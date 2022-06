Les pèlerins du Camino aident les villages ruraux espagnols à survivre

TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS, Espagne (AP) – Au milieu des vastes champs de céréales d’Espagne, une église médiévale monte la garde sur la poignée de maisons en adobe où vivent une cinquantaine de personnes – et deux fois plus de voyageurs le long du Camino de Santiago passent la nuit cet été .

Terradillos de los Templarios, et des dizaines de villages similaires, ont été construits pour accueillir les pèlerins médiévaux parcourant la route de 800 kilomètres à travers l’Espagne jusqu’à la tombe de l’apôtre Jacques à Saint-Jacques-de-Compostelle. Les voyageurs du Camino d’aujourd’hui les sauvent de la disparition.

« C’est la vie des villages », a déclaré Nuria Quintana, qui gère l’une des deux auberges de pèlerinage de Terradillos. « En hiver, quand aucun pèlerin ne passe, vous pouvez traverser le village 200 fois sans voir personne. »

Dans ce hameau du nom d’un ordre chevaleresque médiéval fondé pour protéger les pèlerins, et tout au long du parcours, le retour des voyageurs – après les perturbations liées à la pandémie – contribue à restaurer les moyens de subsistance et la vitalité de villages qui perdaient régulièrement des emplois, de la population, voire leur tissu social.

« S’il n’y avait pas le Camino, il n’y aurait même pas de café ouvert. Et le bar est l’endroit où les gens se rencontrent », a déclaré Raúl Castillo, un agent de la Guardia Civil, l’agence d’application de la loi qui patrouille les routes et les villages espagnols. Il a passé 14 ans à Sahagún, à 13 kilomètres de là, d’où les agents couvrent 49 hameaux.

« Les villages à côté, au large du Camino – ils vous font pleurer. Les maisons tombent, l’herbe pousse sur les trottoirs jusqu’ici », a-t-il ajouté en désignant une table.

Des montagnes des Pyrénées à la frontière avec la France, à travers des centaines de kilomètres de plaines espagnoles torréfiées par le soleil jusqu’aux collines couvertes de brume de la Galice roulant vers l’océan Atlantique, des villes d’agriculteurs et d’éleveurs autrefois en plein essor ont commencé à faire des hémorragies au cours des dernières décennies.

La mécanisation a considérablement réduit le besoin d’ouvriers agricoles. Alors que les jeunes s’éloignaient, les magasins et les cafés fermaient.

Souvent, il en va de même pour les grandes églises pleines d’œuvres d’art inestimables – l’héritage des artistes médiévaux et de la Renaissance apportés par les bourgeois prospères, a déclaré Julia Pavón, historienne à l’Université de Navarre à Pampelune, la première grande ville du Camino.

Mais à partir des années 1990, le Camino a retrouvé une popularité internationale, avec des dizaines de milliers de visiteurs à pied et à vélo chaque printemps, été et automne. Après une grave baisse au milieu de la pandémie en 2020 et le début de la reprise avec principalement des pèlerins espagnols en 2021, 2022 ressemble à la « dernière » année, comme l’a dit Quintana, avec plus de 25 000 visiteurs rien qu’en mai sur la route la plus traditionnelle, la « voie française ».

Avec des visiteurs quotidiens plus nombreux que les habitants dans les plus petits hameaux, l’impact est énorme.

« Maintenant, tout ce qui fonctionne (en ville), c’est l’industrie hôtelière », a déclaré Óscar Tardajos, né dans une ferme le long du Camino. Pendant 33 ans, il a dirigé un hôtel et un restaurant à Castrojeriz, un village à flanc de colline aux bâtiments en pierre qui était un centre du commerce de la laine il y a des siècles, lorsque sa demi-douzaine d’églises ont été construites.

Le Camino aide à créer des emplois et à maintenir le patrimoine culturel, a déclaré Melchor Fernández, professeur d’économie à l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle. « Cela a freiné le dépeuplement », qui est 30% plus élevé dans les villages galiciens au large du Camino.

Alors que la plupart des pèlerins ne dépensent qu’environ 50 euros (dollars) par jour, cela reste local.

« Le pain dans le sandwich du pèlerin n’est pas Bimbo », a déclaré Fernández, faisant référence à la multinationale. « Ça vient de la boulangerie d’à côté. »

À Cirauqui, un village perché de Navarre, la seule boulangerie a survécu parce que des dizaines de pèlerins s’y arrêtent quotidiennement, a déclaré la boulangère Conchi Sagardía tout en servant une pâtisserie et un jus de fruits à un pèlerin de Floride.

