Les pensionnats du Canada ont interdit les langues autochtones. Les Cris tentent de récupérer les leurs.

MASKWACÎS (Alberta) — Lucy Johnson n’a jamais parlé la langue crie dans son enfance. Son père ne le permettrait pas. Il l’appelait « parler de la jungle ». Il n’a pas beaucoup élaboré jusqu’à ce qu’il soit à quelques semaines de mourir d’alcoolisme. Puis il a dit à ses enfants qu’il associait la langue à son expérience au pensionnat Ermineskin. Lorsqu’il a essayé de parler le cri là-bas, a-t-il dit, un prêtre l’a agressé sexuellement.

“Plus il parlait, plus il recevait de punition”, a déclaré Johnson.

C’est un héritage d’Ermineskin que Johnson, maintenant âgée de 55 ans et parajuriste, ne peut pas parler la langue de son peuple. Ses six frères et sœurs non plus. Partout au Canada, le système des pensionnats indiens, souvent brutal, conçu pour assimiler les peuples autochtones à la culture européenne blanche, a réussi à briser la tradition de transmission des langues de génération en génération — et à mettre la survie de certains en péril.

Mais maintenant, 25 ans après la fermeture du dernier pensionnat, certaines communautés autochtones – y compris celle que le pape François a visitée lundi – font revivre et réapprennent leurs langues maternelles. C’est un mouvement alimenté par le désir de récupérer ce qui a été perdu et par le sentiment que le progrès est possible. Le plus jeune des Cris n’a pas fréquenté les pensionnats. Contrairement à leurs parents ou grands-parents, ils n’ont pas intériorisé l’idée que parler leur langue pourrait être une erreur.

Isaiah Swampy Omeasoo, 20 ans, a étudié et parlé couramment le cri. Sa femme attend un enfant en février, a-t-il dit, et il parlera à son fils ou à sa fille dans la langue.

“Je voulais changer le modèle”, a-t-il a dit. “Cela ne va pas sauter une autre génération.”

À Maskwacîs – une région comprenant quatre réserves des Premières Nations dans la prairie albertaine entre Edmonton et Calgary – le cri, la langue autochtone la plus parlée au Canada, peut être trouvé écrit sur les panneaux d’arrêt, les bâtiments municipaux et les véhicules d’urgence. Une station de radio locale a des DJ parlant le cri. Le district scolaire affirme que sa mission consiste à « intégrer » la culture et la langue cries dans l’éducation – une réponse directe aux dommages causés par les pensionnats.

Mais restaurer une langue n’est pas facile. Steve Wood, le directeur adjoint de l’école secondaire, a déclaré que seulement six des 54 membres du personnel pouvaient parler couramment le cri. Beaucoup dans la communauté ne sont pas conversationnels. Robert Ward Jr., le directeur de la station de radio, dit qu’il se heurte parfois à des idées à l’antenne qu’il ne peut pas exprimer parce qu’il manque de vocabulaire. Il l’admettra à la radio en direct, dit-il, dans l’espoir qu’un ancien l’appellera et l’aidera.

“C’est une langue qui nous a été enlevée”, a-t-il déclaré.

Pendant la majeure partie du 20e siècle, les enfants autochtones du Canada ont été retirés de force de leur famille pour être placés dans des pensionnats – souvent à des centaines de kilomètres de leurs communautés – où il leur était interdit de parler leur langue maternelle ou de pratiquer des traditions culturelles. Certains ont été abusés physiquement et sexuellement.

Les États-Unis ont également dirigé ce qu’on appelait des internats indiens pendant une grande partie des XIXe et XXe siècles. Le ministère de l’Intérieur enquête actuellement sur les abus de ce système.

Au Canada, un la majorité des écoles étaient gérées par des entités catholiques. Lorsque Francis a présenté ses excuses ici lundi, il a noté à quel point les langues et les cultures autochtones avaient été «dénigrées et supprimées». Beaucoup à Maskwacîs estimaient que les excuses du pape étaient nécessaires et utiles. Mais ils ont également noté qu’en prononçant ses paroles dans son espagnol natal, il exerçait un privilège qui leur était refusé.

“Si vous regardez le pape, il parlait dans sa langue”, a déclaré Johnson. « Comment se fait-il que mon père ne parlait pas sa propre langue ? »

La Commission de vérité et réconciliation du Canada sur les pensionnats indiens a fait état des nombreuses punitions auxquelles les enfants étaient soumis pour avoir tenté de parler leur langue. Un ancien élève a témoigné avoir été coupé de près. D’autres ont déclaré avoir été battus avec des sangles ou avoir eu la bouche lavée avec du savon.

