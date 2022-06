Les péniches emblématiques du Nil en Égypte risquent la démolition

Cette semaine pourrait être leur dernier partage sur ce tronçon particulier du Nil, une étendue étroite du centre du Caire qui, depuis les années 1800, est bordée de péniches en bois – des maisons qui servent également de traditions vivantes. Ce mois-ci, le gouvernement a soudainement ordonné la démolition de la péniche de Mme Helmy et de 31 autres, affirmant qu’elles n’étaient pas sûres et sans permis.

Plus de la moitié des 32 structures, reliées au Caire continental par des jardins luxuriants au bord de la rivière, ont déjà été détruites ou remorquées pour la ferraille, et au moins 14 d’entre elles ont disparu mardi seulement. Le reste, y compris celui de Mme Helmy, devrait partir début juillet.

Avec eux s’estomperont les vestiges d’une histoire scintillante et en voie de disparition. Les divas y accueillaient des salons débauchés. Le lauréat du prix Nobel Naguib Mahfouz a écrit un roman sur l’un, et films célèbres ont été mis sur les autres. Sur la berge, la vie était paisible, aérée et privée, rien à voir avec la métropole poussiéreuse et frénétique dont les maisons flottantes avaient capturé l’imagination pour Si longtemps.