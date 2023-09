Les pèlerins juifs affluent vers la ville historique ukrainienne malgré la guerre avec la Russie | Guerre Russie-Ukraine

Ouman, Ukraine – David Meinhart est convaincu qu’il est arrivé dans l’endroit le plus sûr de la planète.

Il se trouve à Ouman, une ville du centre de l’Ukraine qui accueille chaque année des dizaines de milliers de pèlerins juifs hassidiques pour Roch Hachana, le Nouvel An juif.

Cette année, quelque 32 000 personnes sont arrivées – alors même que la guerre russo-ukrainienne fait rage à 300 km au sud et que des missiles de croisière ont frappé Ouman à plusieurs reprises, tuant deux douzaines de personnes, dont cinq enfants.

La guerre ne les a pas effrayés parce qu’ils croient en l’aide de leur rabbin au-delà de la tombe – et se souviennent de la survie millénaire de leurs ancêtres dans des communautés qui toléraient à peine les Juifs et leur étaient parfois hostiles.

Les pèlerins ont choisi de se rendre en masse sur la tombe du rabbin Nachman, fondateur de la branche hassidique de Breslav, décédé ici en 1810. Une nouvelle année bénie se réalisera s’ils célèbrent sa veille près de la tombe de Nachman, disent-ils.

« Nous sommes un peuple qui a vécu et survécu à la persécution, aux guerres et aux dangers pendant des milliers d’années », a déclaré Meinhart, 62 ans, à Al Jazeera.

Le passé de sa famille reflète cette expérience de survie. Son père a quitté l’Allemagne pour les États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale et s’est battu contre les nazis qui ont tué ses proches pendant l’Holocauste.

Meinhart est né aux États-Unis mais a déménagé à Jérusalem il y a 40 ans pour rejoindre une communauté hassidique et avoir neuf enfants.

Cette année, il est venu à Ouman avec ses fils – laisser derrière lui sa femme et ses filles était sa seule concession face aux dangers possibles de la guerre.

« J’aurais pu amener ma femme et mes enfants, mais j’ai choisi de ne pas le faire », a-t-il déclaré.

Certaines pèlerines ont cependant bravé l’invasion russe. « Il n’y a pas de peur », a déclaré Rachel, une juive française de 25 ans.

Elle est catégorique : le pèlerinage change la vie des gens pour le mieux, et ils retournent encore et encore sur la tombe de leur rabbin.

« Les gens ne reviendraient pas ici si [positive] rien ne leur est arrivé », a déclaré Rachel, debout dans la rue Pouchkine, au centre d’Ouman, l’épicentre du pèlerinage.

Une ville transformée

Les pèlerins qui passent habituellement ici entre deux jours et une semaine transforment la ville endormie et pauvre de 80 000 habitants.

Ils envahissent les rues menant à la tombe de Nachman et paient des centaines de dollars pour un lit simple. Les visiteurs moins aisés installent des tentes à côté d’immeubles d’habitation ou de garages.

Les cafétérias et les fast-foods le long du chemin affichent des pancartes en hébreu et promettent de la nourriture et des boissons casher, tandis que les autorités israéliennes et les organisations caritatives fournissent des rafraîchissements gratuitement.

Les pèlerins portent des robes blanches ou noires, des sidelocks bouclés ou tressés et de longues barbes, et leurs calottes ou chapeaux de fourrure brillante contrastent avec la tenue décontractée des habitants ukrainiens.

Samedi, jour où ils s’abstiennent de tout ce qui n’a aucun rapport avec la religion, ils ont laissé des tasses de café vides et des assiettes en plastique sur le sol et sur les tables. Ils conversaient et priaient bruyamment en hébreu et en yiddish, l’air jubilatoire et se lançant dans des chants joyeux.

Leurs pas sûrs d’eux ont parfois poussé les habitants à s’écarter en chuchotant des obscénités ou des insultes antisémites.

« Nos mentalités diffèrent », a admis Boris, 28 ans, un volontaire juif ukrainien costaud qui connaît l’hébreu et aide la police et les habitants d’Ouman à arbitrer les conflits avec les pèlerins.

