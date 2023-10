Les pensionnats ont tenté d’éradiquer les Mi’kmaq. La langue a besoin d’aide pour survivre

L’enseignante Noreen Sylliboy se tient devant une classe d’élèves de 5e année et commence par une leçon simple qui nomme les jours de la semaine et les saisons, dans une langue que seuls quelques milliers de Néo-Écossais connaissent.

Elle essaie de faire sa part pour revitaliser le mi’kmaq, une langue que le système des pensionnats indiens du Canada a autrefois tenté de détruire.

« J’aime entendre ma langue. J’aime la parler », a déclaré Sylliboy.

Samedi marquait la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui rend hommage aux enfants forcés de fréquenter les pensionnats au Canada, ainsi qu’à leurs familles et communautés.

Dans son rapport historique de 2015, la Commission de vérité et réconciliation a conclu que les pensionnats faisaient partie d’un effort collectif et calculé visant à éradiquer la langue et la culture autochtones.

Dans sa classe d’une école intermédiaire de Truro, en Nouvelle-Écosse, devant un mélange d’élèves mi’kmaq et non-micmacs, Syliboy participe à un effort visant à inverser cette tendance.

Des élèves de 5e année de la Truro Middle School sont présentés pendant le cours de langue mi’kmaq de Sylliboy. (Brian MacKay/CBC)

Elle a appris la langue grâce à ses aînés et aux membres de sa famille qui ont grandi dans la Première Nation Eskasoni au Cap-Breton.

Elle a commencé à enseigner à la Truro Middle School il y a environ dix ans, reprenant le flambeau de Melody Googoo, qui avait commencé le cours de langue mi’kmaq à l’école.

Sylliboy a déclaré qu’elle souhaitait que la langue soit parlée et enseignée partout en Nouvelle-Écosse. Les Premières Nations peuvent contribuer à la programmation, mais elle a déclaré que le gouvernement provincial et les districts scolaires doivent travailler pour recruter davantage d’enseignants de langue mi’kmaq.

« La province peut certainement continuer à soutenir et à financer nos programmes culturels et linguistiques », a déclaré Sylliboy. « Nous devons accélérer sur le volet linguistique de notre réconciliation. »

La Truro Middle School a conclu un partenariat de financement avec la Première nation voisine de Millbrook et le Centre régional d’éducation de Chignecto-Central pour intégrer le cours au programme de l’école.

« Une grande partie de mon apprentissage concerne la compréhension de la structure de notre langage », a déclaré Sylliboy. « C’est très différent de l’anglais et je ne peux pas toujours appliquer la façon dont l’anglais est parlé aux Mi’kmaq. »

Le micmac est fortement basé sur les verbes, a-t-elle dit, tandis que l’anglais est davantage basé sur les noms. Enseigner le Mi’kmaw peut être « délicat ».

Debout à côté d’une murale réalisée par des étudiants mi’kmaq et non-micmacs, Gordon Pictou a déclaré qu’il était crucial que la langue mi’kmaq soit enseignée aux prochaines générations. (Brian MacKay/CBC)

Gordon Pictou, de la Première Nation de Millbrook, aide à intégrer la culture mi’kmaw au programme d’études de 66 écoles du Centre régional d’éducation de Chignecto Central.

« Nous pourrions certainement utiliser davantage de moi, nous pourrions certainement utiliser davantage de professeurs de langue mi’kmaw, mais nous sommes au moins sur la bonne voie dans ce sens, par rapport à quand j’étais enfant », a déclaré Pictou. « La réalité est qu’une seule personne ne peut pas couvrir 66 écoles. »

Selon le recensement de 2021, un peu plus de 3 000 personnes parlaient le micmac comme langue maternelle. Au total, 5 650 Néo-Écossais connaissaient la langue.

Tegan Sylliboy Moody, 12 ans, et Mila Martin, 13 ans, élèves du Truro Middle School, tentent de rejoindre ceux qui parlent couramment la langue.

« J’ai l’impression d’être un peu plus connecté à ma culture à chaque fois que je la parle », a déclaré Tegan.

« Je pense que c’est bien d’apprendre davantage notre langue pour pouvoir la garder vivante et continuer à la parler et à la partager avec tout le monde », a déclaré Mila.

Tegan Sylliboy Moody, 12 ans, Mila Martin, 13 ans, et Matlen Martin, 13 ans, élèves du Truro Middle School, ont déclaré qu’ils étaient fiers de parler leur langue. (Brian MacKay/CBC)

Pictou a déclaré qu’il devrait y avoir davantage de programmes pour ceux qui s’intéressent à l’enseignement.

« Notre langue englobe tous les enseignements et englobe toute notre histoire et constitue notre mode de vie », a déclaré Pictou. « Dans le passé, c’est l’éducation qui a rompu cette relation. »

Sylliboy a déclaré que l’un des défis consiste à impliquer les parents, car certains ont grandi sans avoir appris la langue. Certains de ses élèves apprennent la langue uniquement grâce à elle.

« Nous perdons trop vite nos aînés et ce sont souvent nos locuteurs. Bientôt, nous n’aurons plus d’aînés sur lesquels nous appuyer lorsque nous voudrons discuter de langue. »

L’année dernière, le gouvernement provincial a reconnu le mi’kmaq comme langue originale de la Nouvelle-Écosse, avec des efforts visant à promouvoir et à maintenir la langue vivante.

Un nouveau cours de projet pilote appelé Netukulimk et l’environnement 11 sera introduit dans quatre écoles secondaires le semestre prochain, selon le ministère de l’Éducation. Il enseignera les valeurs mi’kmaq et traditionnelles.

Cette année, pour la première fois, les élèves pourront s’inscrire en langue mi’kmaq 11 par l’intermédiaire de l’école virtuelle de la Nouvelle-Écosse. Le ministère de l’Éducation a déclaré que les élèves apprendront le Mi’kmaw conversationnel.

« Je pense que la réconciliation a vraiment beaucoup à voir avec cette génération et que nous devons les écouter et les soutenir », a déclaré Pictou.

« Ce sera cette génération sur le terrain maintenant, et ce seront les enfants non autochtones et les étudiants autochtones qui découvriront ensemble à quoi cela ressemblera à l’avenir. »

