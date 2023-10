Les Penguins de Pittsburgh espèrent que l’arrivée de Karlsson sur la ligne bleue contribuera à alléger le fardeau des étoiles vieillissantes

ENTRAÎNEUR DES PINGOUINS DE PITTSBURGH : Mike Sullivan (407-243-88 en 11 saisons, 337-187-65 en neuf saisons avec Pittsburgh) . OUVERTURE DE LA SAISON : 10 octobre…

PINGOUINS DE PITTSBURGH

ENTRAÎNEUR : Mike Sullivan (407-243-88 en 11 saisons, 337-187-65 en neuf saisons avec Pittsburgh) .

OUVERTURE DE LA SAISON : 10 octobre contre Chicago.

DÉPARTS : D Jeff Petry, D Brian Dumoulin, F Jason Zucker, F Danton Heinen, F Mikael Granlund, G Casey DeSmith.

AJOUTS : D Erik Karlsson, D Ryan Graves, C Lars Eller, F Reilly Smith, C Noel Acciar.

GARDIENS : Tristan Jarry (24-13-7, 2,90 GAA, .909 pourcentage d’arrêts), Magnus Hellberg (4-8-1, 3,29, .885) et Alex Nedeljkovic (5-7-2, 3,53, .895).

LIVRE DE SPORT FANDUEL COTES DE LA COUPE STANLEY : 22-1.

DERNIÈRE SAISON : La plus longue séquence active en séries éliminatoires dans les sports nord-américains s’est terminée à 16 lorsque les Penguins n’ont pas réussi à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2006. La fiche de 40-31-11 de Pittsburgh était à un point de la deuxième place de wild card dans le Conférence Est.

FORCES : Les Penguins ne manqueront pas d’options de but, surtout avec Karlsson – le vainqueur en titre du trophée Norris – rejoignant Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Jake Guentzel et Kris Letang, entre autres. Le jeu de puissance sera rempli de stars mais pourrait utiliser une pincée d’égoïsme. L’arrivée de Karlsson pourrait encourager davantage de tirs et moins de passes.

FAIBLESSES : Les six derniers de Pittsburgh la saison dernière étaient essentiellement un point d’ancrage qui a joué un rôle important dans la absence du club en séries éliminatoires. Cela doit changer pour alléger un peu la pression exercée sur Crosby et compagnie, qui sont tous dans la trentaine.

À QUOI S’ATTENDRE : Les Penguins ont l’intention de maximiser le temps qu’il leur reste de l’ère Crosby/Malkin/Letang. Kyle Dubas, directeur général et directeur des opérations hockey de première année, a passé la majeure partie de l’été à tenter de réparer une partie des dégâts infligés par le régime inefficace de l’ancien directeur général Ron Hextall. Karlsson et Ryan Graves ont contribué à améliorer considérablement la ligne bleue de Pittsburgh et il devrait y avoir une meilleure profondeur à l’avant. Un retour aux séries éliminatoires est probable si leur noyau vieillissant parvient à rester en bonne santé, un grand « si » à ce stade de leur carrière.

JOUEUR À SURVEILLER : Jarry est deux fois All-Star mais aussi un peu énigmatique. Il n’a pas encore joué un seul match au-delà du premier tour des séries éliminatoires, et la décision de lui accorder un contrat de cinq ans était curieuse. Lorsqu’il est en jeu, il fait partie du top 10 des gardiens. Quand il ne l’est pas, il est anonyme. Avec peu de choses derrière lui, les Penguins parient gros que Jarry pourra être suffisamment stable pour les aider à réaliser une série éliminatoire en profondeur au printemps.

___

AP LNH : https://apnews.com/hub/NHL

Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, écrit ou redistribué.