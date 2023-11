Les péniches de débarquement russes sont lentes et ennuyeuses. Ce sont également des cibles privilégiées.

Une péniche de débarquement « Serna ». Wikimédia Commons

Les drones ukrainiens chargés d’explosifs ont de nouveau frappé, endommageant voire coulant deux péniches de débarquement russes dans l’ouest de la Crimée dans la nuit de jeudi.

Il s’agit du dernier coup porté à la campagne en cours menée par l’Ukraine contre la flotte russe de la mer Noire. Et son objectif est clair : rendre difficile au Kremlin le réapprovisionnement de la Crimée occupée et de ses forces dans le sud de l’oblast de Kherson.

Les péniches de débarquement lentes et disgracieuses pourraient être les moins sexy de tous les navires navals. Mais dans une campagne de broyage des terres adjacentes à l’eau, ils pourraient aussi être parmi les plus vulnérables. important navires.

Considérez les attaques de drones contre les péniches de débarquement comme la phase navale de la contre-offensive ukrainienne de Kherson. Une contre-offensive qui s’étend et s’accélère alors que la logistique russe dans le sud de l’Ukraine s’effrite.

Une vidéo publiée en ligne par l’agence de renseignement ukrainienne montre un drone se dirigeant à toute vitesse vers deux péniches de débarquement de la flotte de la mer Noire dans le port de Chornomors’ke, sur la péninsule de Tarkhankut, à 120 km au sud de la ville de Kherson.

Les Ukrainiens ont initialement identifié l’engin comme étant Serna-classe, mais les observateurs ont souligné que l’un des navires pourrait être un Ondatra. Un 84 pieds Serna peut transporter 45 tonnes de marchandises sur 600 milles. Un plus vieux, de 80 pieds Ondatra transporte 50 tonnes 330 milles.

“L’équipage et les véhicules blindés chargés, dont des BTR-82, se trouvaient à bord des navires” lorsque les drones ont frappé, a indiqué l’agence de renseignement. revendiqué.

Il s’agit de la deuxième frappe ukrainienne contre la flotte de la mer Noire en moins d’une semaine. Samedi, les bombardiers Sukhoi Su-24 de l’armée de l’air ukrainienne ont lancé au moins trois missiles de croisière – des Storm Shadows de fabrication britannique ou des SCALP de fabrication française – sur la corvette de missiles de la flotte de la mer Noire. Demanderau bord de la jetée de Kertch, à la frontière orientale de la Crimée.

Les images publiées par le gouvernement ukrainien indiquent clairement la présence de missiles gravement endommagé les 220 pieds Demanderl’un des navires de guerre les plus récents de la flotte de la mer Noire, de plus en plus battue.

“Confirmé”, direction des communications stratégiques de Kiev déclaré. « Le porte-missile russe Demander—le navire le plus récent du Karakurt projet avec une technologie « furtive » – a été endommagé.

“Comment c’est passé ton week-end?” l’armée de l’air ukrainienne plaisanté dans une publication sur les réseaux sociaux qui comprend une photo d’un missile SCALP.

Demander n’était que la plus récente victime navale des bombardiers armés de missiles ukrainiens. Une frappe de missile ukrainienne sur le port de Sébastopol, dans l’ouest de la Crimée, a touché un sous-marin et un navire de débarquement dans leur cale sèche le 13 septembre.

En 22 mois de durs combats contre un ennemi dépourvu de grands navires de guerre, la flotte de la mer Noire a perdu au moins un croiseur, une corvette, trois navires amphibies, un sous-marin et un navire de ravitaillement ainsi que plusieurs patrouilleurs et péniches de débarquement – et maintenant potentiellement le Serna et Ondatra.

Une douzaine de frégates lance-missiles, de corvettes et de patrouilleurs anti-sous-marins survivants possèdent la majorité de la puissance de feu de surface restante de la flotte de la mer Noire, et une dizaine de péniches de débarquement représentent sa capacité logistique tactique survivante.

Mais ces navires doivent faire preuve d’une extrême prudence pour éviter les attaques de missiles, de roquettes, de véhicules aériens sans pilote, de bateaux robots et de saboteurs ukrainiens. La menace antinavire, émanant d’une marine ukrainienne qui ne possède plus aucun grand navire de combat de surface, complique la logistique russe sur le front sud de la guerre russe contre l’Ukraine qui dure depuis 22 mois.

En effet, les Russes dépendent de plus en plus des navires et des bateaux pour assurer le transport des approvisionnements entre la Russie et la Crimée, ainsi qu’entre la Crimée et le sud de l’oblast de Kherson.

La logistique terrestre serait normalement plus sûre et plus efficace, mais les Ukrainiens ont frappé à plusieurs reprises le pont de Kertch reliant la Russie à la Crimée. Et les avancées estivales des brigades ukrainiennes dans l’oblast de Zaporizhzhia, juste à l’est de Kherson, ont mis les routes et les voies ferrées du sud occupé par la Russie à portée des roquettes d’artillerie ukrainiennes.

“Si le pont terrestre russe était perturbé ou fermé par les tirs indirects ukrainiens ou même par la menace, la Crimée serait uniquement approvisionnée par le pont de Kertch ou par voie maritime”, expliqué Jan Kallberg, chercheur principal non-résident au Centre d’analyse des politiques européennes à Washington, DC

« À ce stade, le Kremlin devrait faire de mauvais choix : soit la population de Crimée souffrira d’importantes pénuries au cours de l’hiver prochain, soit l’armée sera à court de ressources », a ajouté Kallberg.

Il est évident que l’armée est déjà à court de ressources. Il y a trois semaines, le corps des marines ukrainiens a traversé le fleuve Dnipro jusqu’au sud de Kherson, tenu par les Russes, et, depuis lors, n’a fait qu’élargir et renforcer sa tête de pont.

Atterrissant en escouades et en pelotons, avec seulement des blindés légers pour l’appui-feu et de petits drones et hélicoptères pour la couverture aérienne, les marines auraient dû être vulnérables à une contre-attaque mécanisée russe.

Mais les Russes n’ont jamais réussi à organiser un assaut majeur contre la tête de pont du Dniepr. L’efficacité de la guerre électronique ukrainienne n’est pas la seule raison. Les Russes manquent également de munitions et de carburant. La 205e brigade de l’armée russe, qui occupe des positions le long du Dnipro, rapportait il n’y avait « aucun approvisionnement » pas plus tard qu’en août.

Un convoi, un pont et une péniche de débarquement à la fois, les forces armées ukrainiennes mettent la main sur la logistique russe dans le sud de l’Ukraine. À chaque pression, les troupes russes dans le sud s’affaiblissent. Et les troupes ukrainiennes qui les attaquent deviennent plus fortes en comparaison.