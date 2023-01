Les pentes alpines font face à une pénurie de neige en hiver inhabituellement chaud

GENÈVE (AP) – Une grande partie des Alpes n’a tout simplement pas l’air bien pour cette période de l’année. Les chutes de neige clairsemées et les températures hivernales inhabituellement chaudes dans les montagnes centrales d’Europe permettent à l’herbe de recouvrir les collines de la région, causant des maux de tête aux exploitants de pistes de ski et aux amateurs de blanc alpin.

Des plaques d’herbe, de roche et de terre étaient visibles lundi dans certaines des Mecques du ski en Europe – comme Innsbruck en Autriche, Villars-sur-Ollon et Crans-Montana en Suisse, et Lenggries en Allemagne et bien au-delà. Le manque de neige a ravivé les inquiétudes sur les bouleversements de température liés au changement climatique.

Sur une bande s’étendant de la France à la Pologne, mais avec les Alpes au centre, de nombreuses régions d’Europe bénéficiaient d’un temps à manches courtes. Une carte météorologique montrait que la Pologne atteignait des sommets quotidiens à deux chiffres Celsius – soit plus de 50 degrés Fahrenheit – ces derniers jours.

C’est un contraste frappant avec le temps glacial et les blizzards dans certaines parties des États-Unis à la fin de l’année dernière.

Le prévisionniste d’État suisse MeteoSuisse a indiqué certaines des températures les plus chaudes jamais enregistrées à cette période de l’année. Une station météo à Delémont, dans la chaîne du Jura à la frontière française, a déjà atteint une température quotidienne moyenne record de 18,1 degrés Celsius (près de 65 degrés Fahrenheit) le premier jour de l’année, plus de 2-1/2 degrés Celsius de plus que le précédent record de janvier. D’autres villes et villages ont emboîté le pas avec des records.

MeteoSuisse a ironisé sur son blog : « … ce début d’année pourrait presque vous faire oublier que c’est le plein hiver.

La prévisionniste Anick Haldimann de MeteoSuisse a déclaré qu’un système météorologique persistant qui apportait de l’air plus chaud de l’ouest et du sud-ouest s’était attardé, bloquant des températures plus chaudes qui devraient durer toute la semaine. Alors que les pentes au-dessus de 2 000 mètres (plus de 6 500 pieds) ont reçu de la neige, plus bas, “l’ordre du jour est la patience” pour les amateurs de ski, a-t-elle déclaré.

La pénurie a été particulièrement pesante autour d’Adelboden en Suisse, qui doit accueillir la Coupe du monde de ski samedi, et attire généralement 25 000 fans pour une seule journée de course. Des stations comme celles-ci recherchent de telles courses pour offrir des images hivernales bucoliques pour attirer les skieurs amateurs, mais les côtés herbeux et bruns du parcours peuvent gâcher le paysage – et atténuer l’attrait.

Le directeur de course Toni Hadi a reconnu que la course se déroulera cette année sur de la neige 100% artificielle.

« Le climat change un peu mais que devons-nous faire ici ? Allons-nous arrêter avec la vie ? a-t-il déclaré par téléphone, notant que d’autres défis tels que la pandémie de coronavirus et la guerre montrent que “la vie n’est pas facile” ces jours-ci.

“Tout est difficile – pas seulement pour préparer une piste de ski”, a déclaré Hadi.

Le début de 2023 a repris là où de nombreux pays s’étaient déjà arrêtés : l’année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée en Suisse et en France. Plus largement, l’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies affirme que les huit dernières années sont en passe d’être les huit plus chaudes jamais enregistrées. Son décompte final des chiffres de la température mondiale pour 2022 sera publié à la mi-janvier.

À côté en France, l’agence météorologique nationale Météo France a déclaré que 2022 s’était terminée avec l’un des temps les plus chauds que le pays ait jamais connu à cette période de l’année – clôturant une année exceptionnellement chaude qui a vu des records de température battus et des incendies de forêt endémiques et des conditions de sécheresse.

Météo France indique que les Alpes du Sud et, dans les Alpes du Nord, les pentes supérieures à 2 200 mètres, ont connu des chutes de neige proches de la normale. Mais la neige fait notamment défaut à basse altitude dans les Alpes du Nord et à travers les Pyrénées, a-t-il déclaré.

Certes, les Alpes couvrent beaucoup de territoire et tout n’est pas dépourvu de neige : peut-être contre-intuitivement, certaines des meilleures chutes de neige ont été signalées dans les Dolomites italiennes, au sud des Alpes suisses.

Au début de la saison de ski, les fortunes semblaient brillantes pour les amateurs de neige : en France, le temps glacial jusqu’à la mi-décembre a fait naître l’espoir que les stations de ski des Alpes, des Pyrénées et d’ailleurs pourraient voir beaucoup de neige précoce et les températures négatives durables nécessaires pour maintenir les courses. ouvrir.

Mais un temps exceptionnellement chaud a suivi, incitant certaines stations à basse altitude à fermer à mesure que la couverture de neige fondait.

« Il y a eu un bon début de saison avec une vague de froid à la mi-décembre qui a apporté du blanc à presque tout le monde. Puis, la semaine dernière, il y a eu pas mal de pluie et des températures chaudes, donc un certain nombre de pistes ont dû fermer à nouveau », a déclaré Laurent Reynaud du groupe industriel Domaines Skiables de France qui représente les stations de ski françaises, les exploitants de remontées mécaniques et autres. à la télévision C-News.

L’Allemagne a également connu des températures inhabituellement printanières – jusqu’à 16 degrés Celsius (61 Fahrenheit) dans certaines parties du pays lundi. On pense que le réveillon du Nouvel An a été le plus chaud depuis le début des enregistrements fiables. Le service météorologique allemand a signalé des lectures de 20 degrés Celsius (68 degrés Fahrenheit) et juste au-dessus dans quatre stations météorologiques du sud de l’Allemagne, a rapporté l’agence de presse dpa.

Wim Thiery, professeur de sciences du climat à l’Université de Bruxelles, a déclaré que le même courant-jet qui a entraîné l’air froid de l’Arctique vers les États-Unis a aspiré l’air chaud des zones subtropicales vers l’Europe. Il a averti que le changement climatique n’a pas terminé son travail – à moins que les gens ne réduisent l’utilisation de carburants qui emprisonnent la chaleur dans l’atmosphère.

“D’ici la fin du siècle (ce sera) fini… le ski dans les Alpes tel que nous le connaissons”, a-t-il déclaré, ajoutant que les régions montagneuses de basse altitude ressentent déjà l’impact. “A l’avenir, ces problèmes vont s’aggraver, car la neige continuera à fondre tant que le climat se réchauffera.”

___

Leicester a rapporté de Paris. Geir Moulson a contribué depuis Berlin.

Jamey Keaten et John Leicester, l’Associated Press