Les pensions de l’État augmenteront en fonction de l’inflation en avril, annonce Jeremy Hunt

Jeremy Hunt a déclaré qu’il augmenterait les pensions de l’État en fonction de l’inflation en avril, annonçant la “plus grande augmentation jamais enregistrée de la pension de l’État”.

Le chancelier a également déclaré qu’il augmenterait le crédit universel et les prestations en fonction de l’inflation, avec un bond de 10,1% l’année prochaine.

“J’ai beaucoup parlé des valeurs britanniques de compassion, de travail acharné, de dignité, d’équité. Il n’y a pas plus de valeur britannique que de protéger et d’honorer ceux qui ont construit le pays dans lequel nous vivons. Donc, pour soutenir les retraités les plus pauvres, j’ai décidé d’augmenter le crédit de pension de 10,1 % », a déclaré le chancelier dans sa déclaration d’automne.

Il a poursuivi : « Je peux également annoncer que nous remplirons notre promesse envers le pays de protéger le triple verrouillage des retraites. En avril, la pension d’État augmentera en fonction de l’inflation, une augmentation de 870 £, ce qui représente la plus forte augmentation de la pension d’État. »

Les députés conservateurs ont applaudi bruyamment lorsque M. Hunt a annoncé qu’il protégerait le triple verrouillage des retraites.

M. Hunt a conclu sa déclaration en disant qu’il s’agissait “d’un plan équilibré pour la stabilité, d’un plan pour la croissance et d’un plan pour les services publics”.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a répondu en déclarant: «Ce gouvernement a forcé notre économie dans une boucle catastrophique où une faible croissance entraîne une hausse des impôts, une baisse des investissements et une compression des salaires, avec la réduction des services publics – ce qui frappe à nouveau la croissance économique.

Plus à venir..