de front, a-t-il déclaré. Le ministre a déclaré que la Russie avait l’habitude de reconstituer son armée afin de pouvoir lancer des invasions contre des voisins européens toutes les quelques années, citant des mesures contre la Géorgie en 2008, la péninsule ukrainienne de la mer Noire de Crimée en 2014 et maintenant toute l’Ukraine cette année.

“Donc, la question est, ‘Combien de risques êtes-vous prêt à prendre?'”, a déclaré Pevkur lors d’un événement du German Marshall Fund la semaine dernière.

D’autres nations plus petites, comme la Lituanie, un autre État balte, sont confrontées aux mêmes défis. Mais il en va de même pour certains membres plus importants de l’OTAN, dont l’Allemagne.

“L’Ukraine a conduit à une pénurie générale d’approvisionnement parce que tant d’États ont oublié que la guerre conventionnelle brûle dans votre réserve de munitions. Juste brûlant », a déclaré Dovilė Šakalienė, membre du Parlement lituanien, lors d’un entretien téléphonique. « Dans certaines situations, même le mot ‘excès’ n’est pas applicable. Dans certaines situations, on s’est laissé avec le strict minimum.

L’Allemagne est confrontée à une situation similaire, a déclaré le ministère de la Défense dans un e-mail à l’AP. « Oui, les stocks de la Bundeswehr sont limités. Tout comme c’est le cas dans d’autres pays européens », a déclaré le ministère.

« Je ne peux pas vous dire quels sont les stocks exacts à cause des aspects de sécurité. Cependant, nous nous efforçons de combler les lacunes actuelles.

Pour certains pays de l’OTAN, il n’est peut-être pas possible de « creuser profondément », a déclaré Max Bergmann, directeur européen du Centre d’études stratégiques et internationales.

“Ils ont essentiellement réduit la graisse”, a déclaré Bergmann. “Maintenant, ils coupent dans l’os.”

Les stocks sont faibles car pour de nombreux pays européens, les dépenses militaires sont devenues une priorité moindre après la fin de la guerre froide, qui a affaibli leurs bases industrielles de défense. Les entreprises de défense américaines ont également joué un rôle lorsqu’elles sont intervenues pour concourir pour des contrats européens.

“Nous voulions qu’ils achètent américain”, a déclaré Bergmann. “Lorsque les Norvégiens utilisent des F-16 et des F-35 au lieu des avions de combat suédois Saab Gripen”, cela a un impact sur la force du marché européen de la défense, a-t-il déclaré.

Les États-Unis exhortent depuis longtemps les autres pays membres de l’OTAN à augmenter les dépenses de défense à 2% de leur PIB – un objectif que la plupart n’avaient pas atteint.

Depuis l’invasion russe, plusieurs pays européens se sont engagés à augmenter considérablement leurs dépenses de défense pour reconstituer rapidement leurs armées pendant qu’ils envoient à l’Ukraine une grande partie de ce qu’ils ont sous la main.

L’Estonie a fourni l’équivalent d’un tiers de son budget de défense à l’Ukraine, a déclaré Pevkur. La Norvège a fourni plus de 45% de son stock d’obusiers, la Slovénie a engagé près de 40% de ses chars et la République tchèque a envoyé environ 33% de ses systèmes de lance-roquettes multiples, selon l’Institut allemand de Kiel. L’équipe a basé son analyse sur un rapport annuel sur les armes connues et la taille des troupes militaires dans le monde publié par l’Institut international d’études stratégiques.

Les États-Unis ont engagé plus de 17,5 milliards de dollars d’armes et d’équipements à l’Ukraine depuis février, ce qui soulève des questions parmi certains membres du Congrès quant à savoir si elle aussi assume trop de risques. Le Pentagone ne fournira pas de données sur ses propres stocks.

Le groupe de recherche du Stimson Center, basé à Washington, estime que la guerre en Ukraine a réduit les stocks américains d’armes antichars Javelin d’un tiers et les stocks de missiles Stinger de 25 %. Cela exerce également une pression sur les fournitures d’artillerie car l’obusier M777 de fabrication américaine n’est plus en production.

Le porte-parole du Pentagone, le général de l’Air Force, Pat Ryder, a déclaré que lorsqu’Austin a récemment rencontré les principaux acheteurs d’armes du gouvernement de dizaines de pays, il a discuté de la nécessité “non seulement de reconstituer nos propres stocks en tant que communauté internationale, mais aussi de s’assurer que nous pouvons continuer à soutenir l’Ukraine à l’avenir.

L’Estonie a adopté cette année une augmentation de 42,5 % du budget de la défense pour reconstituer ses stocks. L’Allemagne travaille sur des contrats à long terme pour des munitions de haute qualité telles que les missiles Stinger et a signé en septembre un contrat de 560 millions d’euros (548 millions de dollars) pour 600 nouveaux missiles guidés de la Marine, avec une livraison prévue jusqu’en 2029.

La restauration des stocks et la reconstruction de la capacité de fabrication d’armes seront un long processus, a déclaré Tom Waldwyn, chercheur en approvisionnement de la défense pour l’IISS.

Pour certains pays, « cela peut nécessiter des investissements plus importants dans les infrastructures. Ce ne sera pas bon marché car l’inflation et l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement ont fait grimper les coûts », a déclaré Waldwyn.

Šakalienė a fait pression sur d’autres membres du Parlement lituanien pour qu’ils commencent à attribuer dès maintenant des contrats de défense à long terme afin de reconstruire la capacité du pays à se défendre.

“Sans prendre des décisions durables à long terme dans l’expansion de l’industrie militaire, nous ne sommes pas en sécurité”, a déclaré Šakalienė. « Cette décennie ne va pas être paisible. Cette décennie va être dure. »

Les rédacteurs de l’Associated Press Lorne Cook à Bruxelles et Lolita C. Baldor ont contribué à ce rapport.

Tara Copp, l’Associated Press