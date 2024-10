Les Penguins de Pittsburgh assignent Rutger McGroarty à la AHL

Rutger McGroarty Après tout, il ne pourra pas affronter l’organisation qui l’a repêché plus tard cette semaine. Les Pingouins de Pittsburgh annoncé ils ont assigné McGroarty à leur filiale AHL, les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton sans changement d’alignement correspondant.

Il s’agit d’un pas en avant logique pour McGroarty qui devait initialement débuter l’année à Wilkes-Barre/Scranton n’eut été de quelques blessures au noyau avant des Penguins. Il a été exclu du tableau de bord pendant trois matchs à Pittsburgh pour commencer l’année avec deux tirs au but et quatre coups sûrs. Il a affiché de bons chiffres de possession au cours de ces trois matchs avec les Penguins, mais son absence en bonne santé mardi soir indiquait qu’une décision pourrait se profiler à l’horizon.

Cela ne devrait pas prendre trop de temps à McGroarty pour se lancer offensivement avec les Penguins de la AHL, qui sont actuellement à égalité au premier rang de la ligue pour les buts marqués en deux matchs pour commencer la saison. Ils devraient pouvoir le placer à côté de gens comme Emil Bemström, Samuel Poulin, Ville Koivunenou Jimmy Huntington pour faciliter sa transition vers le hockey professionnel.

Il ne lui reste qu’un an pour devenir l’un des meilleurs buteurs de la NCAA à l’Université du Michigan. Les 16 buts et 52 points de McGroarty en 36 matchs font de lui l’un des, sinon le meilleur espoir de l’organisation des Penguins et il devrait être le destinataire d’une autre convocation à un moment donné au cours de la saison régulière 2024-25.