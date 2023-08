Les pèlerins bravent la chaleur torride pour la veillée du pape à Lisbonne après que François a abandonné la prière de paix de Fatima

LISBONNE, Portugal (AP) – Environ 1,5 million de jeunes ont rempli un champ samedi dans la capitale portugaise pour la veillée de la Journée mondiale de la jeunesse du pape François, bravant une chaleur torride pour s’assurer une place pour la prière du soir et pour camper la nuit et être en place pour sa dernière messe d’adieu dimanche matin.

Les températures ont grimpé à 38 Celsius (95 Fahrenheit) samedi à Lisbonne et devraient atteindre 40 C (104 F) dimanche. La chaleur a forcé les pèlerins à s’abriter sous des parapluies et des toiles de toile en plastique improvisées attachées entre des poubelles dans le champ autrement exposé au bord du Tage.

Les équipages ont soufflé des brumisateurs sur les pèlerins pour essayer de les refroidir alors qu’ils se dirigeaient vers le lieu, beaucoup arborant leurs drapeaux nationaux. Ils ont formé de longues files d’attente dans la chaleur du jour pour remplir des bouteilles d’eau à partir de ce que les organisateurs ont dit être plus de 400 robinets autour du terrain.

La fumée d’une série d’incendies de forêt qui ont éclaté au Portugal lors d’un week-end de pointe de températures a jeté une brume dans le ciel alors qu’ils arrivaient à pied de toute la ville pour l’un des temps forts liturgiques du festival de la jeunesse catholique. Citant des organisateurs locaux, le Vatican a déclaré qu’environ 1,5 million de personnes étaient présentes.

François présidait la veillée du soir après avoir passé la matinée au sanctuaire catholique de Fatima.

Là, il a abandonné son discours préparé et une prière pour la paix, la troisième fois qu’il a choisi de parler avec désinvolture à la foule dans son espagnol natal. On s’attendait à ce que la prière soit un moment fort de la visite de François à Fatima, étant donné l’affiliation centenaire du sanctuaire aux exhortations à la paix et à la conversion en Russie et à la guerre en cours en Ukraine.

Au lieu de cela, François a « prié en silence pour la paix, avec douleur », tout en méditant pendant une longue période devant une statue de la Vierge Marie, a déclaré le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni. Et le Vatican a ensuite publié la prière sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Environ 200 000 personnes se sont rendues à la visite de François à Fatima, emballant l’esplanade centrale bien avant que la lune teintée de rouge ne se couche et que le soleil ne se lève. Les incendies de forêt à proximité ont rendu le ciel noir enfumé et ont envoyé des cendres sur la foule.

« Nous sommes ici avec une grande joie », a déclaré Maria Florido, une Espagnole de 24 ans qui a également vu Francis à Lisbonne. « Nous nous sommes réveillés très tôt pour venir ici et voir le pape… et nous sommes ici avec beaucoup d’enthousiasme. »

L’histoire de Fatima remonte à 1917, lorsque, selon la tradition, les frères et sœurs portugais Francisco et Jacinta Marto et leur cousine Lucia ont déclaré que la Vierge Marie leur était apparue six fois et leur avait confié trois secrets. Les deux premiers décrivaient une image apocalyptique de l’enfer, prédisaient la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Seconde Guerre mondiale, et présageaient l’ascension et la chute du communisme soviétique.

En 2000, le Vatican a révélé le troisième secret tant attendu, le décrivant comme annonçant la tentative d’assassinat du 13 mai 1981 contre Saint-Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre, qui est tombée le jour anniversaire de la vision originale.

Selon des écrits ultérieurs de Lucia, devenue religieuse et décédée en 2005, la Russie se convertirait et la paix régnerait si le pape et tous les évêques du monde consacraient la Russie au « Cœur Immaculé de Marie ». Lucia a affirmé plus tard que Jean-Paul avait accompli cette prophétie lors d’une messe de 1984, même s’il n’a jamais spécifié la Russie dans la prière.

Fatima a longtemps captivé les catholiques, en raison de son mélange d’apparitions mystiques et mariales, de prophéties apocalyptiques sur la montée et la chute du communisme soviétique et la mort d’un pape. Bien que les incendies de forêt de samedi et les chutes de cendres associées aient été facilement expliqués, ils ont également rappelé un autre élément du phénomène de Fatima, un phénomène météorologique inhabituel connu sous le nom de « Miracle du Soleil ».

Selon la légende, le 13 octobre 1917, les « voyants » de Fatima ont prédit que la Vierge accomplirait un miracle ce jour-là, et des dizaines de milliers de personnes ont afflué à Fatima. Ils ont vu ce que les témoins ont rapporté être une vision du soleil « tournant » dans le ciel et zigzaguant vers la Terre.

Les médias du Vatican avaient déclaré avant le voyage que François prierait pour la paix en Ukraine et dans le monde pendant son séjour à Fatima. Cela semblait logique, étant donné que François avait déjà consacré la Russie et l’Ukraine à Marie dans une prière pour la paix après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, répondant essentiellement à l’exhortation de Sr. Lucia.

Dans la prière publiée sur la plate-forme X par le compte @Pontifex mais non lue à haute voix, François n’a nommé aucun pays mais a consacré l’Église et le monde, « en particulier les pays en guerre », à Marie. « Ouvrez des chemins là où il semble qu’il n’y en ait pas », écrit-il. « Dénouez les enchevêtrements de l’égocentrisme et les pièges du pouvoir. »

Fatima Bishop Jose Ornelas a fait une prière pour l’Ukraine explicite dans ses remarques. « Nous nous associons à la prière pour la paix de Votre Sainteté, à laquelle ce sanctuaire est profondément identifié, en pensant en particulier à la guerre en Ukraine et à tant d’autres conflits dans le monde », a-t-il déclaré.

En expliquant les changements, le porte-parole du Vatican Bruni a déclaré que François « s’adresse toujours en premier lieu aux personnes qu’il rencontre, en tant que berger, et parle en conséquence ». Francis, 86 ans, s’écarte souvent de ses remarques préparées, encore plus lorsqu’il s’exprime dans son espagnol natal. Bruni a nié que les changements avaient une autre raison sérieuse, y compris avec sa vue.

Francis a été hospitalisé deux fois cette année, notamment en juin, lorsqu’il a passé neuf jours à l’hôpital en convalescence après une chirurgie abdominale pour réparer une hernie et enlever le tissu cicatriciel de son intestin. Samedi a peut-être été le jour le plus épuisant de sa visite de cinq jours au Portugal, compte tenu du trajet aller-retour en hélicoptère jusqu’à Fatima et d’une veillée de prière prévue qui ne devait pas commencer avant son heure habituelle de coucher à Rome.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Nicole Winfield et Barry Hatton, l’Associated Press