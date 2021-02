Les pensées de Kim Kardashian sur les rencontres révélées après le divorce de Kanye

Après près d’une décennie, Kim Kardashian est une femme célibataire.

Elle et son ex-mari, Kanye West, se séparent depuis des mois maintenant. Ils ont essayé le conseil matrimonial, mais Kim a finalement choisi de demander le divorce le vendredi 19 février.

Cela signifie que la star de télé-réalité de 40 ans vient de devenir l’une des célibataires les plus en vogue d’Hollywood. Mais est-elle prête à trouver le mari n ° 4?

Une source proche de Kim le dit en exclusivité à E! News où sa vie amoureuse se situe à la suite de son divorce attendu depuis longtemps.

«Kim n’est pas prête à sortir et ne se concentre pas encore sur les rencontres», partage la source. « Elle a eu une année difficile et veut se concentrer sur elle-même et ses enfants en ce moment. »

Kim sait que ses amis vont essayer de lui proposer des matchs potentiels, mais elle « n’y met pas d’énergie pour le moment », poursuit l’initié.

Une source distincte proche de la mère de quatre enfants confirme à E! News, « Elle a le soutien total de sa famille et les rencontres ne sont pas sur son radar, elle se concentre uniquement sur ses enfants. »