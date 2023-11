Les Penguins retireront le numéro 68 de Jaromir Jagr lors de la cérémonie d’avant-match le 18 février

Les Penguins de Pittsburgh relèveront le numéro 1 du double champion de la Coupe Stanley Jaromir Jagr. 68 aux chevrons au PPG Paints Arena le 18 février contre les Kings de Los Angeles dans le cadre d’une célébration d’avant-match, a-t-on annoncé aujourd’hui par le club.

Dans le cadre des festivités « Celebrate 68 », tous les fans présents ce soir-là recevront une réplique de la bannière Jagr n°68. De plus, une figurine commémorative Jagr a été ajoutée comme cadeau à tous les fans présents le jeudi 14 mars contre les Sharks de San Jose.

Jagr, dont la carrière dans la LNH s’est étendue sur plus de deux décennies, est l’un des joueurs les plus accomplis de l’histoire de la LNH et membre des « 100 plus grands joueurs » de la ligue. En 1 733 matchs en carrière en saison régulière, l’ailier de 6 pieds 3 pouces et 230 livres a marqué 766 buts, 1 155 passes décisives et 1 921 points. Il se classe quatrième de tous les temps pour les matchs joués et les buts, cinquième pour les passes décisives, et seul Wayne Gretzky (2 857) a enregistré plus de points que lui. Aucun joueur dans l’histoire de la LNH n’a inscrit plus de buts gagnants que les 135 de Jagr.

Repêché par Pittsburgh au premier tour (5e au total) du repêchage 1990 de la LNH, Jagr a passé les 11 premières saisons de sa carrière de 24 ans dans la LNH avec les Penguins, disputant 806 matchs de saison régulière, récoltant 439 buts, 640 passes décisives et 1 079 points. , 78 buts gagnants et un score de +208. Il est dans le top 5 de l’histoire de la franchise pour les matchs joués (5e), ​​les buts (4e), les passes décisives (4e), les points (4e), les plus/moins (2e) et les buts gagnants (4e). Il était l’un des 13 capitaines de l’histoire de l’équipe, occupant ce poste de 1998 à 2001.

Jagr a joué un rôle déterminant dans les championnats consécutifs de la Coupe Stanley de Pittsburgh en 1991 et 1992 – ses deux premières saisons dans la LNH. Au cours de cette période de deux ans, Jagr a participé à 45 matchs éliminatoires, récoltant 37 points (14B-23A), ce qui le place au sixième rang de la LNH sur cette période. Jagr a brillé lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley en 1992, enregistrant un sommet en carrière de 24 points (11B-13A) en 21 matchs. Au total, Jagr a participé à 208 matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, accumulant 201 points (78B-123A). Il est l’un des six joueurs de l’histoire de la LNH à totaliser 200 points ou plus en séries éliminatoires.

Le dix fois joueur étoile de la LNH a remporté de nombreux prix au cours de sa carrière dans la LNH. Il a remporté cinq fois le trophée Art Ross (leader des scores de la LNH – 1995, 1998, 1999, 2000, 2001) et trois fois le prix Ted Lindsay (joueur par excellence – 1999, 2000 et 2006). , et a reçu le trophée Hart (MVP de la LNH) en 1998-99 et le trophée Bill Masterton (persévérance, esprit sportif et dévouement au hockey sur glace) en 2015-16. Jagr a été nommé sept fois sur la première équipe d’étoiles de la LNH (1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006), sur la deuxième équipe d’étoiles en 1996-97 et a été membre de l’équipe All-Rookie en 1990-91.

Tout au long de l’histoire de la LNH, seuls Chris Chelios (26), Gordie Howe (26) et Mark Messier (25) ont joué plus de saisons dans la LNH que Jagr n’en a marqué 24. Sur ses 24 saisons, il a marqué plus de 20 buts à 19 reprises et plus de 30 buts 15 fois, qui se classent tous deux au troisième rang de l’histoire de la ligue. Il a également atteint le plateau des 100 points à cinq reprises et est devenu le sixième joueur le plus âgé de l’histoire de la LNH à accomplir cet exploit au cours de la saison 2005-2006, à 34 ans et 31 jours.

Le natif de Kladno, en Tchéquie, a reçu de multiples distinctions sur la scène internationale. Il a remporté une médaille d’or (1998) et une médaille de bronze (2006) aux Jeux olympiques, deux médailles d’or (2005, 2010) et deux médailles de bronze (1990, 2011) au Championnat mondial de l’IIHF et une médaille de bronze à l’IIHF 1990. Championnat du monde juniors. Jagr est l’un des 30 joueurs de l’histoire à se joindre au Triple Gold Club, qui a notamment remporté une coupe Stanley, une médaille d’or olympique et une médaille d’or au Championnat mondial de l’IIHF. Lui et Jiri Slegr sont les deux seuls joueurs d’origine tchèque à avoir réussi cet exploit.

Jagr possède actuellement Rytiri Kladno de l’Extraliga tchèque et est propriétaire majoritaire de l’équipe depuis 2011-12.