« C’est difficile pour la police sans nous parce qu’elle ne parle ni hébreu ni anglais », a-t-il déclaré.

La plupart des habitants d’Ouman accueillent favorablement les hassidim et l’afflux d’argent qu’ils apportent en Ukraine, l’un des pays les plus pauvres d’Europe dont l’économie a diminué d’un tiers à cause de la guerre.

« Il y a [negative] moments, mais ils sont compensés par une chance de gagner de l’argent », a déclaré à Al Jazeera Aleks Melnik, qui vit dans la rue Pouchkine.

Il est bien plus mécontent des mesures de sécurité strictes à Ouman, de la corruption endémique en Ukraine et de la manière non transparente dont les autorités dépensent les 200 dollars obligatoires de chaque pèlerin.

Melnik, 42 ​​ans, a déclaré qu’il devait montrer sa carte d’identité aux policiers qui surveillaient la rue et qu’il ne pouvait pas y conduire sa voiture à moins de payer un pot-de-vin de 100 dollars.

Mais au fil des décennies, il s’est lié d’amitié avec de nombreux pèlerins et a déclaré que les Ukrainiens pouvaient prendre des leçons en matière de dévotion à la foi ou de défense nationale.

« Nous pouvons certainement apprendre d’eux », a-t-il déclaré, assis sur un banc à moins de 50 mètres de la tombe de Nachman.

Le lieu de la tombe ressemblait à une ruche bourdonnant du son des prières de centaines d’hommes secouant la tête et tenant des livres ou des dépliants religieux.

Vaincre l’antisémitisme

L’antisémitisme était monnaie courante dans ce qui est aujourd’hui l’Ukraine.

Son écrivain le plus célèbre, Nikolaï Gogol, a décrit le meurtre occasionnel et totalement non provoqué d’adultes et d’enfants juifs par des cosaques guerriers.

L’écrivaine biélorusse Svetlana Alexievich, lauréate du prix Nobel, a été mise sur liste noire en Ukraine en 2018 pour avoir mentionné certains nationalistes antisoviétiques qui se sont rangés du côté des Allemands nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et ont participé au massacre de Juifs.

Il y a trois cents ans, cet antisémitisme – ainsi que l’influence du christianisme protestant qui mettait l’accent sur un lien mystique et personnel avec Dieu – ont stimulé l’émergence du hassidisme parmi la plus grande population mondiale d’ashkénazes, ou juifs d’Europe de l’Est.

Les communautés hassidiques sont toujours centrées autour de « dynasties » de rabbins, et seuls les partisans de Nachman sont connus sous le nom de « hassidim morts » parce qu’il n’a jamais nommé de successeur.

Le mode de vie du rabbin Nachman et de ses disciples confinés dans la zone de peuplement de la partie occidentale de l’Empire russe ne pourrait pas être plus différent de celui de leurs dirigeants.

Nachman est mort de tuberculose à Ouman alors qu’il n’avait que 38 ans – à une époque où un aristocrate local achevait un parc géant avec des statues de marbre, des lacs artificiels et des grottes pour sa femme, une ancienne courtisane qu’il avait achetée pour deux millions de pièces d’or.

Les enseignements de Nachman furent rapidement acceptés par de nombreux Ashkénazes et, aujourd’hui, parmi ses disciples figurent des Juifs d’origine moyen-orientale ou éthiopienne, dont certains ont été vus à Ouman.

La ville a connu son lot de pogroms qui ont forcé des millions de Juifs à partir vers les États-Unis et, plus tard, vers la Palestine sous contrôle britannique.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et certains membres de son cabinet sont issus de familles juives, et son gouvernement a tenté de maîtriser les ultranationalistes qui épousent occasionnellement l’antisémitisme.

Vendredi soir, les pèlerins ont célébré une prière collective pour la paix en Ukraine, et certains ont exhorté Zelensky à visiter la tombe afin que Nachman aide Kiev à gagner la guerre contre les envahisseurs russes.

« Venez ici et implorez Dieu et je vous assure, tout comme le rabbin Nachman, que la victoire sera la vôtre », a déclaré l’un des pèlerins. aurait dit.