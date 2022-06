Les pèlerins du Camino aident les villages ruraux espagnols à survivre

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS, Espagne – Au milieu des vastes champs de céréales d’Espagne, une église médiévale monte la garde sur la poignée de maisons en adobe où vivent une cinquantaine de personnes – et deux fois plus de voyageurs le long du Camino de Santiago passent la nuit cet été.

Dans ce hameau du nom d’une chevalerie médiévale fondée pour protéger les pèlerins, et tout au long du parcours, le retour des voyageurs – après les perturbations liées à la pandémie – contribue à restaurer les moyens de subsistance et la vitalité de villages qui perdaient régulièrement des emplois, de la population, voire leur tissu social.

« S’il n’y avait pas le Camino, il n’y aurait même pas de café ouvert. Et le bar est l’endroit où les gens se rencontrent », a déclaré Raúl Castillo, un agent de la Guardia Civil, l’agence d’application de la loi qui patrouille les routes et les villages espagnols. Il a passé 14 ans à Sahagún, à 13 kilomètres de là, d’où les agents couvrent 49 hameaux.

Mais à partir des années 1990, le Camino a retrouvé une popularité internationale, avec des dizaines de milliers de visiteurs à pied et à vélo chaque printemps, été et automne. Après une grave baisse au milieu de la pandémie en 2020 et le début de la reprise avec principalement des pèlerins espagnols en 2021, 2022 ressemble à la « dernière » année, comme l’a dit Quintana, avec plus de 25 000 visiteurs rien qu’en mai sur la route la plus traditionnelle, la « voie française ».