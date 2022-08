Les pensions de la fonction publique plaquées or sont un système de Ponzi obscène et obsolète. Y mettre fin

D’ICI le 5 septembre, nous saurons qui sera notre prochain premier ministre.

Nous pouvons pousser un soupir de soulagement et Dieu merci, tout est fini.

En réalité, cela ne fera que commencer.

Quiconque emménage au n ° 10 aura du pain sur la planche pour lutter contre les incendies de forêt sur plusieurs fronts.

La crise du coût de la vie est bien sûr prioritaire.

Nous ne pouvons pas laisser les gens lutter pour choisir cet hiver entre se chauffer et manger.

Ensuite, il y a le National Health Service en désintégration, qui menace de trahir son devoir sacré de fournir des soins du berceau à la tombe.

Troisièmement, la menace sur tous les fronts, des conducteurs de train, des facteurs et des dockers, de mettre à genoux l’économie en difficulté.

Maintenant, un quatrième cavalier de cette apocalypse a commencé à émerger en pleine concentration – la taille stupéfiante des passifs du secteur public, gonflant comme un champignon grâce à l’inflation.

Notre journal sœur The Times a publié la semaine dernière un rapport explosif de John Ralfe, peut-être le plus grand expert sur le sujet.

Je m’attendais à ce que cela fasse la une des journaux. Au lieu de cela, c’était comme un arbre tombant dans une forêt.

L’analyse de Ralfe des énormes sommes dues à des millions de fonctionnaires passés et présents fait que le coût du pétrole, du gaz et de la nourriture ressemble presque à des revers temporaires qui s’atténueront tôt ou tard.

Il accuse les politiciens de tous les gouvernements depuis Tony Blair, ainsi que le Trésor et les régulateurs officiels, d’avoir lâché ce monstre.

La dette du secteur public national, a-t-il dit, a doublé en dix ans, passant de 1,2 billion de livres sterling à 2,3 billions de livres sterling, soit l’équivalent de l’ensemble de la production économique britannique.

Les intérêts sur cette dette grimpent en flèche de 104 milliards de livres sterling par an.

Mais cela est éclipsé, comme il le dit, par «l’éléphant dans la pièce» – les pensions du secteur public plaquées or et à l’épreuve de l’inflation pour six millions de travailleurs du secteur public, passés et présents.

Ces pensions ne sont pas seulement plaquées or. Ils sont blindés.

Contrairement aux dépenses, disons, de santé, d’éducation ou de défense, elles sont protégées par la loi et rien ni les ministres ni le Trésor ne peuvent faire pour les réduire.

HORS DE CONTRÔLE

“Les pensions du secteur public sont des paiements contractuels, qui ne peuvent pas être réduits s’ils deviennent inabordables”, déclare Ralfe.

“Les contribuables sont sur le crochet, advienne que pourra.”

Les engagements de retraite ont gonflé en dix ans, passant de 1 000 milliards de livres sterling à 2 600 milliards de livres sterling, soit plus de 100 % de la production économique nationale.

Avec la dette nationale, cela s’élève à un peu moins de CINQ MILLIARDS DE LIVRES – soit le double du montant que UK plc génère chaque année – et il croît comme Topsy avec une inflation désormais hors de contrôle.

Les retraites du secteur public ne sont rien de moins qu’un système de Ponzi géant qui menace de faire s’effondrer l’économie britannique.

Ne présumez pas que ce ne sont que des chiffres tirés du ciel. C’est de l’argent comptant.

En Amérique, de grandes villes telles que Detroit, Chicago et Pittsburgh, parmi tant d’autres, sont techniquement ou littéralement en faillite grâce à des pensions gonflées distribuées par des politiciens complices aux services de police et d’incendie.

Il n’y a aucune raison pour que les agents publics bénéficient d’un traitement spécial.

Ils jouissent d’une sécurité d’emploi enviable et sont payés en moyenne 11 % de plus que tout le monde.

Si l’inflation monte à 13%, comme le prédit la Banque d’Angleterre, leurs pensions suivent le mouvement – sans rien dans la cagnotte pour les payer.

PROTÉGER L’AVENIR

Ce n’est pas la première fois que les régulateurs, qui auraient dû tirer la sonnette d’alarme, dorment au volant.

“Le Bureau de la responsabilité budgétaire et l’Institut d’études fiscales devraient être au courant de tout cela, mais ils sont silencieux”, déclare Ralfe.

Pourtant, chaque crise apporte une opportunité.

Les espoirs de Premiership Rishi Sunak et Liz Truss ont tous deux promis un budget d’urgence dès la fin de leur concours.

Les pensions plaquées or sont obscènes et obsolètes.

Ils sont rares comme des dents de poule dans le secteur privé et totalement inabordables pour la grande majorité des travailleurs, qui paient les factures à même les impôts.

Il peut être impossible de maîtriser les passifs existants.

Mais le nouveau Premier ministre devrait saisir le budget d’urgence du mois prochain pour les supprimer pour tous les nouveaux entrants dans la fonction publique.

Ils rendraient service non seulement aux contribuables aux abois d’aujourd’hui, mais, pour une fois, protégeraient l’avenir de leurs enfants et petits-enfants.