Les pénalités condamnent à nouveau l’Angleterre alors que la France élimine les Trois Lions

AL KHOR, Qatar – La France, tenante de la Coupe du monde, est qualifiée pour les demi-finales au Qatar après que la tête d’Olivier Giroud à la 78e minute ait valu à l’équipe de Didier Deschamps une victoire 2-1 contre l’Angleterre au stade Al Bayt samedi.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Support | Programme

La superbe frappe d’Aurélien Tchouameni à la 17e minute a été annulée par le penalty de Harry Kane à la 54e minute, mais après que Giroud ait rétabli l’avantage de la France, le capitaine anglais a raté un deuxième coup franc lorsqu’il s’est présenté une chance d’égaliser six minutes plus tard. Les Bleus a résisté à un combat final de l’Angleterre, s’accrochant pour assurer sa place dans les quatre derniers.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Les pénalités coûtent à nouveau à l’Angleterre

Cette fois, ce n’était pas une fusillade, mais l’Angleterre est exclue de la Coupe du monde après que son tireur de penalty le plus fiable – l’un des meilleurs au monde – ait raté un coup de pied de 12 mètres à six minutes de la fin. Kane avait déjà marqué un penalty plus tôt dans le match, égalant le record de buts de tous les temps de Wayne Rooney en Angleterre dans le processus, mais lorsqu’il s’est à nouveau relevé pour affronter son coéquipier de Tottenham Hotspur Hugo Lloris avec une opportunité d’égaliser un match finement équilibré à 2 -2 tard, il a inhabituellement lancé son effort au-dessus de la barre transversale. Ce n’était que la quatrième fois qu’il manquait pour l’Angleterre sur 21 tentatives.

Dans la préparation du jeu, Kane a minimisé tout problème de familiarité avec Lloris.

“Étonnamment, je ne me suis pas trop entraîné contre Hugo, je m’entraînerais normalement contre le gardien de but de deuxième ou troisième choix la veille du match quand vous vous entraînez normalement avec eux”, a déclaré Kane. “Je les ai pris contre lui mais je ne dirais pas des tas et des tas, mais j’ai la même chose contre les gardiens de but de Premier League quand j’affronte un gardien de but anglais, je m’en tiens à mon processus et je m’en tiens à l’entraînement avant le match.”

Kane a marqué contre Lloris lors d’un match amical en juin 2017, mais quand cela comptait le plus, le joueur de 29 ans – qui a été en pleine forme tout au long de ce tournoi – a échoué, évoquant des souvenirs de la défaite finale de l’Angleterre en fusillade à l’Euro 2020 contre l’Italie. l’été dernier – et tout le drame des pénalités des sept sorties de tournoi précédentes par ce mode.

2. Giroud continue de se révéler inestimable

Giroud a passé neuf ans en Angleterre avec Arsenal et Chelsea mais n’a pas toujours été pleinement apprécié. Sa longévité a été remarquable, et à 36 ans, remplaçant Karim Benzema après que l’attaquant du Real Madrid ait raté ce tournoi sur blessure, il a apporté la contribution déterminante en quart de finale de Coupe du monde avec une excellente tête, battant Harry Maguire sur le centre de l’aile gauche d’Antoine Griezmann.

2 Connexe

Giroud a battu le record de tous les temps de buts masculins de Thierry Henry pour la France lors de leur victoire en huitièmes de finale contre la Pologne, après quoi Deschamps a déclaré: “Il a eu des périodes difficiles dans sa carrière. Il a souvent été critiqué, mais les gens sont maintenant voir sa qualité.”

Certaines de ces périodes difficiles se sont déroulées en Angleterre, mais sa mentalité de grand match s’est imposée ici. La France a remporté un match de beaux moments comme leur expérience dans les dernières étapes des tournois majeurs – et en tant que champions en titre – le racontait, et Giroud incarnait cette force de caractère.

Une grande partie de l’attention d’avant-match était sur la bataille de Kylian Mbappe avec Kyle Walker – le premier but de la France est venu en partie de la première fois que Walker est monté sur le terrain, seulement pour que l’Angleterre perde la possession – mais à la fin, après la superbe frappe de Tchouameni en première mi-temps, Griezmann et Giroud étaient la combinaison qui a fait dans les Trois Lions.

3. Southgate continuera-t-il après que l’Angleterre ait faibli face à une autre nation d’élite ?

Le manager anglais Gareth Southgate a un contrat jusqu’en 2024, mais il y avait un certain degré de spéculation quant à savoir s’il aurait la volonté de continuer après six ans à la barre, en particulier compte tenu des critiques qu’il a reçues cet été lorsque l’Angleterre a été reléguée des Nations. League, une grande partie provenant d’une section de supporters des Trois Lions. Cependant, les progrès de l’équipe sous Southgate sont indéniables, se rapprochant si près de la première victoire de l’Angleterre dans un tournoi majeur depuis 1966. Et tant la manière de cette courte défaite contre la France que la composition d’une équipe jeune et dynamique devraient l’encourager à continuer, mais l’Angleterre ont finalement échoué en tentant de battre une nation d’élite dans un match à élimination directe loin de Wembley.

