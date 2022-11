Les pélicans de la Nouvelle-Orléans abandonnent les Grizzlies de Memphis ; Dallas Mavericks Down LA Clippers

CJ McCollum a marqué 30 points, un sommet de la saison, tandis que les réserves Larry Nance Jr. et Jose Alvarado ont apporté des contributions clés pour déclencher la Nouvelle-Orléans contre Memphis 113-102 lors d’un match de la NBA mardi.

McCollum a effectué 11 tirs sur 23 depuis le sol, 7 sur 13 à 3 points, et a délivré neuf passes décisives alors que les Pélicans se sont améliorés à 8-6, juste derrière Memphis (9-6) dans la Conférence Ouest.

“J’ai juste essayé d’être agressif, de profiter des opportunités”, a déclaré McCollum, qui a récolté 22 points en seconde période. reportés.

“J’ai eu beaucoup de super looks toute la saison, je ne les ai pas renversés. Je voulais juste me concentrer sur le travail et ça a payé.”

Ja Morant a marqué un sommet de 36 points pour mener Memphis, mais c’est lorsqu’il est allé sur le banc à la fin du troisième quart, avec les Grizzlies menant 86-85, que les Pélicans ont pris le commandement.

La Nouvelle-Orléans a fait une course de 15-5 avec Morant au repos et a prolongé la poussée à 19-5 pour un avantage de 104-91 avec 6:12 à faire, Alvarado marquant cinq dans la course et Nance et McCollum en ajoutant chacun quatre.

Nance a terminé avec 19 points, sept rebonds et deux tirs bloqués tandis qu’Alvarado a récolté 12 points et six passes.

Les Pélicans, parmi les pires clubs de tir à 3 points de la NBA, sont allés 18 sur 38 au-delà de l’arc, aidés par la direction de l’entraîneur Willie Green et des commandes confiantes vers le cerceau pour attirer les défenseurs et établir des passes vers l’extérieur quand aucun tir se développe.

“L’entraîneur a mis l’accent sur la passe facile au début, en s’assurant que les gars avaient un tir prêt”, a déclaré McCollum.

« Toutes les fois que nous forçons notre chemin dans la peinture, nous devons faire confiance à notre jugement. C’est tout à l’honneur des gars qui ont fait la bonne passe et fait le bon jeu. »

L’attaquant de Memphis Jaren Jackson Jr. a fait ses débuts dans la saison après avoir subi une opération au pied droit après les séries éliminatoires de 2022, contribuant sept points, six rebonds et cinq tirs bloqués.

L’attaquant vedette des Pélicans, Zion Williamson, a raté le match en raison d’une contusion au pied droit.

Les Grizzlies étaient sans garde Desmond Bane, absent jusqu’à trois semaines avec une entorse au gros orteil droit.

Tondeuses de bord Mavericks

À Dallas, Luka Doncic a atteint un sommet de 35 points et 11 rebonds pour déclencher l’hôte Mavericks sur les Los Angeles Clippers 103-101.

Les 3 points consécutifs de Reggie Bullock ont ​​mis les Mavericks devant 99-93 avec 91 secondes à jouer.

Nicolas Batum a répondu avec un 3 points pour les Clippers et Paul George a ajouté un lay-up pour soulever les visiteurs dans les 99-98 avec 51 secondes à jouer.

Doncic a coulé un 3 points avec 27 secondes restantes pour étendre l’avance de Dallas à 102-98. George a répondu sur un lay-up avec 18 secondes à jouer et Bullock n’a effectué que 1 lancer franc sur 2 avec 7,3 secondes à jouer pour porter le score à 103-100.

Les Mavs ont commis une faute sur Batum et il a fait un lancer franc puis en a raté un autre, mais Dallas a saisi le rebond et a manqué les dernières secondes.

George a mené les Clippers avec 23 points et Batum en avait 22 tandis que Dorian Finney-Smith en a ajouté 21 pour Dallas.

Jalen Brunson, de New York, a marqué 25 points et réussi huit passes décisives pour mener les Knicks face à l’Utah 118-111.

Terence Davis est sorti du banc pour marquer 31 points et prendre neuf rebonds, menant l’hôte Sacramento Kings sur Brooklyn 153-121. Kevin Durant a marqué 27 buts pour les Nets dans une cause perdante.

Les Kings ont marqué le plus de buts dans n’importe quel match depuis 1993 et ​​le plus de n’importe quelle équipe dans un match de la NBA cette saison.

Jerami Grant a marqué 29 points pour déclencher les Portland Trail Blazers lors de leur visite à San Antonio 117-110.

