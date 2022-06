Les pelouses sont une norme culturelle dépassée. Perdons-les – avant de perdre les pollinisateurs

Au Canada, il y a environ 6,2 millions de pelouses. Si l’un d’entre eux est le vôtre, considérez-vous comme faisant partie d’une longue histoire enracinée dans la richesse et le statut. Mais ce qui était autrefois le symbole d’être assez riche pour détenir des terres et non les cultiver est aujourd’hui une norme culturelle dépassée – une norme qui ne nous rend pas service, ainsi qu’aux espèces qui nous soutiennent.

Dans l’Angleterre du XVIIe siècle, seuls les propriétaires terriens aisés pouvaient se permettre une monoculture de gazon, entretenue d’abord par des animaux, puis de plus en plus par des travailleurs mal payés. Les pelouses étaient censées différencier les aristocrates des agriculteurs et sont devenues l’un des premiers signes de l’acceptation massive des déchets par la société. Après tout, le terrain était juste réservé pour être exposé.

La tondeuse à gazon a finalement remplacé la faux comme outil de choix. Au milieu des années 1900, les tondeuses à gazon – ainsi que les banlieues couvertes de pelouse – étaient courantes, et des équipements et produits chimiques connexes de divers types ont été développés pour ancrer davantage la norme de pelouse.

Cependant, nous sommes en 2022, pas en 1950, et nous vivons des crises de la biodiversité et du climat. Les espèces sauvages du monde entier, y compris les pollinisateurs, déclinent à un rythme effrayant.

Aujourd’hui est le dernier jour de la Semaine nationale des pollinisateurs, une célébration annuelle visant à accroître la sensibilisation et l’action envers les pollinisateurs. Quel meilleur endroit pour commencer cet important travail que sur votre pelouse avant?

Si nous convertissions seulement un quart de chacune de ces 6,2 millions de pelouses au Canada en communautés végétales indigènes, cela créerait plus de 14 000 hectares d’habitat pour les pollinisateurs. Cette nouvelle approche n’est pas un fardeau; c’est une expérience fascinante et porteuse d’espoir qui changera votre façon de voir les humains et notre place dans la nature.

Remplacer le gazon par des jardins de plantes indigènes à la maison, à l’école ou au travail est un excellent moyen d’agir sur le changement climatique et la perte de biodiversité. Cela vous donnera l’espoir d’un avenir meilleur pour tous et vous présentera un nouveau groupe de voisins – certains avec des ailes irisées, d’autres avec des carapaces brillantes et d’autres avec six pattes ! Le démarrage ne doit pas être intimidant.

Commencez par ajouter une diversité de plantes indigènes ligneuses et à tige molle. Visez une succession de floraisons, afin que le pollen et le nectar soient disponibles du printemps à l’automne. Par exemple, le saule est un bel arbuste qui soutient les pollinisateurs au début du printemps, tandis que la verge d’or et diverses espèces d’aster les soutiennent jusqu’à la fin de l’été et à l’automne.

Essayez de conserver les débris naturels, y compris les tiges mortes et les feuilles sèches. Ce qui peut sembler désordonné à certaines personnes, c’est l’habitat de la faune, en particulier les insectes hivernants. Les oiseaux ont également besoin de débris naturels, tels que de l’herbe sèche et des vrilles de vigne, pour construire leurs nids au printemps.

Enfin, laissez le souffleur de feuilles et les produits chimiques derrière vous. Les souffleurs détruisent l’habitat au niveau du sol et en dessous tout en polluant l’air, et les pesticides et les engrais tuent certains pollinisateurs et affectent négativement d’autres.

Ce qui était autrefois considéré par beaucoup comme un symbole de statut social est maintenant un signe de notre déconnexion de la nature. Disons adieu à la norme obsolète des pelouses et prenons soin des espèces sauvages dont dépend notre survie même.