Il ne peut pas être accusé d’être trop prudent ici, s’en tenant à une forme 4-3-3 conçue pour donner à Jude Bellingham la chance d’affecter le jeu tandis que Bukayo Saka (qui était excellent) et Phil Foden ont opéré en soutien à Kane, essayant battre la France d’égal à égal plutôt que contenir et contre-attaquer. Southgate a supervisé six des 15 victoires de l’Angleterre dans le football à élimination directe, mais leurs victoires à l’extérieur sont survenues contre la Colombie et la Suède en Russie, l’Ukraine à Rome l’été dernier et le Sénégal au Qatar.

Southgate a tant fait pour déconstruire les échecs habituels des tournois anglais, mais cette incapacité à vaincre une équipe de haut niveau sur la route est un plafond de verre qui nécessite des efforts supplémentaires pour se briser.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Angleterre: Jordan Pickford 7, Kyle Walker 6, John Stones 6, Harry Maguire 6, Luke Shaw 6, Jordan Henderson 6, Declan Rice 7, Jude Bellingham 7, Bukayo Saka 8, Harry Kane 7, Phil Foden 7

Harry Kane a raté un penalty tardif alors que l’Angleterre s’inclinait 2-1 contre la France en quarts de finale de la Coupe du monde samedi. Shaun Botterill – FIFA/FIFA via Getty Images

Sous-marins: Mason Mount 6, Marcus Rashford 6, Raheem Sterling 6, Jack Grealish 6

France: Hugo Lloris 7, Jules Kounde 7, Raphaël Varane 7, Dayot Upamecano 6, Théo Hernandez 5, Adrien Rabiot 7, Aurélien Tchouameni 7, Ousmane Dembele 7, Antoine Griezmann 9, Kylian Mbappe 7, Olivier Giroud 8

Sous-titres : Kingsley Coman 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Antoine Griezmann, France. Deux autres passes décisives, dont la deuxième était un superbe centre de la gauche pour le but gagnant de Giroud.

PIRE : Théo Hernandez, France. Mauvaise pénalité à concéder en faisant irruption à l’arrière du mont – une décision qui n’a été qu’aggravée par l’incapacité de l’arbitre à la donner lors du premier visionnage.

Faits saillants et moments marquants

Avant le match, la FIFA a honoré le journaliste américain de longue date Grant Wahl, décédé tôt samedi matin après être tombé malade alors qu’il couvrait le quart de finale de vendredi entre l’Argentine et les Pays-Bas.

La FIFA a rendu hommage à l’écrivain de football américain Grant Wahl avec un hommage sur le bureau où il devait travailler lors du match de Coupe du monde entre la France et l’Angleterre. Wahl est décédé tôt samedi alors qu’il couvrait le match entre l’Argentine et les Pays-Bas au Qatar. Suite: https://t.co/GylsajSLvM pic.twitter.com/uvTAOFLWSn – ESPN (@espn) 10 décembre 2022

Agonie absolue pour le capitaine Kane, et la malédiction des pénalités des Trois Lions continue.

HARRY KANE MANQUE LE PÉNALITÉ 😱 pic.twitter.com/UwDpI8qXpQ – Football FOX (@FOXSoccer) 10 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Henderson sur Kane : “Nous savons combien de pénalités Harry a marqués pour nous, combien de buts il a contribué à nous amener même ici. Il sera plus fort pour cela à l’avenir. C’est un attaquant de classe mondiale et notre capitaine, il rebondira. “

Giroud : “L’Angleterre a joué un grand match et je voudrais leur dire que nous sommes fiers d’avoir battu une si grande équipe.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– C’était la huitième fois que l’Angleterre encaissait le premier but dans un match à élimination directe de la Coupe du monde ; les Trois Lions n’ont remporté qu’un seul de ces matches : la finale de 1966 contre l’Allemagne de l’Ouest.

LIBRE DE JOUER. 10 000 $ en prix disponibles! Qui allez-vous choisir pour gagner ? Faites vos choix

– Le quatrième but en carrière de Kane depuis le point de penalty en Coupe du monde est égal à Rob Rensenbrink, Gabriel Batistuta et Eusebio pour la plupart de tous les temps par un joueur masculin.

– Le penalty manqué de Kane est le premier que l’Angleterre n’a pas réussi à convertir dans un match de Coupe du monde (hors fusillades). Ils étaient 12 pour 12 auparavant.

Suivant

Angleterre: Les Trois Lions reviennent à l’action le 23 mars, lorsqu’ils se rendent en Italie pour un match revanche de la finale de l’Euro 2020 lors des éliminatoires de l’Euro 2024.

France: Les Bleus marchez vers les demi-finales, où ils rencontreront le Maroc mercredi à 14 h HE.