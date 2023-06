Les pèlerins du Hajj effectuent les derniers rituels à La Mecque avant de se rendre à Mina

MECCA, Arabie saoudite (AP) – Les pèlerins ont afflué samedi dans la Grande Mosquée de La Mecque pour accomplir leurs derniers rituels avant de se rendre à Mina en préparation du Hajj, le cinquième pilier de l’islam et l’un des plus grands rassemblements religieux au monde.

Ils se sont déplacés dans les cours de marbre blanc du site le plus sacré de l’islam pour effectuer le tawaf, le circuit pédestre autour de la Kaaba, la structure en forme de cube recouverte d’un tissu noir brodé d’or, leurs ferventes récitations résonnant dans les airs.

Les gens au rez-de-chaussée le plus proche de la Kaaba se sont mélangés en raison du grand nombre de participants. Ceux des étages supérieurs pouvaient marcher plus vite, voire courir. Les pèlerins ont levé la main en supplication, ont pris des selfies ou des vidéos et ont téléphoné à leurs proches pendant qu’ils exécutaient le tawaf.

Ils ont ensuite marché ou couru entre deux collines dans une reconstitution de la recherche d’eau d’Agar pour son fils, Ismail, une histoire qui se produit sous différentes formes dans les traditions musulmanes, chrétiennes et juives.

Les pèlerins doivent entrer dans un état de pureté spirituelle, connu sous le nom d’ihram, pour le Hajj.

Les hommes portent des robes blanches sans couture, une règle destinée à promouvoir l’unité entre riches et pauvres. Les femmes se couvrent le corps et les cheveux.

Entre les rituels et les cinq prières quotidiennes, qui immobilisent solennellement la région, les pèlerins cherchaient de l’ombre, grignotaient et affluaient vers les nombreux magasins et centres commerciaux climatisés entourant la Grande Mosquée pour se détendre avant les jours difficiles à venir.

L’Arabie saoudite a rétabli la pleine capacité de pèlerinage pour le Hajj de cette année, après trois années de nombre considérablement réduit en raison de la pandémie, avec plus de 2 millions de musulmans qui devraient y participer.

« Je pense que cette année (la) foule est trop », a déclaré Mahboub Morshed, un ingénieur logiciel de 42 ans du Bangladesh, faisant référence à la faible fréquentation des années précédentes. « Mais le gouvernement et cette direction (le ministère du Hajj et de la Omra) essaient de gérer cela de manière très fluide. »

Riazat Butt, L’Associated Press