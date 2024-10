Les Pélicans et Trey Murphy acceptent une prolongation de quatre ans

Le Pélicans ont conclu un accord avec Trey Murphy sur une extension de quatre ans à l’échelle des recrues d’une valeur de 112 millions de dollars, agents Sean Kennedy et Jeff Schwartz dis à Marc Stein (Lien Twitter).

L’accord, qui débutera en 2025/26 et gardera Murphy hors du libre arbitre l’été prochain, n’inclura pas d’option de joueur, tweets Christian Clark de NOLA.com. Il ne propose pas non plus d’incitations, selon Shams Charania d’ESPN (Lien Twitter).

17e choix au classement général du repêchage 2021, Murphy est devenu partie intégrante de la rotation des Pélicans. En 57 matchs la saison dernière, il a établi de nouveaux sommets en carrière en points (14,8), rebonds (4,9) et passes décisives (2,2) tout en repoussant 38,0 % de 7,8 tentatives à trois points par match. Le joueur de 24 ans est rapidement devenu l’un des tireurs extérieurs les plus dangereux de la NBA, avec un taux de carrière de 39,2 % au-delà de l’arc.

La prolongation de Murphy n’est pas loin de l’accord de 135 millions de dollars sur cinq ans qui Devin Vassell signé avec les Spurs en octobre dernier. Le contrat de Vassell prévoit une année supplémentaire et une valeur annuelle moyenne légèrement inférieure (27 millions de dollars par an, contre 28 millions de dollars pour Murphy).

Murphy est le sixième joueur à accepter une prolongation de l’échelle des recrues en 2024, rejoignant Scottie Barnes, Cade Cunningham, Evan Mobley, Franz Wagneret Moïse Maugrey. La date limite pour ces accords n’est plus que dans quelques heures.

La signature de Murphy dans une extension à l’échelle des recrues garantit que les Pélicans disposent désormais de quatre de leurs joueurs principaux – Murphy, Sion Williamson, Déjounte Murrayet Herbert Jones – enfermé jusqu’en 2027 au moins.

Une exception notable est Brandon Ingramqui entame la dernière année d’un contrat de cinq ans à salaire maximum. Comme l’observe Bobby Marks d’ESPN (via Twitter), après avoir pris en compte la prolongation de Murphy, la Nouvelle-Orléans prévoit qu’elle se situera environ 31 millions de dollars en dessous du seuil d’imposition en 2025/26, donc un nouvel accord pour Ingram pousserait presque certainement le club au-delà de ce seuil. Ce sera un facteur important à considérer pour une équipe des Pélicans qui n’a jamais été contribuable.

Murphy devrait manquer du temps au début de cette saison, selon Charania. Les Pélicans ont annoncé il y a 18 jours que Murphy souffrait d’une tension aux ischio-jambiers droits et qu’il serait réévalué dans trois semaines.