Outre les pèlerins, les principaux clients de ces boutiques sont les habitants plus âgés des villages, où vivent peu de jeunes adultes.

« En été, les mamies s’assoient le long du Camino pour regarder passer les pèlerins », a déclaré Lourdes González, une Paraguayenne qui, depuis 10 ans, est propriétaire du café de Redecilla del Camino. Sa seule rue est le Camino.

Son souci — partagé largement le long de la route — est de garder vivant cet esprit de pèlerin unique alors même que la popularité du Camino mène à une plus grande commercialisation.

Dans des cas de plus en plus nombreux, les flèches jaunes emblématiques mènent à des bars ou à des entreprises de massage des pieds au lieu du Camino. Un matin récent dans la ville de Tardajos, Esteban Velasco, un berger à la retraite, se tenait à un carrefour indiquant le bon itinéraire aux pèlerins.

« Le Camino n’aurait aucune raison d’exister sans le pèlerinage », a déclaré Jesús Aguirre, président de l’Association des Amis du Camino de Santiago dans la province de Burgos. « On peut le faire pour différentes raisons, mais vous continuez à vous imprégner d’autre chose. »

Pour beaucoup, c’est une quête spirituelle ou religieuse. L’incitation à garder les églises ouvertes aux pèlerins revitalise également les paroisses, en sécularisant rapidement l’Espagne.

L’église de Santa María à Los Arcos, vieille de 900 ans, est l’une des plus magnifiques des villages du Camino, avec un clocher en flèche et un retable finement sculpté. Les pèlerins doublent souvent le nombre de ceux qui assistent aux messes en semaine, a déclaré le révérend Andrés Lacarra.

À Hontanas, un groupe de maisons en pierre qui apparaissent soudainement dans un plongeon après une randonnée dans les vastes plaines de Castille, il n’y a que la messe dominicale, comme c’est souvent le cas lorsqu’un prêtre couvre plusieurs paroisses.

Mais un mercredi soir récent, les cloches de l’église ont sonné avec ravissement – le révérend Jihwan Cho, un prêtre de Toronto lors de son deuxième pèlerinage, s’apprêtait à célébrer l’Eucharistie.

« Le fait que j’ai pu célébrer la messe… ça m’a rendu vraiment heureux », a-t-il déclaré.

Les pèlerins internationaux comme lui rendent certaines villes de plus en plus cosmopolites.

À Sahagún, le professeur d’anglais demande à la fille de Nuria Quintana et à ses camarades de suivre les pèlerins et de pratiquer leur langue.

Dans la petite Calzadilla de la Cueza, « les gens sont devenus beaucoup plus sociables », a déclaré César Acero.

Des villageois l’ont traité de «fou» quand, en 1990, il a ouvert l’auberge et le restaurant où, un après-midi récent, deux agriculteurs sur des tracteurs ont pris un café rapide à côté d’un groupe de cyclistes allant des Pays-Bas à Santiago.

« Maintenant, vous voyez des gens que je n’ai jamais vus quand j’étais petite, de toutes les nationalités », a déclaré Loly Valcárcel, propriétaire d’une pizzeria à Sarria. C’est l’une des villes les plus fréquentées du Camino, car elle dépasse juste la distance nécessaire pour obtenir un « certificat » d’achèvement à Santiago.

Beaucoup moins de pèlerins empruntent l’ancienne voie romaine par Calzadilla de los Hermanillos, où, enfant, Gemma Herreros a aidé à nourrir les moutons que sa famille a élevés pendant des générations.

Elle tient un bed and breakfast avec son mari cubain, un ancien pèlerin, près du musée en plein air de la ville retraçant l’histoire de l’ancienne route. Herreros espère que le village continuera à prospérer – mais sans perdre entièrement la « liberté et la solidarité absolues » de son enfance.

À Hornillos del Camino, un village à une rue de maisons en pierre couleur miel, Mari Carmen Rodríguez partage les mêmes espoirs.

Une poignée de pèlerins sont passés quand elle était petite. Maintenant, « la quantité de personnes vous fait presque peur d’aller dans la rue », a-t-elle dit en sortant de son restaurant pour acheter du poisson dans un camion – un remplacement courant pour les épiceries dans de nombreux villages.

Mais elle a rapidement ajouté: « Sans le Camino, nous recommencerions à disparaître. »

Giovanna Dell’orto, The Associated Press