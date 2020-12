JJ Redick a converti un jeu de quatre points avec un peu plus d’une minute à jouer et a terminé avec 23 points, et Brandon Ingram a mené tous les marqueurs avec 24 points alors que les New Orleans Pelicans se remettaient d’un déficit de 11 points et battaient les Raptors de Toronto relocalisés 113-99 mercredi soir.

Zion Williamson a connu une grosse seconde période pour les Pélicans et a terminé avec 15 points et 10 rebonds pour aider le nouvel entraîneur Stan Van Gundy à remporter une victoire à ses débuts à la Nouvelle-Orléans.

Pascal Siakam a mené les Raptors avec 20 points. Kyle Lowry a terminé avec 18 points et 10 passes dans le premier match pour les deux équipes.

En raison des restrictions canadiennes actuelles sur les voyages transfrontaliers en raison de coronavirus pandémie, les Raptors doivent disputer leurs 17 premiers matchs à domicile au Tampas Amalie Arena. La seconde moitié du calendrier des NBA sera publiée plus tard.

Lowry a frappé quatre 3 points au deuxième quart, et lorsque Siakam a réussi 3 points consécutifs, les Raptors ont ouvert leur plus grande avance du match avec 11 points.

Redick a frappé quelques 3 à la fin de la deuxième période, mais les Pélicans sont entrés dans la pause avec 57-50.

Au début de la seconde mi-temps, Lonzo Ball et Bledsoe ont frappé à 3 points dans une course de 9-0. Ensuite, Ball et Ingram ont marqué tous les points pour les Pélicans sur une course de 10-2 qui a terminé le troisième quart et a donné aux Pélicans une avance de 88-79.

TIP-INS

Pélicans: Williamson, qui n’a fait que 27,8 minutes en moyenne en 24 matchs dans une saison recrue remplie de blessures, est allé sur le banc avec trois fautes avec 8:10 à faire en première mi-temps. Il a joué 30 minutes. … La Nouvelle-Orléans a tiré 52,5% dans le match.

Raptors: La défaite a mis fin à une séquence de sept victoires consécutives des Torontos en ouverture de la saison. … C’était le neuvième départ consécutif de Lowrys pour les Raptors. … Les Raptors ont sept joueurs non repêchés sur leur liste d’ouverture de la saison.

SUIVANT

Pélicans: à Miami vendredi. L’entraîneur Stan Van Gundy a 21-14 ans contre la première des quatre équipes qu’il a entraînées.

Raptors: à San Antonio samedi.