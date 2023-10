Les pensions deviennent un autre combat entre l’Alberta et Ottawa. Mais cette fois, Trudeau est en attaque

Jim Dinning, président du comité de mission : Merci, Duane de Camrose. Nous apprécions tous vos commentaires sur le potentiel régime de retraite de l’Alberta. Ce format de discussion ouverte par téléphone n’est-il pas une bonne idée ? Sarah, s’il te plaît, passe le prochain appel.

Opérateur : Notre prochain intervenant est Justin, et il est en ligne depuis Ottawa.

OK, donc ça ne s’est pas vraiment produit de cette façon, mais c’est tout aussi bien possible.

Même si le processus d’engagement de la province a été jusqu’à présent limité pour que l’Alberta fasse cavalier seul en matière de retraite – un questionnaire ensoleillé et des forums téléphoniques – la plus grande partie prenante dans cette affaire devait forcément intervenir.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a lancé sa première salve apparente dans ce qui est en train de devenir un conflit fédéral-provincial sur les pensions, et c’était une lettre ouverte à la première ministre Danielle Smith. Ce type de communications intergouvernementales relève en partie d’une diplomatie agitée et en partie de relations publiques, et Smith devrait savoir, en tant qu’homme politique, fréquent praticien de ce épistolaire geste .

À tous ceux qui sont concernés

L’appel public de Trudeau à ne pas diviser le Régime de pensions du Canada survient près d’un mois après que Smith a lancé son discours persuasif pour que les Albertains paient moins, obtiennent plus et s’approprient 53 pour cent des actifs du fonds national de retraite.

« Le préjudice que cela causerait est indéniable », a écrit le Premier ministre. « Retirer les Albertains du Régime de pensions du Canada exposerait des millions de Canadiens à une plus grande volatilité et les priverait de la certitude et de la stabilité dont ont bénéficié des générations. »

Trudeau a ajouté dans sa lettre qu’il a demandé à son cabinet et à ses fonctionnaires de « prendre toutes les mesures nécessaires » pour clarifier les risques du plan de retrait de l’Alberta et de « faire tout son possible pour garantir que le RPC reste intact ».

Smith, qui a récemment averti les Albertains geler pendant les pannes d’électricité en hiver dans le cadre du plan net zéro d’Ottawa, a rapidement répondu par une lettre à Dear-Justin, l’accusant d’essayer « d’attiser la peur dans le cœur et l’esprit des retraités canadiens ».

Le premier ministre Smith a nommé l’ancien trésorier provincial de l’Alberta, Jim Dinning (à gauche), pour diriger un comité chargé de guider un processus de mobilisation sur le projet de pension de l’Alberta que ses détracteurs jugent de mauvaise qualité et penche en faveur de la préférence de Smith de quitter le RPC. (Jocelyn Boissonneault/CBC)

Il n’y avait pas un seul chiffre dans la lettre de Trudeau, et aucune tentative n’a été faite pour contrer le rapport commandé par la province à l’Alberta, qui nourrissait l’espoir que la province aurait droit à 334 milliards de dollars d’actifs du RPC, et que les taux de cotisation annuels du régime de retraite de l’Alberta pourraient initialement être inférieurs de 1 425 $ pour Albertains. Smith dit que cela se compare à « seulement » 175 $ de plus pour les personnes vivant dans les huit autres provinces du RPC.

« Le Premier ministre serait bien plus constructif s’il répondait et nous donnait un calcul alternatif », a déclaré Smith aux journalistes. « Que pense-t-il que les actuaires diraient ? »

Non seulement Ottawa n’a pas fourni sa propre analyse, pas plus que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, dont le directeur Michel Leduc suggéré le mois dernier que la réclamation probable des actifs de l’Alberta est d’environ ou moins de 20 pour cent, sans montrer le calcul de l’Office.

Au lieu de cela, le conseil des pensions a publié cette semaine une critique commandée du processus d’engagement de Smith jusqu’à présent, qui consiste en des publicités joyeuses, un site Web qui ne vante que les vertus de l’idée, une enquête qui n’offre aucune chance de dire non et aucune consultation en personne. .

Dans les recherches Google cette semaine, j’ai repéré une annonce de la province intitulée « Plus d’Alberta, moins d’Ottawa » — le vieux refrain des militants anti-Ottawa de 2001 « lettre de pare-feu » qui préconisait le retrait des pensions. Lors de la première assemblée publique téléphonique de son processus d’engagement, Dinning lui-même a évoqué ce vieux slogan pour caractériser les Albertains qui croient que la réponse à un APP est « oui, quoi qu’il arrive ».

