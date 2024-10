Les Penguins devraient débuter Tristan Jarry contre les Sabres

Les Penguins de Pittsburgh devraient débuter Tristan Jarry mercredi soir contre les Sabres de Buffalo au PPG Paints Arena. Jarry, le gardien vainqueur lors de la victoire sur la route de lundi à Montréal, débutera des matchs consécutifs pour la première fois cette saison. Jarry a une fiche de 1-1 avec une moyenne de buts alloués de 4,50 et un pourcentage d’arrêts de ,866. Remarques: • Sur le front des blessures, selon l’entraîneur Mike Sullivan, les attaquants Vasily Ponomarev, Matt Nieto et Blake Lizotte ont tous patiné ce matin avant les activités d’équipe organisées, sans changement à leur statut. Nieto continue de revenir de son opération au genou pendant l’intersaison et reste dans la réserve des blessés à long terme, tandis que Ponomarev souffre d’une maladie non précisée du haut du corps. Lizotte, sur la liste des blessés à la suite d’une commotion cérébrale subie pendant la pré-saison, a été décrit comme ayant fait un « pas en avant » avec sa charge de travail mercredi. • Les Penguins ont utilisé les trios, paires défensives et groupes d’équipes spéciales suivants lors de l’entraînement matinal de mercredi : 72 Antoine Beauvillier – 87 Sidney Crosby- 17 Bryan Rouille 8 Michael Bunting 71 Evgueni Malkin – 67 Rickard Rakell 10 Drew O’Connor – 20 Lars Eller- 18 Jesse Puljujarvi 13 Kévin Hayes – 19 Verre Cody 55 Noël Acciari 24 Matt Grzelcyk – 58 Kris Létang 28 Marcus Pettersson – 65 Erik Karlsson 27 Ryan Graves 3 Jack St.Ivany Première unité en avantage numérique : Crosby, Malkin, Rust, Letang et Karlsson. Deuxième unité en avantage numérique : Bunting, Rakell, Hayes, Grzelcyk, Puljujarvi/Eller en rotation. • L’attaquant Valtteri Puustinen s’est joint au défenseur Ryan Shea lors des courses en ligne en tant que quatrième duo défensif de réserve. • L’attaquant Rutger McGroarty n’a participé à aucune course en ligne, ce qui indique qu’il sera probablement laissé de côté mercredi soir. • Selon l’entraîneur des Sabres Lindy Ruff, le gardien Ukko-Pekka Luukkonen devrait débuter pour Buffalo. En deux matchs cette saison, il a une fiche de 0-2-0, une moyenne de buts alloués de 2,56 et un pourcentage d’arrêts de ,886. Tout au long de sa carrière, Luukkonen a affronté les Penguins à quatre reprises et possède une fiche de 2-2-0, une moyenne de buts alloués de 2,38 et un pourcentage d’arrêts de ,937. • Également selon Ruff, JJ Peterka est disponible pour l’alignement des Sabres. Buteur de 28 buts la saison dernière, Peterka a raté les deux derniers matchs en raison d’une commotion cérébrale.

Justin Guerriero est un journaliste de TribLive couvrant les Penguins, les Pirates et les sports universitaires. Originaire de Pittsburgh, il est catholique central et diplômé de l’Université du Colorado. Il a rejoint le Trib en 2022 après avoir couvert les Buffaloes du Colorado pour Rivals et travaillé en indépendant pour le Denver Post. Il peut être contacté à [email protected].