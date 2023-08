Les pénalités jouent le rôle décisif alors qu’Arsenal dépasse Crystal Palace

Arsenal a abandonné et s’est battu pour la plus courte des victoires lundi soir à Selhurst Park contre Crystal Palace. Une paire d’appels de pénalité controversés a prouvé le différentiel dans la nuit. L’arbitre en a accordé un à Arsenal, qu’il a converti. Les affirmations de Crystal Palace sont tombées dans l’oreille d’un sourd. Cette marge serrée a conduit à une victoire des Gunners par un score de 1-0.

Malgré la défaite, Crystal Palace a réalisé une solide performance. Eberechi Eze, Jordan Ayew et le reste de l’attaque de Crystal Palace étaient fluides. Cependant, il n’a jamais franchi un mur solide dans la défense d’Arsenal. Deux des meilleures opportunités de la première mi-temps sont tombées sur Palace. Ben White a désespérément bloqué le tir d’Odsonne Edouard de près.

Les deux meilleures chances de la soirée sont tombées sur les visiteurs. Eddie Nketiah a frappé le poteau après un solide effort en solo. Même s’il a guidé le ballon au-delà de Sam Johnstone, le ballon a touché le montant du filet de Crystal Palace et s’est écarté. Ensuite, Nketiah a eu une autre belle opportunité suite à une délicieuse passe de Declan Rice. Cependant, Nketiah a envoyé le ballon au-dessus de Johnstone et du filet à seulement cinq mètres. Par conséquent, le jeu est entré dans l’entracte sans but.

Arsenal à 10 survit à la poussée de Crystal Palace

Au début de la seconde mi-temps, Arsenal a obtenu un penalty après une autre course intelligente de Nketiah. L’attaquant a d’abord agi sur un coup franc que Martinelli a joué vite. Johnstone, réagissant aussi vite qu’il le pouvait, est sorti pour rencontrer l’attaquant. Cependant, Nketiah a repoussé le ballon et . Martin Odegaard a intensifié et a froidement glissé le coup de pied à la maison.

Takehiro Tomiyasu, l’arrière gauche partant d’Arsenal, était le prochain sujet de discussion clé. Il a reçu un carton jaune après une remise en jeu retardée dans le cadre de la répression de la Premier League contre la perte de temps. Sept minutes plus tard, un tacle assez faible de Tomiyasu lui vaut un deuxième carton jaune. Bien qu’il n’y ait rien de malveillant dans la faute elle-même, l’arbitre David Coote a jugé que le jeu avait un potentiel de but. Le deuxième carton jaune a expulsé Tomiyasu malgré une conversation sur la question de savoir s’il y avait même eu une faute commise.

Crystal Palace pensait que sa chance continuait de tourner cinq minutes après la réduction d’Arsenal. Eberechi Eze a parcouru la défense d’Arsenal avant de s’effondrer dans la surface. Declan Rice et Thomas Partey avaient tous deux leurs jambes qui se balançaient autour d’Eze. Il semblait y avoir eu un contact. Cette fois, Coote a jugé qu’il n’y avait pas assez pour un penalty.

Après cela, Palace n’a pas eu d’occasions nettes. Arsenal s’est assis et a accueilli la pression. L’équipe de Mikel Arteta a conservé trois points lors d’un road trip traditionnellement difficile pour n’importe quelle équipe de Premier League.