Les publicités du gouvernement de l’Alberta sur l’abandon du Régime de pensions du Canada soulignent les aspects positifs de cette idée, et celle-ci utilise un vieux slogan populaire albertain et anti-Ottawa pour faire son argumentaire. (Google/capture d’écran)

Alors que le panel Dinning et les publicités s’appuient uniquement sur le rapport Lifeworks de l’Alberta, l’économiste Trevor Tombe a produit son propre rapport évaluation financière l’estimation du rapport provincial surestime de moitié ou plus la juste réclamation de la province – un pool de départ pour un fonds provincial qui ne signifierait pas un avantage aussi rose pour les contribuables ou les retraités.

Davantage de chiffres provenant de sources fiables enrichiraient sûrement ce débat. Le ministre de l’Emploi, Randy Boissonnault, a laissé entendre qu’une analyse fédérale pourrait être publiée dans le cadre de la réponse du gouvernement Trudeau. « Les chiffres seront analysés très soigneusement au cours de la prochaine année », a déclaré mercredi le député libéral d’Edmonton aux journalistes, en prenant soin de ne pas préciser qui les analysera.

Apparemment, quelque chose viendra de la rare convocation publique de Trudeau pour que son équipe riposte à une mesure albertaine vis-à-vis d’Ottawa.

Cela semble être la première fois qu’il le fait, malgré toutes les provocations, menaces de poursuites et actes de souveraineté émanant de Smith (et de Jason Kenney avant elle).

Cela ne s’est pas produit dans la lutte contre la taxe sur le carbone, ni dans d’autres mesures climatiques, ni dans le flirt avec la sortie de la GRC, ni dans un référendum contre la péréquation fédérale.

Alors pourquoi maintenant ?

Le jeu de l’épargne

Puisqu’il s’agit d’Ottawa (et de l’Alberta), fouinons autour et suggérons que la politique pourrait être en jeu. Il s’agit d’un autre cas rare : Trudeau prend position contre un premier ministre de l’Alberta dans lequel les libéraux sont du côté de l’opinion publique albertaine, avec les sondages montrent à plusieurs reprises plus de soutien pour rester dans le RPC que pour y renoncer.

Les libéraux de Trudeau pourraient également y voir une occasion de marquer des points contre le chef conservateur Pierre Poilievre, qui n’a pas encore posé ses jalons dans le débat sur les retraites en Alberta.

Lorsque la députée de Calgary, Stephanie Kusie, a posé une question mercredi lors de la période des questions sur les déficits gouvernementaux, Boissonnault s’est levée pour lui reprocher le fait que les conservateurs étaient « absolument silencieux sur une question qui affecte vraiment la classe moyenne en Alberta ».

Le ministre fédéral de l’Emploi, Randy Boissonnault, a profité du débat sur le RPC en Alberta pour s’en prendre aux conservateurs pendant la période des questions, arguant que leurs députés restent silencieux sur un plan qui menace les finances de retraite des Canadiens. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Une troisième raison potentielle pour laquelle Trudeau est si combatif dans sa défense du RPC est que celui-ci a un impact potentiel différent de celui de la plupart des autres plans de l’Alberta visant à se soustraire à l’influence d’Ottawa. Lorsque les premiers ministres s’élèvent contre les plans fédéraux en matière de climat ou de ressources naturelles, ils soutiennent qu’une Alberta économiquement plus forte rend le Canada plus fort.

C’est plutôt un jeu à somme nulle. Le retrait d’une partie de la caisse du RPC par l’Alberta et la réduction du bassin de cotisations réduiraient le programme de retraite de tous ceux qui restent derrière.

Le pouvoir d’investissement du fonds national pourrait être plus faible, et le retrait d’un groupe de travailleurs albertains actuellement plus jeunes et plus prospères coûterait sensiblement plus cher aux autres Canadiens. Qu’il s’agisse de 175 dollars comme le prétend Smith ou de toute autre estimation, personne ne nie qu’il n’y aurait pas d’impact, à une époque où le coût de la vie est le grand sujet de tous.

Personne ne sait ce que l’avenir réserve aux deux camps, mais la volatilité augmente inévitablement, tant pour les petits fonds que pour les groupes plus vulnérables aux changements démographiques qui s’étalent sur plusieurs décennies.

La province se dirige sur la pointe des pieds vers un référendum potentiellement monumental en 2025 et un divorce majeur entre l’Alberta et le Canada, avec un seul côté de la relation faisant valoir ses arguments sans fard.

Cela a maintenant changé. Cela oblige Smith à lutter simultanément contre deux forces : un RPC que les Albertains apprécient, et un premier ministre qu’ils ne sont pas.