Beaucoup sont arrivés dans les écoles en connaissant peu ou pas l’anglais ou le français, déclenchant la colère des religieuses qui s’attendaient à ce qu’elles comprennent les instructions. Au fil du temps, certains enfants ont oublié leurs propres langues ou les ont supprimées, pour rentrer chez eux et avoir du mal à communiquer avec leurs parents.

Plus de 70 langues autochtones sont parlées au Canada, mais elles sont beaucoup moins répandues dans la vie quotidienne que l’anglais et le français – les deux langues officielles du Canada – ou même les langues parlées par de nombreux groupes d’immigrants du pays.

Ce n’est qu’en 2019 que des services de traduction simultanée pour une langue autochtone ont été disponibles au Parlement. Cette année-là, pour la première fois, un match de la Ligue nationale de hockey est diffusé en cri des plaines. Élections Canada offre des guides d’information dans 16 langues autochtones, mais les bulletins de vote sont en anglais et en français.

La part de la population autochtone ayant la capacité de parler suffisamment bien une langue autochtone pour avoir une conversation est passée de 22 % en 2006 à 16 % en 2016, selon le recensement fédéral. Du côté positif, la proportion de personnes ayant appris une langue autochtone comme langue seconde est passée de 18 % en 1996 à 26 % en 2016.

L’UNESCO en 2010 a reconnu 86 langues autochtones au Canada, mais a averti que 32 d’entre elles étaient «en danger critique d’extinction», ce qui signifie qu’elles étaient «utilisées principalement par très peu de locuteurs, de la génération des arrière-grands-parents».

Plusieurs des 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation portaient sur la langue et la culture. Ils comprenaient des recommandations pour que le gouvernement fédéral reconnaisse que les droits autochtones comprennent les droits linguistiques et que les universités offrent des programmes menant à un diplôme en langues autochtones. Plusieurs le font maintenant.

Le Parlement a adopté une loi en 2019 pour fournir un financement à long terme pour récupérer et renforcer les langues autochtones et pour établir un commissaire aux langues autochtones qui doit rendre compte des progrès chaque année. Le premier commissaire a été nommé l’année dernière.

Et après que des groupes autochtones ont déclaré l’année dernière que le radar pénétrant dans le sol avait découvert des preuves de tombes non marquées près des sites de plusieurs anciens pensionnats, le gouvernement a annoncé qu’il permettrait aux peuples autochtones de récupérer leurs noms traditionnels – souvent changés dans les écoles – sur identification du gouvernement. gratuitement jusqu’en 2026.

Lorna Williams, professeure agrégée émérite d’éducation autochtone à l’Université de Victoria, a déclaré que la législation de 2019 était « importante pour transmettre le message que le Canada lui-même accorde enfin une certaine importance aux langues autochtones, et cela fait une énorme différence ».

Mais « ce qui a vraiment fait la différence jusqu’à maintenant », a-t-elle ajouté, « ce sont les efforts des gens eux-mêmes dans les communautés de langue autochtone ».

Bien que la majeure partie de l’éducation au Canada soit administrée par les provinces et les territoires, dans les réserves des Premières nations, elle est financée par le gouvernement fédéral. Les critiques disent que le sous-financement chronique des écoles de réserve a effectivement institutionnalisé les inégalités.

En 2018, les quatre Premières Nations de Maskwacîs ont signé une entente avec le gouvernement fédéral qui leur a donné un contrôle beaucoup plus grand sur l’éducation, leur permettant d’offrir et de concevoir un programme imprégné de la langue, de la culture et des traditions cries.

Brian Wildcat, surintendant de la Maskwacîs Education Schools Commission, a déclaré que les éducateurs prévoyaient de piloter un nouveau programme à l’automne avec un accent particulier sur la langue, l’identité et le mode de vie cris. Il espère qu’il finira par remplacer le programme actuel du district, qui a été rédigé par la province.

La mère de Wildcat était une enseignante qui a introduit la langue et la culture dans ses salles de classe.

« Les pensionnats étaient des armes utilisées contre la communauté pour détruire des familles, détruire la communauté et se débarrasser de l’identité du peuple cri », a-t-il déclaré. “Nos écoles d’aujourd’hui sont l’outil de l’espoir et du changement qui sont basés sur ce que veut la communauté.”

Wood, le directeur adjoint, a qualifié la restauration de la langue d ‘«effort monumental» – et qui nécessite une immersion. Il essaie donc d’utiliser le cri autant qu’il le peut : lorsqu’il commande un sandwich au métro local ou qu’il fait le plein de sa voiture à la station-service. “La langue doit être entendue pour que les gens la comprennent”, a-t-il déclaré.

C’est avec les jeunes, dit-il, qu’il voit des progrès.